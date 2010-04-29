iPhone ve iPod için şık tasarımlı dock ünitesi: TEAC SR-LUXi

Japonya merkezli bir firma olan TEAC, iPhone ve iPod için tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken dock ünitesi SR-LUXi'yi tanıttı. Kare şeklinde tasarıma sahip olan SR-LUXi, iPhone ve iPod için dock ünitesi işlevi görüyor. iPhone ve iPod cihazlarındaki müzikleri dinleyebileceğiniz 2W'lık stereo hoparlörlere sahip olan cihaz, Flat, Pop, Talk, Classic, Jazz, Rock adı altında 5 adet ekolayzır ayarı sunuyor. AM/FM radyo ve çalar saat işlevi de görüyor. TEAC SR-LUXi'nin bir diğer dikkat çekici özelliği ise saihp olduğu LED aydınlatma sistemi ile masa lambası işlevi görüyor olması.

TEAC'ın iPhone ve iPod için hazırladığı çok fonksiyonlu dock ünitesi SR-LUXi'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.