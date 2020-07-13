iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

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UL Demko, Safety Korea ve 3C sertifikasyon kuruluşlarının kayıtlarında Apple'a ait üç yeni pil ortaya çıktı. Kapasitelerine bakılırsa aşağıda model numaraları listelenen bu piller yeni iPhone modellerinde kullanılacak.

A2471 — 2.227 mAh

A2431 — 2.775 mAh

A2466 — 3.687 mAh

Apple'ın bu yıl dört yeni iPhone çıkarması bekleniyor. Bunlardan ikisi 5.4 ve 6.7 inç ekran taşıyacak. Diğer iki modelde ise 6.1 inç boyutunda ekran göreceğiz.

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Hangi pil hangi modelde kullanılacak?

5.4 ve 6.7 inç iPhone 12'lerde sırasıyla A2471 ve A2466 model numaralı piller kullanılacak. Yani küçük model 2.227 mAh, büyük versiyon ise 3.687 mAh'lik bataryadan beslenecek.

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6.1 inçlik cihazların ise A2431 model numaralı pille donatılacakları tahmin ediliyor. Bu da batarya kapasitelerinin 2.775 mAh olacağı anlamına geliyor.

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Pil kapasiteleri iPhone 11'in gerisinde

Karşılaştırma açısından iPhone 11'in 3.110 mAh, iPhone 11 Pro'nun 3.190 mAh ve iPhone 11 Pro Max'in 3.500 mAh'lik pillerle piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

Görünüşe bakılırsa sadece iPhone 12 Pro Max önceki modele kıyasla biraz daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Diğer modeller ise, kullanıcıları pek memnun etmeyecek şekilde daha düşük kapasiteli bataryalarla tüketicilere sunulacaklar.

http://news.mydrivers.com/1/700/700149.htm

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