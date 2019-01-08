Işık tabanlı internet LiFiMax, 16 kişiye kadar bağlantı verebiliyor

2011 yılında ilk kez duyurulan ışık tabanlı internet teknolojisi LiFi (Light Fidelty), WiFi bağlantısına daha güvenli bir alternatif olarak görülmüştü. Ne var ki yüksek maliyetler ve kısıtlı özellikler nedeniyle yaygınlaşamadı. Bununla birlikte üreticiler yatırıma devam ediyor.

LiFiMax özellikleri ve fiyatı

Oledcomm tarafından CES 2019 fuarına getirilen LiFiMax daha çok kurumlara yönelik bir ışık tabanlı internet sistem. Tavana yerleştirilen sinyal verici LED ampül standart lambalardan farklı değil. Bu lambadan 28 metrekarelik alana ışık ve içerisinde internet sinyalleri veriliyor.

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İnternete erişebilmek için kullanıcıların özel bir adaptör edinmesi gerekiyor. 16 kullanıcıya kadar 100Mbps hızında internet verilebiliyor. Ayrıca radyo dalgalarına karşı hassas ortamlarda da güvenli bir bağlantı sunuyor.

LiFiMax paketi verici lamba ve bir adaptör ile birlikte 900$ fiyat etiketine sahip. Satışlar sonbahar aylarında başlayacak. Ayrıca kişisel internet sağlayan MyLiFi lambası daha ucuz bir alternatif olarak öne çıkıyor.