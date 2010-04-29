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iPhone ve iPod için güneş enerjili hoparlör dock ünitesi

Frontgate adlı firma iPhone ve iPod için güneş enerjili hoparlör dock ünitesi üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Frontagate adlı bir firma, iPhone ve iPod için farklı tasarıma sahip bir dock ünitesi üretti. Soulra Solar olarak adladırılan cihaz sahip olduğu günej enerjisi paneliyle kullanım sırasında da şarj oluyor. Lithium-ion tipi batarya kullanan cihaz tam şarj edilmiş haliyle 7 saate varan kullanım imkanı sunuyor. 8W'lık RMS hoparlörlere sahip olan dock ünitesi, iPhone ve iPod'u su geçirmez bir kapak altında muhafaza ediyor. Frontgate firması günej enerjili hoparlörde uzaktan kumandaya da yer vermişi.

Frontgate firmasının ürettiği güneş enerjili iPhone-iPod dock ünitesi Soulra Solar'ın 199$'lık fiyat etiketine sahip olduğu belirtildi.


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mav1li 9 yıl
Yazın gölgede bile ısınan telefonlar güneş altında nasıl sağlıklı çalışabilir?
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fulldepo 9 yıl

mav1li

Yazın gölgede bile ısınan telefonlar güneş altında nasıl sağlıklı çalışabilir?

+1
vede bu cümleyi(tespiti) okuyan kimse almaz...
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YALNIZ EFE 9 yıl
Güneşin ısı ve ışığından i-phone zarar görmez mi?
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Batuist 9 yıl
Bana kalırsa bunların alıcı kitlesi şehirde yaşayanlardan ziyade daha sessiz kalabalıktan uzak noktalarda yaşayan insanların böyle filmlerdeki gibi ormana pikniğe filan gittiklerinde kullanmaları için filan olsa gerek. yoksa kim ne yapsın bunu böyle şehrin ortasında adam birkaçbin wattlık hoparlörleriye arabasıyla gümbür gümbür yanından geçerken elinde bu aptal aletle valla insan bir taraflarına saklar.. koy ormanda açık alanda güneşe bir taraftan çalsın bir taraftan cızbızını yap...
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Donanım.Uzmanı 9 yıl

Batuist
Bana kalırsa bunların alıcı kitlesi şehirde yaşayanlardan ziyade daha sessiz kalabalıktan uzak noktalarda yaşayan insanların böyle filmlerdeki gibi ormana pikniğe filan gittiklerinde kullanmaları için filan olsa gerek. yoksa kim ne yapsın bunu böyle şehrin ortasında adam birkaçbin wattlık hoparlörleriye arabasıyla gümbür gümbür yanından geçerken elinde bu aptal aletle valla insan bir taraflarına saklar.. koy ormanda açık alanda güneşe bir taraftan çalsın bir taraftan cızbızını yap...

Hocam alemsin valla,çok güldüm yazına ve haklisin bencede
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DiciQ 9 yıl
tasarımı oldukça kötü ancak hakkını yemeyelim güç konusunda güneşten yararlanması oldukça güzel bişey ama fiyatı pek uygun digil
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fulldepo 9 yıl
90'lı yılların radyosu gibi duruyor.
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Katmir 9 yıl
Dizayn çok kötü duruyor.
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