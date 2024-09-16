İlk sekiz ayda otomobil üretimi yüzde 5 azaldı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 877 bin 152 adede ulaştı.

Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 571 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 909 bin 292 adedi buldu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 21, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 52 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 8 ayda ihracat 23,3 milyar doları buldu

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Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 639 bin 721 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 10 bin 250 adet olarak gerçekleşti.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk sekiz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 8 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemiyle paralel seyretti ve 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Euro bazında ise ihracat paralel seyrederek 21,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında azalırken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı.

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İlk sekiz ayda otomobil üretimi yüzde 5 azaldı