Apple, iOS 26 ile yeni ebeveyn kontrolleri sunacak

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC25 etkinliği sırasında mevcut ebeveyn denetimlerini temel alan yeni özellikleri duyurdu. iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26, çocuk hesaplarını yönetmek, yaş aralığını uygulamalarla paylaşmak, riskli etkileşimleri sınırlamak için daha akıllı yollar sunuyor.

Apple’ın WWDC 25’te yaptığı 13 büyük duyuru 2 gün önce eklendi

Yeni ebeveyn kontrolleri

Çocuk hesaplarının yönetimi kolaylaşacak

Çocuğun yaş aralığı uygulamalarla paylaşılabilecek

13 yaş altı Çocuk Hesapları için korumalar baştan etkinleştirilecek

App Store’da yaş derecelendirmeleri daha ayrıntılı olacak

FaceTime görüntülü aramalarda çıplaklık tespiti

Fotoğraflar’da Paylaşılan Albümler’de uygunsuz görselleri bulanıklaştırma

Çocuğun hesabını yönetmek daha basit hale geliyor. Apple, iOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 gibi yazılım güncellemelerinde halihazırda mevcut olan bazı iyileştirmelerle Çocuk Hesapları için kurulum sürecini basitleştirdi. Ebeveynler artık 13 yaşından küçük çocukların hesaplarını, varsayılan olarak yaşa uygun ayarları etkinleştiren Aile Paylaşımı gruplarına bağlamaları için yönlendirilecek. 13 - 17 yaş arasındaki gençler artık Apple Kimlikleri Çocuk Hesabının parçası olmasa bile web içeriği filtreleri ve İletişim Güvenliği gibi korumaları otomatik olarak alacak.

Yeni Yaş Aralığı API'si, ebeveynlerin çocuklarının yaş aralığını uygulamalarla paylaşmasına ve tam doğum tarihini girmeden kişiye özel deneyim elde etmesine olanak tanıyacak. Bu, artık 13+, 16+ ve 18+ olmak üzere beş kategoriye genişletilecek olan App Store'daki daha ayrıntılı yaş derecelendirmeleriyle çalışıyor. Çocuğun kısıtlamalarını aşan yaş derecelendirmelerine sahip uygulamalar, Bugün, Oyunlar ve Uygulamalar sekmeleri gibi keşif alanlarından, ayrıca editörlerin tanıttığı uygulamalar ekranından gizlenecek. Ayrıca, App Store ürün sayfaları artık bir uygulamanın mesajlaşma, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, reklamlar veya yerleşik ebeveyn denetimleri içerip içermediğini belirtecek.

İletişim Sınırları da genişliyor. Çocukların artık yeni telefon numaralarıyla iletişim kurabilmeleri için ebeveynlerine bir istek göndermeleri gerekecek. Ebeveynler, Mesajlar uygulamasından tek dokunuşla onay verebilecek. FaceTime görüntülü aramalarda çıplaklık tespiti, Fotoğraflar’da Paylaşılan Albümler'de uygun olmayan görüntülerin bulanıklaştırılması ile İletişim Güvenliği daha iyi sağlanacak.

Yeni ebeveyn kontrolleri, bu sonbaharda iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26'nın yayınlanmasıyla birlikte kullanıma sunulacak.

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Apple, iOS 26 ile yeni ebeveyn kontrolleri sunacak

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