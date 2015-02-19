Işık ile internet aktarımı sağlayacak LiFi teknolojisinde 224 Gbps hıza ulaşıldı

Bugün yaygın olarak kullandığımız kablosuz bağlantı aracı WiFi bilindiği gibi interneti iletmek için radyo dalgalarını kullanıyor. Ancak taşıyıcı olarak ışığı kullanan LiFi enerjisi ilk olarak 2011 yılında Edinburgh Üniversitesi araştırmacı tarafından bulunmuş ve 2012 yılında Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gösterilmişti.

Henüz çok yeni olan LiFi (Light Fidelty) teknolojisinin kilometre taşlarından birine ise Oxford Üniversitesi Araştırmacıları imza attı. Araştırmacılar LED üzerinden yayılan ışık ile 224Gbps hıza ulaşmayı başardı. Hızın ulaştığı noktayı açıklamak gerekirse 1.5 GB boyutundaki 18 filmin aynı anda 1 saniyelik sürede indirilebildiğini söylemek yeterli olabilir.



Wifi'ye alternatif olarak geliştirilen teknoloji henüz yaygın olarak kullanılmaktan uzak ancak geliştirmeler devam ediyor ve böyle giderse gelecekte ışıklardan yayılan internet bağlantıları ile sanal dünyaya erişeceğiz gibi gözüküyor. LiFi teknolojisinde internetin sağlandığı alan ışık dolayısıyla görülebilirken cihaz ile ışık kaynağı arasına herhangi bir cismin girmesi ise bağlantının kopmasına sebep oluyor. Ancak WiFi'ye göre daha az enerji tüketen yeni teknoloji ayrıca ışığın ulaştığı alanların gözle görülebilmesi ile bir nevi güvenliği de arttırmış oluyor. Ulaşılan hızın 3 metre uzaklıkta 6 kaynaktan (LED) her biri 37.4 Gb/s şeklinde alınarak toplam hızın 224 Gb/saniyeye ulaştığını belirtmekte fayda var.



Aydınlatma ve data transferini aynı anda yapabilen aydınlatmaların gelecekte enerji tüketimi ve verimlilik açısından dünya üzerinde yaygın olarak kullanılması bekleniyor, ancak şu an için teknolojinin katetmesi gereken daha yol var gibi gözüküyor.