İŞKUR, geleceğin mesleklerini açıkladı!

- İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri
- İŞKUR'a göre en çok açık iş olan meslekler:
- İŞKUR'a göre çalışan bulmakta en çok güçlük çekilen meslekler
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan araştırmaya göre en çok iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü olarak belirlendi.
İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri
İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise şöyle:
- Yazılım mühendisi
- E-ticaret uzmanı
- Yapay zeka uzmanı
- Bilişim uzmanı
- İnşaat mühendisi
- Pazarlama uzmanı
- Dil ve konuşma terapisti
- CNC operatörü
İŞKUR'a göre en çok açık iş olan meslekler:
- Makineci (Dikiş)
- Garson (Servis Elemanı)
- Satış Danışmanı
- Ahşap Mobilya İmalat Ustası
- Temizlik Görevlisi
- Gazaltı Kaynakçısı
- Konfeksiyon İşçisi
- Akaryakıt Satış Elemanı
- Şoför-Yük Taşıma
İŞKUR'a göre çalışan bulmakta en çok güçlük çekilen meslekler
- Makineci (Dikiş)
- Garson (Servis Elemanı)
- Ahşap Mobilya İmalat Ustası
- Gazaltı Kaynakçısı
- İnşaat İşçisi
- Satış Danışmanı/Uzmanı
- Tır-Çekici Şoförü
- Şoför-Yük Taşıma
- Akaryakıt Satış Elemanı
Çelik Kaynakçısı
Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.
Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.
Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...