İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek

Tam Boyutta Gör İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemi imkân ve kabiliyetlerini bir adım daha öteye taşıyacak gelecek nesil füzelerin geliştirildiğini duyurdu. Arrow-4 adı verilen füze sistemleri, halihazırda kullanımda olan Arrow-2’lerin yerini alacak.

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İsrail Füze Savunma Teşkilatı (IMDO) ve Amerikan Füze Savunma Ajansı tarafından geliştirilmeye başlanan Arrow 4’ler endo-exo atmosferik önleyicilerin gelecek neslini temsil edecek. Atmosferde ve uzayda balistik füze imha etmek için çok katmanlı bir sistemin parçası olarak çalışan sistem, kıtalar arası mesafe kateden nükleer, biyolojik, kimyasal başlıklı ya da konvansiyonel füzeleri imha edebiliyor.

Halihazırda kullanılan Arrow-2 ve Arrow-3 sistemlerin ilki, düşman füzelerini atmosfere girmelerini müteakip diğeri ise füzeler atmosfere girmeden önce imha edebiliyor. Arrow-4’lerin ana yüklenicisi İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi (IAI) olurken, şirketin doğrudan satış bölümü fırlatma platformu ve füzeleri geliştirecek. İsrailli Elta savunma sanayi şirketi ise sistem için yeni bir radar tasarlayacak.

Tam Boyutta Gör IMDO Başkanı Moshe Patel, Arrow-4’lerin Körfez Savaşı’ndan 30 yıl sonra geliştirilmeye başladığını ve bunun da sembolik bir anlamı olduğunu ifade etti. IMDO’nun kurulmasına neden olduğu ifade edilen Körfez Savaşı sonrasından gelinen aşamada üretilmesine karar verilen Arrow’4’ler Patel’e göre benzeri görülmemiş uçuş ve önleme yeteneklerine sahip olacak.

https://www.janes.com/defence-news/news-detail/israel-announces-arrow-4-development

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