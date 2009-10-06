Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPod Touch (2009)'dan kamera son anda mı çıkartıldı ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
1
13
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın yeni nesil iPod'ları tanıttığı 9 Eylül'deki özel etkinlik öncesinde iPod Touch ve iPod Nano'ya kamera desteği geleceği konuşuluyordu. İnternete sızan kılıf resimlerinde de kamera lensleri için özel açıklık bulunması bu iddiları güçlendiriyordu. Ancak 9 Eylül'de beklenen olmadı ve iPod Touch'a kamera desteği gelmedi.

Best Buy'ın Texas'daki mağazasında satışa sunulan DLO üretimi iPod Touch kılıfları Apple'ın iPod Touch'dan kamerayı son anda çıkartmış olabileceğini işaret ediyor. IFA'da Hama'nın sergilediği iPod Touch 2009 kılıflarında olduğu gibi DLO'un kılıfının arka tarafında, dedikodularda kamera lensinin bulunacağı söylenen konumda, bir açıklık bulunuyor.

Apple'ın hangi üreticiler ile ürünler öncesi irtibata geçip onları bilgilendirdiği bilinmese de gerek bu kılıflar gerekse de iPod Touch (2009)'un içersinde bulunan 6*6mm'lik içi boş kare, firmanın son anda iPod Touch'dan kamerayı çıkarmış olabileceği iddialarını güçlendiriyor. 9 Eylül'deki etkinlikten önce Apple'ın seri üretime giren iPod Touch (2009)'larda kamera lenslerinden kaynaklanmış olabilecek teknik bir sorunla karşılaştığı ve hatalı iPod'ları rafa kaldırdığının iddia edildiğini de belirtelim.

iPod Touch (2009)'dan kamera son anda mı çıkartıldı ?
Tam Boyutta Gör

iPod Touch (2009)'dan kamera son anda mı çıkartıldı ?
Tam Boyutta Gör

Kaynak: iFixit


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 10 yıl
bunlar bilindik yahudi taktiklerinin işaretleri yahudiler işlerini oturtunca işin hilelerini araştırır bulur milleti söğüşlermiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eda_itu 10 yıl
yeni ipod nanoları da tavsiye ederim kameraları harika çalışıyor ayrıca yazılım da çok hızlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 10 yıl
iPod Nano artık yeni Mp3 cihazı olarak konumlandırılıyor iTouch ise oyun, iPhone ise en üst seviye.
Bence iTouch'ta olmaması mantıklı olmuş zira bu durumda nanoyu öldürürlerdi ki onu gündelik bir cihaz olarak konumlandırıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 10 yıl
Ipod nanoyu safdışı bırakmamak için yapılmış bir olay ama çoğu kişi artık vga video çeken telefonlara sahip ve nanonun çektiklerinden çok daha akıcı şekilde. Bu yüzden fotoğraf özelliği olsa güzel olurmuş ama bu kadar ince bir cihaza fotoğraf çeken kamera koymak şu anda imkansıza yakın olduğu için sadece video çekebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl
IPOD Touch guzel bir alet.. ah bide kamerasi olsaydi denilebilecek bir makina... onca ozellik, onlarca oyun, video ve fotograf cekme dstegi ortadan kalkmis oldu... kamera icin iphone gerekiyor... isin komik yani iphone ile itouch tumuyle birebir ayni chipseti kullaniyor... sadece birinin telefon ozelligi yok.. digerinin var diyorduk... bide kamera eksik diyecez simdi...
kiz arkadasima itouch aldim... Bluetooth bile sadece apple makinalarda calisiyor... herhangi bir bluetooth cihaza tanitamiyor ve dosya aktarimi yapamiyorsunuz... ama blue tooth var ama yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amevequ 10 yıl
şimdi kamerasızdan biraz kazansınlar, sonra kameralısını çıkarıp daha fazla kazanırlar.. sıradan apple işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GöKHaN 35 10 yıl
Keşke çıksaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, kılıf ve
2 etiket daha ipod touch kamera
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim