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İşCep yenilendi; artık daha kullanıcı dostu ve pratik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
8,7b
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59
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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İşCep yenilendi; artık daha kullanıcı dostu ve pratik

Ülkemizde bankacılık işlemlerini internet ortamına taşıyan ilk banka olan Türkiye İş Bankası, mobil bankacılık çözümü İşCep'i yeniledi. 2007 yılından bu yana hizmet veren İşCep, daha sezgisel arayüzü ve yetenekleri ile iOS kullanıcılarına daha gelişmiş bir mobil bankacılık deneyimi sunuyor.

Yeni İşCep, özellikle kişiselleştirilebilir arayüzü ile dikkatleri topluyor. 9 farklı temaya sahip olan İşCep'de pratik ve gelişmiş olmak üzere iki farklı menü tipi bulunuyor. Pratik menü, tüm işlemleri bir arada görüntüleyerek hızlı işlem yapılmasını sağlarken; gelişmiş menü ise tıpkı İşPad'de olduğu gibi öğeleri ve öğeler hakkındaki kısa bilgileri dönel bir yapıda gösteriyor. Arayüzdeki diğer bir önemli gelişme ana ekrana istenildiği gibi kısayol eklenebilmesi. Bu sayede kullanıcılar, en çok kullandıkları işlemleri, ara menülerde kaybolmadan ulaşabiliyor.

Tüketicilerin, sezgisel arayüzü ile anında alışabildiği yeni İşCep, bankacılık anlamında ise QR kod ile bankamatikten kartsız para çekme, grafiksel finansal durum, barkod ile fatura ödeme, hisse senedi alış /satış fiyatı sorgulama gibi yeniliklerle geliyor.

iPhone 5 uyumluluğuna da kavuşan yeni İşCep için Türkiye İş Bankası'nın yaptığı açıklama şöyle:

Mobil bankacılıktan daha fazlasını bekleyenler için İşCep A’dan Z’ye yeniden tasarlandı!

2007'den bugüne milyonlara hizmet veren Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı mobil bankacılık uygulaması İşCep, şimdi yenilenmiş arayüzü ve genişletilmiş özellikleriyle sizlere daha kullanıcı dostu bir müşteri deneyimi sunuyor.

Yeni tema seçimleri ve kişiselleştirilebilir menüsü ile İşCep’te kendinize özel bir deneyim oluşturabileceksiniz.

Elinizden düşüremeyeceğiniz yeni İşCep uygulamasında sizi bekleyen hizmet ve yenilikler:

• Türkiye’nin en kapsamlı bankacılık işlem seti, İşCep üzerinden 100’ü aşkın bankacılık işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

• Grafiklerle desteklenmiş finansal durum menüsü.

• QR kod ile Bankamatikten kartsız para çekme. Artık Bankamatiklerde kart kullanmadan kolaylıkla para çekebilirsiniz.

• Barkod ile fatura Ödeme. Fatura numarası girmenize gerek kalmadan, saniyeler içerisinde fatura ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

• Cep Anahtar aktivasyonunuzu yaparak İnternet Şubesi ve İşCep’e tek kullanımlık şifre ile giriş yapabilirsiniz.

• Parakod ile kartlar cebe giriyor. Parakod’u kullanmak istediğiniz kredi kartı, Bankamatik ya da maxipara kartlarınızı seçerek kullanıma açın, kart taşıma derdi olmadan alışveriş yapmanın keyfini siz de yaşayın. Şimdi fatura ödemelerinizi de Parakod’la yapabilirsiniz.

• En Yakın İş Bankası. Tüm Şube ve Bankamatiklerimizin konumları, adresleri ve çalışma saatleri hakkında anında bilgi alabilirsiniz.

• Ekonomi Bülteni ile İş Bankası için hazırlanan günlük Ekonomi Bültenini izleyebilirsiniz.

• Anında Şifre ile kart bilgileriniz ile müşteri şifresi oluşturabilirsiniz.

Eğer İş Bankası müşterisi değilseniz, TC kimlik ve cep telefonu numaranızla müşterimiz olmak için başvurabilir, İşCep kolaylıklarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Ayrıca; kredi kartı limit artırımı başvurusu, işlem sonuçlarını e-postayla paylaşabilme, yazıcıdan çıktısını alma ve fotoğraflar arasına kaydetme özelliği, detaylı video demoları, yakın tarihli ödeme ve işlemlerde hızlı yönlendirmeleriyle, İşÇep vazgeçemeyeceğiniz kişisel bir finansal asistan görevinde!

2.0.0 Sürümündeki Yenilikler

• QR kod ile Bankamatik’ten kartsız para çekme
• Parakod’la fatura barkodu okutarak kredi kartından ödeme
• iPhone5 uyumluluğu
• Finansal durumum grafiksel gösterimi
• Ana menüye işlem kısa yolları ekleme, sıralama değiştirme
• Yakın tarihli ödemeler ekranından hızlı ödeme
• Kredi kartı limit artışı başvurusu
• Hisse senedi alış / satış fiyat sorgulama
• Şans oyunları ve faturasız hat ödemelerinde abone bilgilerimi hatırlama
• İşlem sonuç ekranlarının paylaşılması (e-posta, yazdırma, fotoğraf olarak kaydetme)
• Basit ve gelişmiş ana menü seçimi
• Tema görünümünün kişiselleştirilmesi
• Video demolar

İşCep şimdilik sadece iOS platformunda yenilenirken; Android kullanıcılarının yeni İşCep için bir süre daha beklemeleri gerekiyor.

