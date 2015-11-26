İsimsiz hackerlar İŞİD propagandası yapan web sitelerini ele geçirerek trolledi

Anonymous adı altında toplanan isimsiz hackerları çoğu zaman toplumsal olayları ve politik sorunları protesto etmeleriyle tanıyoruz. "Hacktivist" sıfatını üstlenen gruplar genel olarak kötü veya yanlış olduğunu düşündükleri düşüncelere ait sanal ortamları hackleyerek protesto ediyorlar.

Ghost Sec isimli grup ise kendisine hedef olarak terör örgütü İŞİD'i seçmiş durumda. Darknet'te (internet içinde gizliliği koruma amaçlı kurulan alt ağlar.) bulunan ve İŞİD propagandası yapan web siteleri hacklenerek bu sayfalara Prozac adında güçlü bir sakinleştirici ilacın reklamı koyuldu. Reklam bağlantıları ise online satış yapan ve bitcoin ile satın alma yapılabilen bir eczane sayfasına yönlendirmiş.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/26/anonymous-trolls-isis-by-removing-darknet-site-replacing-it-with-prozac-ad/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hacker grup bunun yanında sayfalara "Çok oluyorsun İŞİD, sakin ol. Fazla sayıda insanı kendi işlerinin içerisine çekiyorsun." minvalinde bir mesaj yayınladı. Bu olayın üzerine Anonymous'un İŞİD ile sanal bir savaşa girip girmeyeceği tartışılmaya başlandı. Şu günlerde gündemde pek yer almayan grup yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor olabilir.