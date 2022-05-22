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    WhatsApp, Ekim ayından itibaren bu iPhone'larda çalışmayacak

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 24 Ekim'den itibaren bazı iPhone modellerinde çalışmayacağı ortaya çıktı. İşte WhatsApp'ın artık destek vermeyeceği o telefonlar:
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 24 Ekim'den itibaren bazı iPhone modellerinde çalışmayacağı ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 12 öncesi iOS işletim sistemi çalıştıran iPhone modellerinde artık WhatsApp çalışmayacak.

    iPhone 5 ve iPhone 5c'de artık WhatsApp çalışmayacak

    WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde, WhastApp'ın 24 Ekim 2022'den itibaren iOS 10 ve iOS 11 çalıştıran cihazlar için destek sunmamaya hazırlandığı görülüyor. Ayrıca WhatsApp'ın yardım belgelerindeki "iOS 12 ve daha yenisini çalıştıran iPhone" ibaresi de WABetaInfo'nun iddialarını doğruluyor.

    Tüm bunlar iPhone 5 ve iPhone 5c kullanıcılarının sonbahardan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacağı anlamına geliyor. iOS 11 sürümünü kullanan iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6S kullanıcıları ise WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için ekim ayından itibaren cihazlarını iOS 12'ye güncellemesi gerekiyor. 

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