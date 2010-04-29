iPhone ve iPod için güneş enerjili hoparlör dock ünitesi

Frontagate adlı bir firma, iPhone ve iPod için farklı tasarıma sahip bir dock ünitesi üretti. Soulra Solar olarak adladırılan cihaz sahip olduğu günej enerjisi paneliyle kullanım sırasında da şarj oluyor. Lithium-ion tipi batarya kullanan cihaz tam şarj edilmiş haliyle 7 saate varan kullanım imkanı sunuyor. 8W'lık RMS hoparlörlere sahip olan dock ünitesi, iPhone ve iPod'u su geçirmez bir kapak altında muhafaza ediyor. Frontgate firması günej enerjili hoparlörde uzaktan kumandaya da yer vermişi.

Frontgate firmasının ürettiği güneş enerjili iPhone-iPod dock ünitesi Soulra Solar'ın 199$'lık fiyat etiketine sahip olduğu belirtildi.