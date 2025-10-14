Telegram, Liquid Glass tasarımına geçti: iOS 26 gerekmiyor

Telegram yeni arayüzü
iOS için Telegram artık Apple'ın iOS 26 estetiğinden ilham alan yeniden tasarlanmış arayüz içeriyor. Gezinme çubuğu, klavye ve çıkartma paneli, katmanlı, cam benzeri bir görünüm oluşturan yarı saydam, yansıtıcı öğeler içeriyor. Telegram’ın yeni şeffaf tasarımı, iOS 26'ya güncellenmemiş cihazlarda da deneyimlenebilecek.
Grup aramalarında yorumlar ve tepkiler
Grup aramalarında veya görüntülü sohbetlerde kullanıcılar artık hızlı tepkilerini ve yorumlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor. Bunlar ekranda kısa süreliğine görünerek katılımcıların etkileşime girmesine veya emojiler ve kısa mesajlarla yanıt vermesine olanak tanıyor.
Kişiler için notlar, önerilen doğum günleri
Telegram artık kullanıcıların kişilere, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek şekilde nasıl tanıştıkları veya kişisel hatırlatıcılar gibi özel notlar eklemelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, kişi bilgilerini düzenlerken doğum günlerini de önerebiliyor veya Ayarlar bölümünden kendi doğum günlerini ekleyebiliyor.
Premium aboneler için yeni özellikler
Güncellemeyle birlikte Premium aboneler, yeni renk temaları, koleksiyonluk hediyeler ve yanıt stilleriyle profil görselleri üzerinde daha fazla kontrole sahip oluyor.
Telegram artık kullanıcıların Telegram Yıldızları kullanarak hediye imzalarını kaldırmasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, kişiselleştirilmiş mesajları gizleme veya uygulama içi pazaryerinde koleksiyonlarının yeniden satış değerini artırma seçeneğine sahip oluyor. Telegram, hediye pazaryerindekiler dahil olmak üzere mevcut tüm hediyeleri tek bir listede birleştirerek hediye gönderme arayüzünü yeniledi.
Telegram kullanıcıları artık hesaplarını Fragment ile bağlayarak blockchain hediyelerini profillerinde görüntüleyebiliyor.
Telegram’a gelen yenilikler
- Liquid Glass uyumlu arayüz
- Kişiler için Notlar
- Önerilen doğum günleri
- Yeni profil renk ayarları (Yalnızca Premium)
- Yapay zeka botları için iş parçacıkları ve akış yanıtları
- Geliştirilmiş hediye arayüzleri
- Hediye imzalarını kaldırma
- Blockchain hediyelerini gösterme
- Hata ve öneriler mini uygulaması