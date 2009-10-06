iPod Touch (2009)'dan kamera son anda mı çıkartıldı ?

Apple'ın yeni nesil iPod'ları tanıttığı 9 Eylül'deki özel etkinlik öncesinde iPod Touch ve iPod Nano'ya kamera desteği geleceği konuşuluyordu. İnternete sızan kılıf resimlerinde de kamera lensleri için özel açıklık bulunması bu iddiları güçlendiriyordu. Ancak 9 Eylül'de beklenen olmadı ve iPod Touch'a kamera desteği gelmedi.

Best Buy'ın Texas'daki mağazasında satışa sunulan DLO üretimi iPod Touch kılıfları Apple'ın iPod Touch'dan kamerayı son anda çıkartmış olabileceğini işaret ediyor. IFA'da Hama'nın sergilediği iPod Touch 2009 kılıflarında olduğu gibi DLO'un kılıfının arka tarafında, dedikodularda kamera lensinin bulunacağı söylenen konumda, bir açıklık bulunuyor.

Apple'ın hangi üreticiler ile ürünler öncesi irtibata geçip onları bilgilendirdiği bilinmese de gerek bu kılıflar gerekse de iPod Touch (2009)'un içersinde bulunan 6*6mm'lik içi boş kare, firmanın son anda iPod Touch'dan kamerayı çıkarmış olabileceği iddialarını güçlendiriyor. 9 Eylül'deki etkinlikten önce Apple'ın seri üretime giren iPod Touch (2009)'larda kamera lenslerinden kaynaklanmış olabilecek teknik bir sorunla karşılaştığı ve hatalı iPod'ları rafa kaldırdığının iddia edildiğini de belirtelim.

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Kaynak: iFixit