İSO 500: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. Geçen seneye göre listenin toplam ihracatı yüzde 2,4 oranında arttı.
İSO 500 sıralaması toplam satışlara göre hazırlandı. Buna göre 2019’da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Tüpraş’ı 37 milyar liralık satışla Ford Otomotiv ve 25,8 milyar liralık satışla Toyota Otomotiv takip etti.İlginizi Çekebilir 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı
Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin payı yükselişte
Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında, 2019'da yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 5,4 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 22,2'den yüzde 23,5'e yükseldi.
Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a ulaştı. Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 276'dan 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'nin üzerinde artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya çıktı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı"
ASELSAN, İSO 500’de en üst sırada yer alan savunma sanayi şirketi oldu. Önceki sene 15. sırada yer alan ASELSAN, 2019’da 11. sıraya yükseldi. Cirosu 12 milyar 591 milyon TL olarak açıklandı. ilk 100'e giren savunma sanayi şirketleri ve sıralaması şöyle:
- ASELSAN - Sıra:15. Ciro: 12 milyar 591 milyon TL
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) - Sıra: 18. Ciro: 8 milyar 677 milyon TL
- BMC – Sıra: 51. Ciro: 3 milyar 386 milyon TL
- Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) – Sıra: 77. Ciro: 2 milyar 527 milyon TL
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) – Sıra: 90. Ciro: 2 milyar 219 milyon TL
- Tusaş Motor Sanayi A.Ş. – Sıra: 94. Ciro: 2 milyar 174 milyon TL
|2019
|2018
|Kuruluşlar
|Üretimden satışlar (Net) (TL)
|1
|1
|TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|87.949.306.283
|2
|2
|Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
|37.070.563.066
|3
|3
|Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
|25.850.659.907
|4
|4
|Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
|24.635.365.339
|5
|-
|Star Rafineri A.Ş.
|20.831.490.442
|6
|6
|Arçelik A.Ş.
|18.618.318.252
|7
|5
|TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
|17.214.311.459
|8
|7
|İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
|16.391.885.570
|9
|-
|-
|-
|10
|8
|Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
|14.146.073.159
|11
|15
|Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|12.591.587.725
|12
|10
|Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|10.903.560.018
|13
|11
|Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
|10.338.694.378
|14
|12
|Mercedes-Benz Türk A.Ş.
|9.943.691.164
|15
|-
|-
|-
|16
|9
|İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
|9.803.127.248
|17
|13
|PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
|9.233.405.399
|18
|22
|TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
|8.677.894.242
|19
|33
|EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
|8.515.825.488
|20
|17
|BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
|8.359.211.422
|21
|14
|Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|7.834.471.752
|22
|18
|Aygaz A.Ş.
|7.096.871.977
|23
|21
|Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
|6.973.646.070
|24
|20
|Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
|6.821.596.719
|25
|25
|Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
|6.450.827.343
|26
|23
|KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|5.947.670.908
|27
|19
|Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.
|5.833.302.956
|28
|24
|Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
|5.590.822.991
|29
|26
|Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
|5.280.678.279
|30
|45
|Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
|5.240.529.005
|31
|28
|Bosch San. ve Tic. A.Ş.
|5.235.877.230
|32
|29
|Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
|5.142.855.672
|33
|37
|Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|5.064.201.391
|34
|39
|Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
|4.788.222.730
|35
|32
|Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|4.735.845.003
|36
|27
|Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
|4.599.424.093
|37
|42
|Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
|4.440.145.122
|38
|-
|Eti Bakır A.Ş.
|4.403.956.126
|39
|47
|Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
|4.218.086.172
|40
|31
|Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
|4.183.924.272
|41
|30
|Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
|4.011.288.457
|42
|35
|Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
|3.965.914.426
|43
|65
|Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.
|3.883.238.111
|44
|46
|Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
|3.828.375.148
|45
|50
|Coca-Cola İçecek A.Ş.
|3.790.697.383
|46
|41
|AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
|3.722.101.899
|47
|34
|Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.
|3.707.832.143
|48
|53
|Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
|3.651.639.428
|49
|44
|Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.
|3.544.617.111
|50
|40
|Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
|3.426.968.235
|51
|61
|BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|3.396.379.700
|52
|70
|Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.
|3.386.939.367
|53
|51
|İpragaz A.Ş.
|3.360.533.727
|54
|56
|BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|3.355.657.610
|55
|36
|İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
|3.307.473.850
|56
|48
|Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
|3.294.932.820
|57
|58
|SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.
|3.241.113.611
|58
|59
|Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
|3.235.759.055
|59
|38
|Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
|3.152.360.314
|60
|69
|MAN Türkiye A.Ş.
|3.118.994.638
|61
|43
|Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.
|3.000.674.477
|62
|55
|MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.
|2.953.852.140
|63
|60
|İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.
|2.952.193.096
|64
|84
|Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.
|2.923.368.100
|65
|62
|ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|2.908.037.114
|66
|86
|Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
|2.894.895.278
|67
|71
|Soda Sanayii A.Ş.
|2.790.339.777
|68
|77
|Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
|2.758.588.277
|69
|67
|Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
|2.707.591.115
|70
|122
|Trakya Cam Sanayii A.Ş.
|2.683.580.577
|71
|54
|Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
|2.667.090.370
|72
|64
|Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.
|2.655.120.810
|73
|72
|Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.
|2.636.427.236
|74
|81
|Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|2.573.533.611
|75
|82
|JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
|2.539.723.345
|76
|57
|Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.
|2.534.389.060
|77
|85
|ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.
|2.527.326.947
|78
|91
|Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
|2.513.343.408
|79
|73
|Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
|2.495.028.779
|80
|52
|Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.
|2.488.733.974
|81
|88
|Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|2.483.990.268
|82
|80
|Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
|2.454.739.502
|83
|74
|Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.
|2.424.295.327
|84
|-
|-
|-
|85
|102
|Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
|2.340.298.608
|86
|100
|Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.
|2.329.540.170
|87
|92
|Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|2.308.164.629
|88
|90
|Atlas Enerji Üretim A.Ş.
|2.283.175.406
|89
|76
|Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|2.258.116.827
|90
|133
|Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü
|2.219.654.630
|91
|93
|Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.
|2.186.330.736
|92
|49
|Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
|2.182.370.896
|93
|-
|-
|-
|94
|115
|Tusaş Motor Sanayii A.Ş.
|2.174.890.126
|95
|98
|Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|2.172.402.158
|96
|96
|Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|2.146.184.392
|97
|97
|Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|2.141.053.054
|98
|87
|Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
|2.101.064.225
|99
|99
|Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
|2.098.945.656
|100
|-
|BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
|2.077.503.219
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
http://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu/2019/?ara=&year=2019&langId=1&s=UcretleCalisanlarOrt