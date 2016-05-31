İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir

Online sansür konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri olan İran, sosyal medya ve internet üzerindeki kontrolünü arttırmak için yeni yollara başvuruyor. Bugüne kadar uyguladığı çeşitli yaptırımlara rağmen istediği sonuçları tam olarak alamayan İran hükûmeti, bu kez de mesajlaşma servisleri üzerindeki etkisini arttırmaya çalışıyor.

İran, mesajlaşma uygulaması geliştiricilerinden, İranlı kullanıcılarına ait tüm verileri ülke içinde depolamalarını istedi. Bu şirketlere, İranlı kullanıcılarına ait verileri İran'a taşımaları için 1 yıl süre verildi. Dün açıklanan bu karara uymayan mesajlaşma servislerinin ülkede faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

Mesajlaşma servislerinin kullanıcılarının verilerini İran'da depolaması, hükûmet birimlerinin mesajlaşmaları takip etmelerini, zararlı gördükleri içerikleri kaldırmalarını ve sunuculara el koymalarını kolaylaştıracak. Bu durum kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için önemli sorunları beraberinde getirebilir.

Özellikle Telegram gibi güvenli mesajlaşma servislerinin bu karardan oldukça kötü etkileneceği tahmin ediliyor. Kullanıcılarının hükûmet gözetiminden korkmadan rahat bir şekilde mesajlaşmasını sağlayan güvenli sistemi sayesinde popüler olan Telegram, yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olan İran'da 20 milyon kullanıcıya sahip.

Öte yandan mesajlaşma servislerinin bu karara uymadıkları halde ülkedeki kullanıcılarını korumaları da ihtimal dahilinde. Bugüne kadar karşılaştıkları online sansür nedeniyle bu engelleri aşma konusunda tecrübe kazanan İranlı internet kullanıcıları, çeşitli VPN uygulamaları sayesinde bu servislere ulaşmaya devam edebilirler.

http://www.engadget.com/2016/05/29/iran-orders-message-data-stored-inside-country/?ncid=txtlnkusaolp00000595