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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İSO 500: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

    İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması yayınlandı. Listenin tepesinde Tüpraş, Ford ve Toyota bulunuyor.
    5 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İSO 500: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı
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    İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. Geçen seneye göre listenin toplam ihracatı yüzde 2,4 oranında arttı.

    İSO 500 sıralaması toplam satışlara göre hazırlandı. Buna göre 2019’da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Tüpraş’ı 37 milyar liralık satışla Ford Otomotiv ve 25,8 milyar liralık satışla Toyota Otomotiv takip etti.

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    Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin payı yükselişte

    Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında, 2019'da yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 5,4 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 22,2'den yüzde 23,5'e yükseldi.

    Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a ulaştı. Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 276'dan 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'nin üzerinde artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı"

    ASELSAN, İSO 500’de en üst sırada yer alan savunma sanayi şirketi oldu. Önceki sene 15. sırada yer alan ASELSAN, 2019’da 11. sıraya yükseldi. Cirosu 12 milyar 591 milyon TL olarak açıklandı. ilk 100'e giren savunma sanayi şirketleri ve sıralaması şöyle:

    • ASELSAN - Sıra:15. Ciro: 12 milyar 591 milyon TL
    • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) - Sıra: 18. Ciro: 8 milyar 677 milyon TL
    • BMC – Sıra: 51. Ciro: 3 milyar 386 milyon TL
    • Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) – Sıra: 77. Ciro: 2 milyar 527 milyon TL
    • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) – Sıra: 90. Ciro: 2 milyar 219 milyon TL
    • Tusaş Motor Sanayi A.Ş. – Sıra: 94. Ciro: 2 milyar 174 milyon TL
    2019 2018 Kuruluşlar Üretimden satışlar (Net) (TL)
    1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 87.949.306.283
    2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 37.070.563.066
    3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 25.850.659.907
    4 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 24.635.365.339
    5 - Star Rafineri A.Ş. 20.831.490.442
    6 6 Arçelik A.Ş. 18.618.318.252
    7 5 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 17.214.311.459
    8 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 16.391.885.570
    9 - - -
    10 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 14.146.073.159
    11 15 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 12.591.587.725
    12 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 10.903.560.018
    13 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 10.338.694.378
    14 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 9.943.691.164
    15 - - -
    16 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 9.803.127.248
    17 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 9.233.405.399
    18 22 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 8.677.894.242
    19 33 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8.515.825.488
    20 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 8.359.211.422
    21 14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 7.834.471.752
    22 18 Aygaz A.Ş. 7.096.871.977
    23 21 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 6.973.646.070
    24 20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 6.821.596.719
    25 25 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 6.450.827.343
    26 23 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.947.670.908
    27 19 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. 5.833.302.956
    28 24 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 5.590.822.991
    29 26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 5.280.678.279
    30 45 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 5.240.529.005
    31 28 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 5.235.877.230
    32 29 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 5.142.855.672
    33 37 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5.064.201.391
    34 39 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 4.788.222.730
    35 32 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 4.735.845.003
    36 27 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4.599.424.093
    37 42 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4.440.145.122
    38 - Eti Bakır A.Ş. 4.403.956.126
    39 47 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 4.218.086.172
    40 31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 4.183.924.272
    41 30 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 4.011.288.457
    42 35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 3.965.914.426
    43 65 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 3.883.238.111
    44 46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 3.828.375.148
    45 50 Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.790.697.383
    46 41 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 3.722.101.899
    47 34 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 3.707.832.143
    48 53 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 3.651.639.428
    49 44 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 3.544.617.111
    50 40 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 3.426.968.235
    51 61 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3.396.379.700
    52 70 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 3.386.939.367
    53 51 İpragaz A.Ş. 3.360.533.727
    54 56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 3.355.657.610
    55 36 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 3.307.473.850
    56 48 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3.294.932.820
    57 58 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611
    58 59 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 3.235.759.055
    59 38 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.152.360.314
    60 69 MAN Türkiye A.Ş. 3.118.994.638
    61 43 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 3.000.674.477
    62 55 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 2.953.852.140
    63 60 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2.952.193.096
    64 84 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 2.923.368.100
    65 62 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 2.908.037.114
    66 86 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 2.894.895.278
    67 71 Soda Sanayii A.Ş. 2.790.339.777
    68 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.758.588.277
    69 67 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 2.707.591.115
    70 122 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2.683.580.577
    71 54 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 2.667.090.370
    72 64 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 2.655.120.810
    73 72 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. 2.636.427.236
    74 81 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.573.533.611
    75 82 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 2.539.723.345
    76 57 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. 2.534.389.060
    77 85 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 2.527.326.947
    78 91 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.513.343.408
    79 73 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 2.495.028.779
    80 52 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 2.488.733.974
    81 88 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.483.990.268
    82 80 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 2.454.739.502
    83 74 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 2.424.295.327
    84 - - -
    85 102 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2.340.298.608
    86 100 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 2.329.540.170
    87 92 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.308.164.629
    88 90 Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2.283.175.406
    89 76 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.258.116.827
    90 133 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü 2.219.654.630
    91 93 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. 2.186.330.736
    92 49 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2.182.370.896
    93 - - -
    94 115 Tusaş Motor Sanayii A.Ş. 2.174.890.126
    95 98 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 2.172.402.158
    96 96 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2.146.184.392
    97 97 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 2.141.053.054
    98 87 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2.101.064.225
    99 99 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 2.098.945.656
    100 - BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 2.077.503.219


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    En büyük sanayi kuruluşları İzmit ve İstanbuldan ibaret. Ülkenin sanayi dağılımının ne kadar dengesiz ve katma değerlerin düşük olduğunu maalesef görüyoruz.
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    IceRulez (Osman R.F) 30 dk.
    Tüm 500 şirketimiz bir tane apple etmiyor değil mi ?
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    napolyon94 3 sa.
    Ekonomide ki durağanlık bir dağılsa da, şu listeler daha katma değeri yüksek ürün gamına sahip firmalar ile coşsa
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    Leipold (U D) 3 sa. (düzenlendi)
    Usenmedim gittim sitesinden 500'unu de cektim. Kisacasi toplam uretimden satisin %37'sini ilk 20'deki sirketler olusturuyor. Geriye kalan 480 sirket (Bunlarin icinde 21. Siradaki VESTEL'de dahil) toplam uretimden satisin % 63'unu olusturuyor.Basi cekenler;
    • Petrol Rafinerileri
    • Otomotiv Sanayii
    • Demir Celik Sanayii
    • Savunma Sanayii
    • Enerji Sanayii


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    http://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu/2019/?ara=&year=2019&langId=1&s=UcretleCalisanlarOrt
    Yanıtla +2
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 sa.
    Vestel çok kötü düşmüş 14 den 21 e.
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    medizinischen Labor 5 sa. en beğenilen
    En büyük sanayi kuruluşları İzmit ve İstanbuldan ibaret. Ülkenin sanayi dağılımının ne kadar dengesiz ve katma değerlerin düşük olduğunu maalesef görüyoruz.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 5 sa.
    57,678,983- Ben 2300₺
    Yanıtla +6
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