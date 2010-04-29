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iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi

TEAC firması, SR-LUXi adını verdiği iPhone/iPod dock ünitesini tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
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9
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi
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Japonya merkezli bir firma olan TEAC, iPhone ve iPod için tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken dock ünitesi SR-LUXi'yi tanıttı. Kare şeklinde tasarıma sahip olan SR-LUXi, iPhone ve iPod için dock ünitesi işlevi görüyor. iPhone ve iPod cihazlarındaki müzikleri dinleyebileceğiniz 2W'lık stereo hoparlörlere sahip olan cihaz, Flat, Pop, Talk, Classic, Jazz, Rock adı altında 5 adet ekolayzır ayarı sunuyor. AM/FM radyo ve çalar saat işlevi de görüyor. TEAC SR-LUXi'nin bir diğer dikkat çekici özelliği ise saihp olduğu LED aydınlatma sistemi ile masa lambası işlevi görüyor olması.

TEAC'ın iPhone ve iPod için hazırladığı çok fonksiyonlu dock ünitesi SR-LUXi'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi
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iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi
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iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi
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der_Kaiser 9 yıl
@Batuist
Hocam nekadar doğru söyledin anlatamam.
ben de hep gıcık olmuşumdur mini USB arabirimi varken kendi saçma sapan arabirimlerini kullanan firmalara.
Başta Apple sonra Sony ve Nokia.
Benim 2003 mü 2004 mü model Motorola C380 telefonumda bile [hafızası yoktur]Mini USB port vardı ki bu koskoca firmalar hala kendi dandik arabirimlerini kullanıyolar.
Hepsine BAN.Üstüne para verseler cihazlarını kullanmam.
Çekeceğim rezilliğe değmez cihazları
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Batuist 9 yıl
şu dock isteasyonlarından hiç haz etmiyorum.. benim fotoğraf makineside şarj olmak için resimleri aktarmak için vs. böyle bir dock ünitesi var ve her seferinde buna oturtmaktan nefret ediyorum.. yapsınlar şöyle adam gibi mini USB girişi sonra ne istiyosan yap bu arabirim üzerinden..
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rainhard 9 yıl
Fiyat uygun olursa alinabilir.tasarım 10 numara olmuş.
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yassu 9 yıl

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DiciQ 9 yıl
tasarım güzel fiyatı çok olmadıktan sonra tercih edilebilir bir ürün olmuş
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