İşCep'in App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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DH Misafiri 4 yıl
Kredi işleme kısa sürede başlayacağını ve böylece philloanfirm2@yahoo.com olan firmamız e-posta yoluyla bizimle irtibata geçiniz.
E-posta: philloanfirm2@yahoo.com
Sayın Phil Howardson.
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DH Misafiri 5 yıl
İşcep uygulamasını kullanamıyorum
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aloha44 5 yıl
güzel olmuş uygulama sevdim..
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emre1393 5 yıl
Gayet iyi bir uygulama, arayuzu basit ve sade. Bireysel kullanici icin fazlasiyla iyi.
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karti 5 yıl
Turkiye ekonomisinin teminati olan bir bankaya boyle bir uygulama yakisir zaten tebrikler.
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stigmatist 5 yıl
Android 4.4 ile çalışmıyor, bankaya da mesaj attım ama halen bir haber yok, böyle bir durumu gözden kaçırdıklarına inanamıyorum...
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shadowtr 5 yıl stigmatist
Nexus 4, 4.4.2 kullanıyorum. Sorunsuz...
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aypc 6 yıl
Ne yaparsa yapsın.bu bankayı hiç sevmem.hiç birşeyi bedavAya vermez.bide beni yıllar önce üniversitede parasız bıraktı.işlem ücreti diye gitti hesabımdan parayı çekti.beni hafda sonu parasız bıraktı.o günden bu yana iş bankın kapısından girmem.
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clopin 5 yıl aypc
örümcek3511
Ne yaparsa yapsın.bu bankayı hiç sevmem.hiç birşeyi bedavAya vermez.bide beni yıllar önce üniversitede parasız bıraktı.işlem ücreti diye gitti hesabımdan parayı çekti.beni hafda sonu parasız bıraktı.o günden bu yana iş bankın kapısından girmem.

Banada asker de yaptı aynısını
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berkerden 6 yıl
AktifProje
78erhan78 onu boşverinde multitasking özelliği gelmişmi mesajlardan bişeye bakıyım diye çıkıyorum tekrardan şifre vs uğraştırıor can sıkıcı
Güvenlik önlemi bu eksik değil.

Ben de öyle düşünüyordum ancak bu versiyonda onu kaldırmışlar ve devam edebiliyoruz ki bence edebilmek daha iyi çünkü ihtiyaç oluyor bazen. Elimizle güvenli çıkış yapmak daha fonksiyonel.
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vincee 6 yıl
Yeni hali çok daha güzel olmuş, çok beğendim.
Multitasking sırasında tekrar şifre sormaması
Müşteri numarasını kaydetmesi
Daha geniş ve kişiselleştirilebilir menü
En önemlisi durum çubuğu gözüküyor :) activator akar.
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TR_001 6 yıl
Degisiklikler oldukca guzel ama mavi renk bence is bankasi ile ozdeslestigi icin cok daha guzel ve uyumlu duruyordu. Gri renk is bankasi ruhunu kaybettirmis uygulamaya..
Sık kullandigimiz islemleri menuye eklememiz oldukca mantikli..
Kod ile bankamatiklerden para cekme icin bir sinir var mi bilmiyorum ki umarim gunluk bankamatik limiti ile es limitlidir. Zira Teb bank uygulamasinda telefon ile en fazla 300 lira cekilebiliyor ki bu da gunumuz kosullarinda oldukca komik bir rakam..
Arayuz ve detay grafikleri ile ipad surumune benzetmeye calismislar.
Bir de eksi yonunu belirteyim: bence eski surumu daha basit bir kullanim arayuzune sahipti. Yeni surumde gorsellige abanilmis ki bu da arayuzu karmasiklastirmis.
Ama ne olursa olsun İs Bankasinin iphone uygulamasi benim icin iphone da olmazsa olmaz tek uygulamadir ve en kullanisli banka uygulamasidir.
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35İzmirli35 6 yıl
Iş bankasın dan bankamatik kartım var sanalkart oluşturabilir miyim kredi kartı olmadan açmanın yolu yok mu ?
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eczac 6 yıl
Finansal Durum dan Borclarim menusune girmeyi denedim bir kac sefer, her seferinde de program kendi kendine kapandi [>:]
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DH Misafiri 6 yıl
Menüler, temalar, kısayolar herşeyi kişiselleştirebilmek çok güzel olmuş. Üstüne üstlük müşteri numaramı, bilyoner kullanıcı kodumu filan da hatırlıyor. Daha ne isterim ki. Helal sana işcep.
On numara beş yıldız olmuş.
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78erhan78 6 yıl
onu boşverinde multitasking özelliği gelmişmi mesajlardan bişeye bakıyım diye çıkıyorum tekrardan şifre vs uğraştırıor can sıkıcı
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