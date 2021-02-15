F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor

Tam Boyutta Gör F-35 müşterek taaruz uçağı programı, onarım sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak yaşanan motor sıkıntısı nedeniyle sancılı günler geçirmeye başladı. Bu kapsamda ABD Hava Kuvvetleri, uçakların daha az hava gösterisine katılacağı duyurusu yaptı.

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Beşinci nesil savaş uçağı F-35’in motorları ABD’li üretici Pratt & Whitney tarafından tedarik ediliyor. Şirketin ürettiği F135 motorlarının karşılaştığı sorunların iki yönlü olduğu ifade edilmekte. Sorunların ilki motorların bakım süreciyle ilgili. F-35 programı yetkililerine göre Oklahoma’daki Tinker Hava Üssü’nde bulunan Ağır Bakım Merkezi, motorların planlı depo bakımlarını belirlenen sürelerde gerçekleştiremiyor. Oldukça ciddi bir sorun olduğu ifade edilen bu durum karşısında, 2022 yılı itibariyle F-35 filosunun %5 ila %6’lık bir bölümünün motorsuz kalma ihtimali bulunuyor.

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Kaplamalarda çatlaklar oluşuyor

Sorunların diğeri ise motorların türbin kanatlarıyla ilgili. Motorların hız kesmeden çalışmasından kaynaklanan sorunda ortaya çıkan ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ifade ediliyor. Karşı karşıya kalınan sorunun tek çözümü ise motorların çıkarılıp tamir görmesiyle mümkün.

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F35’lerin motor tedariki kapsamındaki sorunlara yönelik emarelerin ise 2020’nin başlarında ortaya çıktığı belirtiliyor. Aynı yılın yaz aylarında F135 Bakım Merkezi’nin gönderdiği bir yazı ise malumun ilanı oluyor. Merkezin yılda 60 motora bakım yapmasının mümkün olamayacağını belirten yazı neticesinde bugünkü durumla karşı karşıya kalınıyor.

Bahsi geçen süreç neticesinde Hava Muhabere Komutanlığı’nın F-35’leri çok daha az hava gösterisinde kullanacağı ve 2021 yılında uçakların sadece 8 hava gösterisine katılacağı bilgisi paylaşılmış.

En kötü senaryoya göre ise savaş uçaklarının %20’sinin 2025’e kadar motorsuz kalabileceği belirtiliyor.

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