İlk sekiz ayda otomobil üretimi yüzde 5 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 877 bin 152 adede ulaştı.
Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 571 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 909 bin 292 adedi buldu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 21, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 52 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.
İlk 8 ayda ihracat 23,3 milyar doları buldu
Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 639 bin 721 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 10 bin 250 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk sekiz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 8 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemiyle paralel seyretti ve 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Euro bazında ise ihracat paralel seyrederek 21,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında azalırken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.