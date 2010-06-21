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İşin Özü: Gigabyte GeForce GTX 480 video

9 yıl
76,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşin Özü programının yeni bölümünde Gigabyte'ın GeForce GTX 480 modeline yakında bakıyor, Nvidia GeForce 257.21 sürücüleriyle test ediyoruz.

İşin Özü programının yeni bölümünde Gigabyte'ın GeForce GTX 480 modeline yakında bakıyor, Nvidia GeForce 257.21 sürücüleriyle test ediyoruz. Bakalım son sürücüler, GeForce GTX 480'in performansına ne derece katkı yapıyor.


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Virinom 9 yıl
ARKADAŞLAR KONUYLA İLGİLİ DEİL AMA BURAYA YORUM YAZARKEN O GÜLENYÜZLERİ SİGARA İÇEN ADAM SEMBOLÜ GİBİ ŞEYLERİ NASI KOYUYONUZ LÜTFEN BANADA SÜLEİN
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Agababangida 9 yıl
demircibu

gpuya voltaj verdim 0,975den +1050m(V)

gpu 600mhzden 800mhze aldım shadarler 1215den direk 1600mhze çıktı ramler 3350den 3600mhzde

3dmark vantage bitirdi yüzde 60fanda ayarlı sessiz seviyede diyebilirim 77derece. loadda...

gördüğün gibi



Buri
Dikkat edersen
Nisan ayında serin havalarda aldığın testte gpu hızı %100 loaddan çıkıp boştaki saat hızlarına düşünce 77 dereceye düşmüş (biraz dikkat et derim tepe değeri scale de kabak gibi görünüyor)

varsa elinde gtx480 bu sıcak yaz günlerinde tarafsız bir test yap derim


Mayıs ayında senin saat hızlarına benzer mbtaskale nickli kullanıcının tarafsız SS ekleyeyimde tepe 96 derece sıcaklığı sanırım senide ikna edecektir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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siLahsz 9 yıl
eskiden 1000 tl ekran kartlarına hayretle bakardık bunlar için aynı şeyi söylemek zor şimdi 5870 yada gtx480 alsam kullanım ömrü en fazla 2 yıl olur.böyle kartları en az 3 4 yıl kullanabilmem gerek ilerisi için yetersizler bence
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scutaro 9 yıl
%100 fan devri traktör sesi ve klima ile o dereceler görülürmüş.
Auto fan devri %40 iken 2D için %50, 3D için %70 sabit kullanıyorum, 90C gibi bir rakkam hiçbir zaman görmedim. Bugün hava yine serindi ve benzer sonuçlar aldım. İşte ispatı en az 1 saatlik oyundan MSI Afterburner hardware log klima falanda yok. Fan devrini auto yaparsan kart belli dereceye gelince fan devrini arttırdığı için ısınır, aynı zamanda voltaj verirsen yine ısınır. Sen şimdi bu log dosyasına da uydurma dersin, bu bilgiyle devam et.


hotfile.com/...
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Zero Limit 9 yıl
gtx480 90 küsür derecelerde çalışıyor gtx470 görmediğim için bilemiycem

üstelik son ayarlarda aa af full bazı oyunlarda fan yüzde 80 i geçiyor

dost acı söyler


tabi özel soğutucular geldiğinde bu sorunlarım bitecek inş.
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grewes 9 yıl
güzel tanıtmıss...
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otomania 9 yıl
@Tornado42
Hocam bu nvidia'nın yeni driver'ıyla yakaladığı performansı göstermek için yapılmış bir test, genel olarak asıl konu "nVidia-ATI" değil "192.17-257.21" üzerine kurulmuştur :)
Neden HD5850 koyulmamış testlere diyorsun bir etken az önce belirttiğim durum ikincisi ile şu an için iki firmanında varolan Üst seviye 2 kartına yer verilmiş olduğunu görüyorsun, GTX295'de bir önceki taht sahibi olduğu için incelemeye alınmış :)
Aşırı tepki vermene gerek yok, DH çatısı altında sayısız inceleme izledim ve "bu inceleme de olmamış" dediğimi hatırlamam...
Saygılarla
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fahrencelcius 9 yıl
işin özü ???
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LostPower 9 yıl
iyide fiyat neden yok ha birde beyler artık ekran kartı almayın bence,neden mi? ya playstain move cıktı mıcrısıft kınetıc diyer bir şey cıkardı harekeete duyarlı nıntendo 3ds cıktı bunun yanında eski konsollarda var adamaların işi güçü yok korsanda bir numara olan pc için oyunmu yapıcak akkıllı olun elinizdeki en kötü ekran kartı bile yeter...
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gunescan 9 yıl
@atyay düşüncelerine katılıyorum ve birşeyler daha eklemek istiyorum.
Test sonuçlarında kartların baştan bir sıraya koyulup fps leri yazmak biraz anlamayı güçleştiriyor.
Her test sonucunda en iyiden kötüye doğru bir sıralama yapılırsa cok daha iyi olur diye düşünüyorum.
bu arada nvidia ve ati kartların renklerle ayrılması çok güzel gerçi bu bayadır yapılıyor da dh de söylemek istedim :)
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kartalcin 9 yıl
ATI'nin bence yazılım sorunları var 5770 vaporx kullanıyorum yüklediğim 10.6 driver ile catalyst control center açılmıyor tekrar eski 10.4 yükledim onu kullanıyorum.
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kalik 9 yıl
Erdi bey yerine bu işi kamera karşısında sunumu daha kuvvettli biri yapsa daha başarılı olacağına inanıyorum.Siz ne dersiniz.Donanım haberin dikkatine.
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