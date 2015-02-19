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Işık ile internet aktarımı sağlayacak LiFi teknolojisinde 224 Gbps hıza ulaşıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Işık ile internet aktarımı sağlayacak LiFi teknolojisinde 224 Gbps hıza ulaşıldı
Bugün yaygın olarak kullandığımız kablosuz bağlantı aracı WiFi bilindiği gibi interneti iletmek için radyo dalgalarını kullanıyor. Ancak taşıyıcı olarak ışığı kullanan LiFi enerjisi ilk olarak 2011 yılında Edinburgh Üniversitesi araştırmacı tarafından bulunmuş ve 2012 yılında Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gösterilmişti.
Henüz çok yeni olan LiFi (Light Fidelty) teknolojisinin kilometre taşlarından birine ise Oxford Üniversitesi Araştırmacıları imza attı. Araştırmacılar LED üzerinden yayılan ışık ile 224Gbps hıza ulaşmayı başardı. Hızın ulaştığı noktayı açıklamak gerekirse 1.5 GB boyutundaki 18 filmin aynı anda 1 saniyelik sürede indirilebildiğini söylemek yeterli olabilir.

Wifi'ye alternatif olarak geliştirilen teknoloji henüz yaygın olarak kullanılmaktan uzak ancak geliştirmeler devam ediyor ve böyle giderse gelecekte ışıklardan yayılan internet bağlantıları ile sanal dünyaya erişeceğiz gibi gözüküyor. LiFi teknolojisinde internetin sağlandığı alan ışık dolayısıyla görülebilirken cihaz ile ışık kaynağı arasına herhangi bir cismin girmesi ise bağlantının kopmasına sebep oluyor. Ancak WiFi'ye göre daha az enerji tüketen yeni teknoloji ayrıca ışığın ulaştığı alanların gözle görülebilmesi ile bir nevi güvenliği de arttırmış oluyor. Ulaşılan hızın 3 metre uzaklıkta 6 kaynaktan (LED) her biri 37.4 Gb/s şeklinde alınarak toplam hızın 224 Gb/saniyeye ulaştığını belirtmekte fayda var.

Aydınlatma ve data transferini aynı anda yapabilen aydınlatmaların gelecekte enerji tüketimi ve verimlilik açısından dünya üzerinde yaygın olarak kullanılması bekleniyor, ancak şu an için teknolojinin katetmesi gereken daha yol var gibi gözüküyor.

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gcb1903 4 yıl en beğenilen
Akk olacaksa hiç uğraşmayın beş para etmez.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
2 saniyede akk doldurma keyfi
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J.McNulty 4 yıl
Ttnet şartları.

150 gb akn den sonra hız 3mb indirilecek ve telefon kablosu üzerinden sağlanacaktır zira ne gerek var lifi yi kullanmaya 3mbps için.

Şart sonu.

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clopin 4 yıl
yorumlar fena bilişim şirketleri için bu tarz şeyler sizin neyinize ışık hızı girdiginiz bi dh var bi facebook 5mbt çok bile
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shadowtr 4 yıl
Demeyim demeyim diyorum ama tutamıyorum kendimi.

Neden bu tip haberlerde 1.5 gb boyutundaki dosyadan "film" diye bahsediliyor. Burası için söylemiyorum. Her yerde böyle. 1.5 gb boyutundaki dosya dense olmuyor mu? Neden film diye belirtiliyor. Amaç dosya paylaşımına yönlendirmek mi? Öyleyse dosya paylaşımları neden yasaklanıyor?

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Prequel 4 yıl
224Gbps hızla 1.5GB'lık film örneği vermek herhalde yepyeni bir kıroluk düzeyidir.
Bari 20GB'lık film örneği verseymiş bu örneği kim verdiyse.
Bari diyorum çünkü millet çok daha düşük hızlarla 50GB'lık Blu-ray indiriyor.
2015 sonunda 4K Blu-ray'ler çıkacak. 100GB.
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SuaGamesReklam 4 yıl
Cihazlara internet depolamak gibi bir sistem üzerinde de çalışıyorlar diye biliyorum... Bu yöntem ile zaten 1 dakikada 100 filmlik internet depolarız yani modemi 1 dakika açık tutsak ( bu iki teknolojinin de birleşmesi gerek ) Bize 1 ay yetecek internet olur... Belki internet merkezleri ( ttnet bayii v.b. ) üzerinden 100gb satışı yapılır... zaten 5 saniyede 100gb dolacaktır aynı kontör yüklemek gibi :P
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Logic_Man 4 yıl
HomePlug-Powerline teknolojisiyle birlikte kullanıldığında çok iş yapacaktır. LiFi destekli LED ampülleri elektrik tesisatı üzerinden powerline network'e bağlanarak ağ bağlantısını çok kolay bir şekilde sağlayabilirler. Şu anda bundan söz edilmiyor ama kesinlikle bunu geliştiren araştırmacıların aklında vardır bu fikir. Önü açık bir teknoloji LiFİ.
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doctor_bey 4 yıl
Gelişmesi gerek daha anlaşılan, araya nesne girince bağlantının kopmasını istemeyiz herhalde?

Ancak nelerin gelişmesini beklerdik zamanında, hepsi gelişti; bununda gelişmemesi için hiçbir sebep yok, gelişirse bizde gelişiriz ve gelişmek güzeldir

Ben afk x_x
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ıYı 4 yıl
güzel teknoloji.evlerde akıllı ampüller olduğunu ve elektrik dağıtım şirketlerinin internet sağladığını düşünürsek ileride çok yaygın bir sistem olabilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Nerden nereye....
56k modemlerle bağlanmaya ve gezinmeye çalıştığımız ve çok mutlu olduğumuz zamanlarda LiFi lere.
Adsl ilk bağlandığında mutluluktan ağzım kulaklarımdaydı. Sağolsın TTnEt beni yıllarca sömürdü. sırf internet için bağlattığım hattıma sabit 15? alması ve üstüne adsl paraları....
ve şimdi Superonline Fiber Net im geldi. Muhteşem birşey.
ilginç olanı şu. Artık yeniliklere verdiğimiz tepkiler azalıyor. Eskiden mutlu oluyorduk oysa şimdi sadece Sahip oluyoruz. üzücü olan kısmı bu.
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grid2 4 yıl
hız bu kadar yüksek olursa akk olmaz merak etmeyin :D
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mehmetdagli1 4 yıl
Işığı söndürüp karanlıkta güzel bi bilim-kurgu filmi izleyemicez o zaman, illa ışık yanık olmak zorunda. Kalsın almıyım.

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V4LKyR 4 yıl
Burada yazan 224Gbps'lik hız teorik üst limit, arkadaşlar. Direkt olarak sabit 224Gbps hıza ulaşılmıyor.
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burakzekikara 4 yıl
çekirdek çitlemenin keyfi içindekini yemek değil kabuğunu soymaksa, ben bi filmin inmesi için en az 15 dk sabretmezsem tat alamam evet internet hızı düşmanıyım.. :D
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9unkarekoku 4 yıl burakzekikara
O zamana kadar 4knın bile adı anılacakmı bakalım. Yani aynı hesaba gelir merak etmeyin
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