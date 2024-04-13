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    İŞKUR, geleceğin mesleklerini açıkladı!

    İŞKUR tarafından yapılan araştırmaya göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler açıklandı. Geleceğin meslekleri haberimizde.                       
    İŞKUR, geleceğin mesleklerini açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması hazırlandı. Önümüzdeki yıl en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler ve gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler açıklandı.

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan araştırmaya göre en çok iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü olarak belirlendi.

    İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri

    İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise şöyle:

    • Yazılım mühendisi
    • E-ticaret uzmanı
    • Yapay zeka uzmanı
    • Bilişim uzmanı
    • İnşaat mühendisi
    • Pazarlama uzmanı
    • Dil ve konuşma terapisti
    • CNC operatörü

    İŞKUR'a göre en çok açık iş olan meslekler:

    • Makineci (Dikiş)
    • Garson (Servis Elemanı)
    • Satış Danışmanı
    • Ahşap Mobilya İmalat Ustası
    • Temizlik Görevlisi
    • Gazaltı Kaynakçısı
    • Konfeksiyon İşçisi
    • Akaryakıt Satış Elemanı
    • Şoför-Yük Taşıma

    İŞKUR'a göre çalışan bulmakta en çok güçlük çekilen meslekler

    • Makineci (Dikiş)
    • Garson (Servis Elemanı)
    • Ahşap Mobilya İmalat Ustası
    • Gazaltı Kaynakçısı
    • İnşaat İşçisi
    • Satış Danışmanı/Uzmanı
    • Tır-Çekici Şoförü
    • Şoför-Yük Taşıma
    • Akaryakıt Satış Elemanı

    Çelik Kaynakçısı

    Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.

    Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.

    Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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