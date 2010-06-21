İşin Özü: Gigabyte GeForce GTX 480 video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İşin Özü programının yeni bölümünde Gigabyte'ın GeForce GTX 480 modeline yakında bakıyor, Nvidia GeForce 257.21 sürücüleriyle test ediyoruz.
İşin Özü programının yeni bölümünde Gigabyte'ın GeForce GTX 480 modeline yakında bakıyor, Nvidia GeForce 257.21 sürücüleriyle test ediyoruz. Bakalım son sürücüler, GeForce GTX 480'in performansına ne derece katkı yapıyor.
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Buri
Dikkat edersen
Nisan ayında serin havalarda aldığın testte gpu hızı %100 loaddan çıkıp boştaki saat hızlarına düşünce 77 dereceye düşmüş (biraz dikkat et derim tepe değeri scale de kabak gibi görünüyor)
varsa elinde gtx480 bu sıcak yaz günlerinde tarafsız bir test yap derim
Mayıs ayında senin saat hızlarına benzer mbtaskale nickli kullanıcının tarafsız SS ekleyeyimde tepe 96 derece sıcaklığı sanırım senide ikna edecektir
hotfile.com/...
üstelik son ayarlarda aa af full bazı oyunlarda fan yüzde 80 i geçiyor
dost acı söyler
tabi özel soğutucular geldiğinde bu sorunlarım bitecek inş.
Hocam bu nvidia'nın yeni driver'ıyla yakaladığı performansı göstermek için yapılmış bir test, genel olarak asıl konu "nVidia-ATI" değil "192.17-257.21" üzerine kurulmuştur :)
Neden HD5850 koyulmamış testlere diyorsun bir etken az önce belirttiğim durum ikincisi ile şu an için iki firmanında varolan Üst seviye 2 kartına yer verilmiş olduğunu görüyorsun, GTX295'de bir önceki taht sahibi olduğu için incelemeye alınmış :)
Aşırı tepki vermene gerek yok, DH çatısı altında sayısız inceleme izledim ve "bu inceleme de olmamış" dediğimi hatırlamam...
Saygılarla
Test sonuçlarında kartların baştan bir sıraya koyulup fps leri yazmak biraz anlamayı güçleştiriyor.
Her test sonucunda en iyiden kötüye doğru bir sıralama yapılırsa cok daha iyi olur diye düşünüyorum.
bu arada nvidia ve ati kartların renklerle ayrılması çok güzel gerçi bu bayadır yapılıyor da dh de söylemek istedim :)