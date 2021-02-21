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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek

    İsrail, kıtalar arası mesafe kateden nükleer, biyolojik, kimyasal başlıklı ya da konvansiyonel füzeleri imha edebilme yeteneğine sahip Arrow füzelerinin 4. neslini geliştiriyor.
    21 Şubat 2021, 01:30 (3 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek
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    İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemi imkân ve kabiliyetlerini bir adım daha öteye taşıyacak gelecek nesil füzelerin geliştirildiğini duyurdu. Arrow-4 adı verilen füze sistemleri, halihazırda kullanımda olan Arrow-2’lerin yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor"

    İsrail Füze Savunma Teşkilatı (IMDO) ve Amerikan Füze Savunma Ajansı tarafından geliştirilmeye başlanan Arrow 4’ler endo-exo atmosferik önleyicilerin gelecek neslini temsil edecek. Atmosferde ve uzayda balistik füze imha etmek için çok katmanlı bir sistemin parçası olarak çalışan sistem, kıtalar arası mesafe kateden nükleer, biyolojik, kimyasal başlıklı ya da konvansiyonel füzeleri imha edebiliyor.

    Halihazırda kullanılan Arrow-2 ve Arrow-3 sistemlerin ilki, düşman füzelerini atmosfere girmelerini müteakip diğeri ise füzeler atmosfere girmeden önce imha edebiliyor. Arrow-4’lerin ana yüklenicisi İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi (IAI) olurken, şirketin doğrudan satış bölümü fırlatma platformu ve füzeleri geliştirecek. İsrailli Elta savunma sanayi şirketi ise sistem için yeni bir radar tasarlayacak.

    İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek
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    IMDO Başkanı Moshe Patel, Arrow-4’lerin Körfez Savaşı’ndan 30 yıl sonra geliştirilmeye başladığını ve bunun da sembolik bir anlamı olduğunu ifade etti. IMDO’nun kurulmasına neden olduğu ifade edilen  Körfez Savaşı sonrasından gelinen aşamada üretilmesine karar verilen Arrow’4’ler Patel’e göre benzeri görülmemiş uçuş ve önleme yeteneklerine sahip olacak.



    https://www.janes.com/defence-news/news-detail/israel-announces-arrow-4-development Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

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