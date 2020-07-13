Kim Nerede? 91 iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 64 Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var 52 Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası başladı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

    Sertifikasyon kuruluşlarının kayıtları iPhone 12 serisi kapsamında piyasaya sürülecek dört yeni iPhone modelinin pil kapasitelerini gözler önüne serdi. Değerler iPhone 11 serisinin gerisinde.
    42 dk.
    602
    92
    4
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    UL Demko, Safety Korea ve 3C sertifikasyon kuruluşlarının kayıtlarında Apple'a ait üç yeni pil ortaya çıktı. Kapasitelerine bakılırsa aşağıda model numaraları listelenen bu piller yeni iPhone modellerinde kullanılacak.

    • A2471 — 2.227 mAh
    • A2431 — 2.775 mAh
    • A2466 — 3.687 mAh

    Apple'ın bu yıl dört yeni iPhone çıkarması bekleniyor. Bunlardan ikisi 5.4 ve 6.7 inç ekran taşıyacak. Diğer iki modelde ise 6.1 inç boyutunda ekran göreceğiz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Black Shark 3'ün 5.000 mAh'lik pili 38 dakikada %100 şarj olacak

    iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

    Hangi pil hangi modelde kullanılacak?

    5.4 ve 6.7 inç iPhone 12'lerde sırasıyla A2471 ve A2466 model numaralı piller kullanılacak. Yani küçük model 2.227 mAh, büyük versiyon ise 3.687 mAh'lik bataryadan beslenecek.

    Ayrıca Bkz. "Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor"

    6.1 inçlik cihazların ise A2431 model numaralı pille donatılacakları tahmin ediliyor. Bu da batarya kapasitelerinin 2.775 mAh olacağı anlamına geliyor.

    iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Pil kapasiteleri iPhone 11'in gerisinde

    Karşılaştırma açısından iPhone 11'in 3.110 mAh, iPhone 11 Pro'nun 3.190 mAh ve iPhone 11 Pro Max'in 3.500 mAh'lik pillerle piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

    Görünüşe bakılırsa sadece iPhone 12 Pro Max önceki modele kıyasla biraz daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Diğer modeller ise, kullanıcıları pek memnun etmeyecek şekilde daha düşük kapasiteli bataryalarla tüketicilere sunulacaklar.



    http://news.mydrivers.com/1/700/700149.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Onurmsq (--- ----) 6 dk.
    "Karşılaştırma açısından iPhone 11'in 3.110 mAh, iPhone 11 Pro'nun 3.190 mAh ve iPhone 11 Pro Max'in 3.500 mAh'lik pillerle piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

    Görünüşe bakılırsa sadece iPhone 12 Pro Max önceki modele kıyasla biraz daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacak."

    İphone 11 Pro Max = 3969mah pile sahip
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    castigatetr (Emrah Schumacher) 25 dk.
    Bu şekilde gelirse vay anam vay mod on
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sky__walker (E. --) 29 dk.
    120hz le ve bu bataryalar ile gelirse ağlatır pil ömrü konusunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 36 dk.
    2200 mah 5.4 inc ekrana göre gerçekten çok küçük. En azından 2500 mah olmalıydı. Alan yine de olacaktır ama ekran süresi konusunda bayağı üzecektir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. 450 beygirlik V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 Concept tanıtıldı 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı Sonraki Microsoft Flight Simulator çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 1 sa. Thermaltake aydınlatmalı fare matını duyurdu 2 sa. LinkedIn ve Dropbox saldırılarından sorumlu Rus hacker hapis cezası aldı 2 sa. 2020 Kia Carnival'in kabininden ilk resmi görüntü geldi 3 sa. Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor 3 sa. Microsoft ve Google web uygulamalarını Play Store’a getirmek için güç birliği yapıyor 4 sa. Netflix, Unsolved Mysteries dizisindeki gizemli olayların belgelerini paylaştı 4 sa. 100TB kapasiteli SSD 280 bin TL’ye sizin olabilir 5 sa. Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir 6 sa. Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli” 6 sa. Fitbit Charge 4 sizi en dinlendiğiniz zamanda uyandırabilecek 7 sa. Alman mühendislik şirketi, yerli otomobil için Türkiye'de ofis açtı 7 sa. Far Cry 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 9 sa. Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 10 sa. Ridley Scott bir gününüzü filme alacak 20 sa. Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı 20 sa. Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den 21 sa. Ubisoft’un üst düzey yetkilileri, “çalışanlara kötü muamele” suçlamaları gölgesinde istifa etti 21 sa. Assassin's Creed Valhalla'yı oynadık! | Peki nasıl olmuş? 22 sa. Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız