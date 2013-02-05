İşCep yenilendi; artık daha kullanıcı dostu ve pratik

Ülkemizde bankacılık işlemlerini internet ortamına taşıyan ilk banka olan Türkiye İş Bankası, mobil bankacılık çözümü İşCep'i yeniledi. 2007 yılından bu yana hizmet veren İşCep, daha sezgisel arayüzü ve yetenekleri ile iOS kullanıcılarına daha gelişmiş bir mobil bankacılık deneyimi sunuyor.

Yeni İşCep, özellikle kişiselleştirilebilir arayüzü ile dikkatleri topluyor. 9 farklı temaya sahip olan İşCep'de pratik ve gelişmiş olmak üzere iki farklı menü tipi bulunuyor. Pratik menü, tüm işlemleri bir arada görüntüleyerek hızlı işlem yapılmasını sağlarken; gelişmiş menü ise tıpkı İşPad'de olduğu gibi öğeleri ve öğeler hakkındaki kısa bilgileri dönel bir yapıda gösteriyor. Arayüzdeki diğer bir önemli gelişme ana ekrana istenildiği gibi kısayol eklenebilmesi. Bu sayede kullanıcılar, en çok kullandıkları işlemleri, ara menülerde kaybolmadan ulaşabiliyor.

Tüketicilerin, sezgisel arayüzü ile anında alışabildiği yeni İşCep, bankacılık anlamında ise QR kod ile bankamatikten kartsız para çekme, grafiksel finansal durum, barkod ile fatura ödeme, hisse senedi alış /satış fiyatı sorgulama gibi yeniliklerle geliyor.

iPhone 5 uyumluluğuna da kavuşan yeni İşCep için Türkiye İş Bankası'nın yaptığı açıklama şöyle:

Mobil bankacılıktan daha fazlasını bekleyenler için İşCep A’dan Z’ye yeniden tasarlandı!



2007'den bugüne milyonlara hizmet veren Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı mobil bankacılık uygulaması İşCep, şimdi yenilenmiş arayüzü ve genişletilmiş özellikleriyle sizlere daha kullanıcı dostu bir müşteri deneyimi sunuyor.



Yeni tema seçimleri ve kişiselleştirilebilir menüsü ile İşCep’te kendinize özel bir deneyim oluşturabileceksiniz.



Elinizden düşüremeyeceğiniz yeni İşCep uygulamasında sizi bekleyen hizmet ve yenilikler:



• Türkiye’nin en kapsamlı bankacılık işlem seti, İşCep üzerinden 100’ü aşkın bankacılık işlemi gerçekleştirebilirsiniz.



• Grafiklerle desteklenmiş finansal durum menüsü.



• QR kod ile Bankamatikten kartsız para çekme. Artık Bankamatiklerde kart kullanmadan kolaylıkla para çekebilirsiniz.



• Barkod ile fatura Ödeme. Fatura numarası girmenize gerek kalmadan, saniyeler içerisinde fatura ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



• Cep Anahtar aktivasyonunuzu yaparak İnternet Şubesi ve İşCep’e tek kullanımlık şifre ile giriş yapabilirsiniz.



• Parakod ile kartlar cebe giriyor. Parakod’u kullanmak istediğiniz kredi kartı, Bankamatik ya da maxipara kartlarınızı seçerek kullanıma açın, kart taşıma derdi olmadan alışveriş yapmanın keyfini siz de yaşayın. Şimdi fatura ödemelerinizi de Parakod’la yapabilirsiniz.



• En Yakın İş Bankası. Tüm Şube ve Bankamatiklerimizin konumları, adresleri ve çalışma saatleri hakkında anında bilgi alabilirsiniz.



• Ekonomi Bülteni ile İş Bankası için hazırlanan günlük Ekonomi Bültenini izleyebilirsiniz.



• Anında Şifre ile kart bilgileriniz ile müşteri şifresi oluşturabilirsiniz.



Eğer İş Bankası müşterisi değilseniz, TC kimlik ve cep telefonu numaranızla müşterimiz olmak için başvurabilir, İşCep kolaylıklarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca; kredi kartı limit artırımı başvurusu, işlem sonuçlarını e-postayla paylaşabilme, yazıcıdan çıktısını alma ve fotoğraflar arasına kaydetme özelliği, detaylı video demoları, yakın tarihli ödeme ve işlemlerde hızlı yönlendirmeleriyle, İşÇep vazgeçemeyeceğiniz kişisel bir finansal asistan görevinde! 2.0.0 Sürümündeki Yenilikler • QR kod ile Bankamatik’ten kartsız para çekme

• Parakod’la fatura barkodu okutarak kredi kartından ödeme

• iPhone5 uyumluluğu

• Finansal durumum grafiksel gösterimi

• Ana menüye işlem kısa yolları ekleme, sıralama değiştirme

• Yakın tarihli ödemeler ekranından hızlı ödeme

• Kredi kartı limit artışı başvurusu

• Hisse senedi alış / satış fiyat sorgulama

• Şans oyunları ve faturasız hat ödemelerinde abone bilgilerimi hatırlama

• İşlem sonuç ekranlarının paylaşılması (e-posta, yazdırma, fotoğraf olarak kaydetme)

• Basit ve gelişmiş ana menü seçimi

• Tema görünümünün kişiselleştirilmesi

• Video demolar

İşCep şimdilik sadece iOS platformunda yenilenirken; Android kullanıcılarının yeni İşCep için bir süre daha beklemeleri gerekiyor.