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İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir

İran'ın yeni çıkardığı karar mesajlaşma servislerini zor durumda bırakabilir. İran, mesajlaşma uygulaması geliştiricilerinden İranlı kullanıcılarına ait verileri ülke içinde depolamasını istiyor.
2 yıl
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Diğer
Erhan Tan
Haber Editörü
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Online sansür konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri olan İran, sosyal medya ve internet üzerindeki kontrolünü arttırmak için yeni yollara başvuruyor. Bugüne kadar uyguladığı çeşitli yaptırımlara rağmen istediği sonuçları tam olarak alamayan İran hükûmeti, bu kez de mesajlaşma servisleri üzerindeki etkisini arttırmaya çalışıyor.
İran, mesajlaşma uygulaması geliştiricilerinden, İranlı kullanıcılarına ait tüm verileri ülke içinde depolamalarını istedi. Bu şirketlere, İranlı kullanıcılarına ait verileri İran'a taşımaları için 1 yıl süre verildi. Dün açıklanan bu karara uymayan mesajlaşma servislerinin ülkede faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.
Mesajlaşma servislerinin kullanıcılarının verilerini İran'da depolaması, hükûmet birimlerinin mesajlaşmaları takip etmelerini, zararlı gördükleri içerikleri kaldırmalarını ve sunuculara el koymalarını kolaylaştıracak. Bu durum kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için önemli sorunları beraberinde getirebilir.
Özellikle Telegram gibi güvenli mesajlaşma servislerinin bu karardan oldukça kötü etkileneceği tahmin ediliyor. Kullanıcılarının hükûmet gözetiminden korkmadan rahat bir şekilde mesajlaşmasını sağlayan güvenli sistemi sayesinde popüler olan Telegram, yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olan İran'da 20 milyon kullanıcıya sahip.
Öte yandan mesajlaşma servislerinin bu karara uymadıkları halde ülkedeki kullanıcılarını korumaları da ihtimal dahilinde. Bugüne kadar karşılaştıkları online sansür nedeniyle bu engelleri aşma konusunda tecrübe kazanan İranlı internet kullanıcıları, çeşitli VPN uygulamaları sayesinde bu servislere ulaşmaya devam edebilirler.

http://www.engadget.com/2016/05/29/iran-orders-message-data-stored-inside-country/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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alp0007 2 yıl en beğenilen
Devlet terörü...
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neutumn 2 yıl
Bana çok doğru gelmiyor. Zararlı içerikleri filtre ile halledebilirler ama herkesi fişlemek rahatsız edici.
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mvn_ 2 yıl
Aslında adamlar en doğrusunu yapıyor. Bizde özgürlük adı altında bütün bilgilerimizi onlara veriyoruz
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A.F.Y.D 2 yıl
iyi niyetli bir ülke değil
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Guest-1E7109D3E 2 yıl
İran gibi absürd yobaz ülkelerde bu tür birşey pek iyi niyetli değil şirketleri savunmuyorum onlarda pek masum değiller bu tür yönetimler de masum değil.Örnek bizim ülke lan şirketlerden kaçıym desen amerikan ajanı hükümetin eline düşüyon.Ben mesajlaşmalarımın böyle bir hükümet tarafından kayıt altına alınmasını istemem.Başımız da adam akıllı Türk ulusunun çıkarlarını düşünen bir hükümet olsa eyvallah.
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Amaçları iyi niyetli değil,insanları fişleyecekler büyük ihtimal
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Mephalay 2 yıl
Çok saçma bir istek.
Kullaniciya ait verilerin garantörü uygulamayi gelistirenin beyan ettiği privacy sozlesmesi.
Begenmezsen download etmez, kullanmazsin.
Ulkelerin şirketler üzerinde böyle benim datam benim ulkemde duracak tribi anlamsiz. Globalleşen internetin onune boyle set cekilemez. Bunun sonu sadece kendi vatandaslarinin o hizmetten faydalanamamasi olur. Paypal orneginde oldugu gibi.
Kendi vatandaşinin kimlik numaralarini hashleyemeyen dandik 3. Dunya hukumetlerinin absurd istekleri..
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avcılarınavcısı 2 yıl
arkadaşlar iranın bu önlemi almasının nedeni, mesajlardaki kelimelerin belli bir algoritma tarafından istatiksel okunmasıyla ülkenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu yapıları elinde bulunduran yabancı güçlerin toplumsal ihtiyaçlara göre ülkede ne zaman "bahar" yaratacağını saptamasıdır. İranın dinen baskıcı ve etnik sorunları olduğundan dolayı bundan rahatsızlık duyması gayet doğaldır.

mesela türkiyede sosyal medya mesajlaşmaları üzerinden siyasi çatışmanın büyük olduğu anlaşılırsa (ki bunu yükseltmek için de propaganda yapabilirler) toplumdaki bu ihtiyacı giderecek eylemlere girişmesine sebebiyet verebilirler; ırkçı söylemler yüksekse halk ayaklanmasını başlatabilirler. bunlar toplum mühendisliğinin marifetleridir (örnek olarak, doğu türkistan için milliyetçilerin "ayaklandırılması", ayn el arap için kürtlerin "ayaklandırılması" vs.)

bizim internetteki, sosyal medyadaki, buradaki mesajlarımızdan toplumsal ihtiyaçlarımızın istatistikleri anlık takip ediliyor, buna bakılarak nabza göre şerbet veriliyor.
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-Batarang- 2 yıl
ABD İngiltere Almanya isteyince OOVVV
Türkiye İran isteyince AĞĞVV
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kadirirdem 2 yıl
öyle şey mi olur iran sapıtma...
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yumruyen 2 yıl
devletlerin kabahati olabilir ama şirketlerin hiç mi kabahatı yok dedirtiyor. tıpkı zamanında twitter in türkiye ye çifte standart uygulaması gibi..
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ozkn_s 2 yıl
Velev ki oyle
Onerin tavsiyen ise yarayacak bir fikrin var mi
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FerdosParadise 2 yıl
Çok Ayıp...
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Akasha_Ether 2 yıl
Telegram'ı ortadoğuda en yoğun kullanan güruh ışid üyeleri. O yüzden bu istekleri makul karşılanabilir.
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IUnknown 2 yıl
şeffaf ve demokratik bir ülkede bu istek doğru olabilir ama bizim gibi iran gibi ülkelerde niyet belli. big brother.
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BekirHan 2 yıl
Arkadaşlar mantık hatanız var. Yok bilgimizi çalıyorlar yok şunu yapıyorlar vs tamamen saçmalık. Kimsenin boğazınıza çöktüğü ettiği yok. Kimse zorla twitter yüklemiyor, instagramdan yediğiniz yemeği paylaşmıyor. Siz yapıyorsunuz lan bunu! Bu ne perhiz!!!
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HABERİN ETİKETLERİ
internet, telegram ve
6 etiket daha mesajlaşma servisleri iran online sansür Diğer Internet Infinitum Nihil
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