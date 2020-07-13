İSO 500: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. Geçen seneye göre listenin toplam ihracatı yüzde 2,4 oranında arttı.

İSO 500 sıralaması toplam satışlara göre hazırlandı. Buna göre 2019’da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Tüpraş’ı 37 milyar liralık satışla Ford Otomotiv ve 25,8 milyar liralık satışla Toyota Otomotiv takip etti.

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Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin payı yükselişte

Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında, 2019'da yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 5,4 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 22,2'den yüzde 23,5'e yükseldi.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a ulaştı. Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 276'dan 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'nin üzerinde artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya çıktı.

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ASELSAN, İSO 500’de en üst sırada yer alan savunma sanayi şirketi oldu. Önceki sene 15. sırada yer alan ASELSAN, 2019’da 11. sıraya yükseldi. Cirosu 12 milyar 591 milyon TL olarak açıklandı. ilk 100'e giren savunma sanayi şirketleri ve sıralaması şöyle:

ASELSAN - Sıra:15. Ciro: 12 milyar 591 milyon TL

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) - Sıra: 18. Ciro: 8 milyar 677 milyon TL

BMC – Sıra: 51. Ciro: 3 milyar 386 milyon TL

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) – Sıra: 77. Ciro: 2 milyar 527 milyon TL

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) – Sıra: 90. Ciro: 2 milyar 219 milyon TL

Tusaş Motor Sanayi A.Ş. – Sıra: 94. Ciro: 2 milyar 174 milyon TL

2019 2018 Kuruluşlar Üretimden satışlar (Net) (TL) 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 87.949.306.283 2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 37.070.563.066 3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 25.850.659.907 4 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 24.635.365.339 5 - Star Rafineri A.Ş. 20.831.490.442 6 6 Arçelik A.Ş. 18.618.318.252 7 5 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 17.214.311.459 8 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 16.391.885.570 9 - - - 10 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 14.146.073.159 11 15 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 12.591.587.725 12 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 10.903.560.018 13 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 10.338.694.378 14 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 9.943.691.164 15 - - - 16 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 9.803.127.248 17 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 9.233.405.399 18 22 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 8.677.894.242 19 33 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8.515.825.488 20 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 8.359.211.422 21 14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 7.834.471.752 22 18 Aygaz A.Ş. 7.096.871.977 23 21 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 6.973.646.070 24 20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 6.821.596.719 25 25 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 6.450.827.343 26 23 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.947.670.908 27 19 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. 5.833.302.956 28 24 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 5.590.822.991 29 26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 5.280.678.279 30 45 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 5.240.529.005 31 28 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 5.235.877.230 32 29 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 5.142.855.672 33 37 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5.064.201.391 34 39 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 4.788.222.730 35 32 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 4.735.845.003 36 27 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4.599.424.093 37 42 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4.440.145.122 38 - Eti Bakır A.Ş. 4.403.956.126 39 47 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 4.218.086.172 40 31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 4.183.924.272 41 30 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 4.011.288.457 42 35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 3.965.914.426 43 65 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 3.883.238.111 44 46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 3.828.375.148 45 50 Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.790.697.383 46 41 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 3.722.101.899 47 34 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 3.707.832.143 48 53 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 3.651.639.428 49 44 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 3.544.617.111 50 40 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 3.426.968.235 51 61 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3.396.379.700 52 70 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 3.386.939.367 53 51 İpragaz A.Ş. 3.360.533.727 54 56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 3.355.657.610 55 36 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 3.307.473.850 56 48 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3.294.932.820 57 58 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611 58 59 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 3.235.759.055 59 38 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.152.360.314 60 69 MAN Türkiye A.Ş. 3.118.994.638 61 43 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 3.000.674.477 62 55 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 2.953.852.140 63 60 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2.952.193.096 64 84 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 2.923.368.100 65 62 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 2.908.037.114 66 86 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 2.894.895.278 67 71 Soda Sanayii A.Ş. 2.790.339.777 68 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.758.588.277 69 67 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 2.707.591.115 70 122 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2.683.580.577 71 54 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 2.667.090.370 72 64 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 2.655.120.810 73 72 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. 2.636.427.236 74 81 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.573.533.611 75 82 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 2.539.723.345 76 57 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. 2.534.389.060 77 85 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 2.527.326.947 78 91 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.513.343.408 79 73 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 2.495.028.779 80 52 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 2.488.733.974 81 88 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.483.990.268 82 80 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 2.454.739.502 83 74 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 2.424.295.327 84 - - - 85 102 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2.340.298.608 86 100 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 2.329.540.170 87 92 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.308.164.629 88 90 Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2.283.175.406 89 76 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.258.116.827 90 133 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü 2.219.654.630 91 93 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. 2.186.330.736 92 49 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2.182.370.896 93 - - - 94 115 Tusaş Motor Sanayii A.Ş. 2.174.890.126 95 98 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 2.172.402.158 96 96 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2.146.184.392 97 97 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 2.141.053.054 98 87 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2.101.064.225 99 99 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 2.098.945.656 100 - BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 2.077.503.219

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