Kasım ayında otomotiv ihracatı yüzde 2,3 arttı

- Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 arttı
- Fransa’ya ihracat yüzde 33 arttı
- AB Ülkelerine ihracat yüzde 9 arttı
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün kasım ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 3 milyar 241 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 16,6 oldu. Otomotiv endüstrisinin yılın 11 aylık dönemindeki toplam ihracatı ise yüzde 6 artarak 33 milyar 732 milyon dolar oldu.
Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 arttı
Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 7 arttı. Önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 65, ABD’ye yüzde 17, İspanya’ya yüzde 34 artış, Rusya’ya yüzde 47 düşüş oldu.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 59, İtalya’ya yüzde 126, Polonya’ya yüzde 28, Slovenya’ya yüzde 167 ve Belçika’ya yüzde 118 artış yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 11, Belçika’ya yüzde 22, İtalya’ya yüzde 38, Almanya’ya yüzde 15, İspanya’ya yüzde 14 düşüş oldu.
Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 87, Birleşik Krallık’a yüzde 117 ihracat artışı yaşanırken, Almanya’ya yüzde 63, İtalya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 35 gerileme kaydedildi.
Fransa’ya ihracat yüzde 33 arttı
AB Ülkelerine ihracat yüzde 9 arttı
Kasımda yüzde 72,4 payla en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 9 artışla 2 milyar 333 milyon dolar ihracat kaydedildi. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ikinci sırada yer alırken, ihracat ise yüzde 5 azaldı. Yine Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 28, Afrika Ülkelerine yüzde 27, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 31 ihracat düşüşü yaşandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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