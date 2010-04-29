iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Japonya merkezli bir firma olan TEAC, iPhone ve iPod için tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken dock ünitesi SR-LUXi'yi tanıttı. Kare şeklinde tasarıma sahip olan SR-LUXi, iPhone ve iPod için dock ünitesi işlevi görüyor. iPhone ve iPod cihazlarındaki müzikleri dinleyebileceğiniz 2W'lık stereo hoparlörlere sahip olan cihaz, Flat, Pop, Talk, Classic, Jazz, Rock adı altında 5 adet ekolayzır ayarı sunuyor. AM/FM radyo ve çalar saat işlevi de görüyor. TEAC SR-LUXi'nin bir diğer dikkat çekici özelliği ise saihp olduğu LED aydınlatma sistemi ile masa lambası işlevi görüyor olması.
TEAC'ın iPhone ve iPod için hazırladığı çok fonksiyonlu dock ünitesi SR-LUXi'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Hocam nekadar doğru söyledin anlatamam.
ben de hep gıcık olmuşumdur mini USB arabirimi varken kendi saçma sapan arabirimlerini kullanan firmalara.
Başta Apple sonra Sony ve Nokia.
Benim 2003 mü 2004 mü model Motorola C380 telefonumda bile [hafızası yoktur]Mini USB port vardı ki bu koskoca firmalar hala kendi dandik arabirimlerini kullanıyolar.
Hepsine BAN.Üstüne para verseler cihazlarını kullanmam.
Çekeceğim rezilliğe değmez cihazları