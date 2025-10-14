Telegram, Liquid Glass tasarımına geçti: iOS 26 gerekmiyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Apple'ın yeni iOS 26 tasarım çerçevesiyle uyumlu, Liquid Glass'tan ilham alan arayüzü bir süredir test ediyor. Telegram da iPhone'larda yeni Liquid Glass tasarımına geçiş yapıldığını duyurdu. Apple'ın iOS 26 estetiğinden ilham alan yenilenen tasarım, uygulamaya Apple'ın kullanıcı arayüzüyle tutarlılık kazandırıyor ve akıcı, şeffaf ve modern bir görünüm sunmayı hedefliyor. Görsel yeniliğe ek olarak hem iOS hem de Android için yeni özellikler duyuruldu.

Telegram yeni arayüzü

iOS için Telegram artık Apple'ın iOS 26 estetiğinden ilham alan yeniden tasarlanmış arayüz içeriyor. Gezinme çubuğu, klavye ve çıkartma paneli, katmanlı, cam benzeri bir görünüm oluşturan yarı saydam, yansıtıcı öğeler içeriyor. Telegram’ın yeni şeffaf tasarımı, iOS 26'ya güncellenmemiş cihazlarda da deneyimlenebilecek.

Grup aramalarında yorumlar ve tepkiler

Grup aramalarında veya görüntülü sohbetlerde kullanıcılar artık hızlı tepkilerini ve yorumlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor. Bunlar ekranda kısa süreliğine görünerek katılımcıların etkileşime girmesine veya emojiler ve kısa mesajlarla yanıt vermesine olanak tanıyor.

Kişiler için notlar, önerilen doğum günleri

Telegram artık kullanıcıların kişilere, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek şekilde nasıl tanıştıkları veya kişisel hatırlatıcılar gibi özel notlar eklemelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, kişi bilgilerini düzenlerken doğum günlerini de önerebiliyor veya Ayarlar bölümünden kendi doğum günlerini ekleyebiliyor.

Premium aboneler için yeni özellikler

Güncellemeyle birlikte Premium aboneler, yeni renk temaları, koleksiyonluk hediyeler ve yanıt stilleriyle profil görselleri üzerinde daha fazla kontrole sahip oluyor.

Telegram artık kullanıcıların Telegram Yıldızları kullanarak hediye imzalarını kaldırmasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, kişiselleştirilmiş mesajları gizleme veya uygulama içi pazaryerinde koleksiyonlarının yeniden satış değerini artırma seçeneğine sahip oluyor. Telegram, hediye pazaryerindekiler dahil olmak üzere mevcut tüm hediyeleri tek bir listede birleştirerek hediye gönderme arayüzünü yeniledi.

Telegram kullanıcıları artık hesaplarını Fragment ile bağlayarak blockchain hediyelerini profillerinde görüntüleyebiliyor.

