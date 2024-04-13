İŞKUR, geleceğin mesleklerini açıkladı!

Tam Boyutta Gör Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması hazırlandı. Önümüzdeki yıl en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler ve gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler açıklandı.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan araştırmaya göre en çok iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü olarak belirlendi.

İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri

İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise şöyle:

Yazılım mühendisi

E-ticaret uzmanı

Yapay zeka uzmanı

Bilişim uzmanı

İnşaat mühendisi

Pazarlama uzmanı

Dil ve konuşma terapisti

CNC operatörü

İŞKUR'a göre en çok açık iş olan meslekler:

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis Elemanı)

Satış Danışmanı

Ahşap Mobilya İmalat Ustası

Temizlik Görevlisi

Gazaltı Kaynakçısı

Konfeksiyon İşçisi

Akaryakıt Satış Elemanı

Şoför-Yük Taşıma

İŞKUR'a göre çalışan bulmakta en çok güçlük çekilen meslekler

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis Elemanı)

Ahşap Mobilya İmalat Ustası

Gazaltı Kaynakçısı

İnşaat İşçisi

Satış Danışmanı/Uzmanı

Tır-Çekici Şoförü

Şoför-Yük Taşıma

Akaryakıt Satış Elemanı

Çelik Kaynakçısı

Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.

Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.

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