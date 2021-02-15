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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor

    F-35'lerin yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor. Pratt & Whitney tarafından üretilen F135 motorları kapsamında yaşanan bakım sürecine yönelik ve teknik sorunlar, uçakları motorsuz bırakabilir.
    15 Şubat 2021, 01:30 (3 gün)
    3,1b
    1
    24
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor
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    F-35 müşterek taaruz uçağı programı, onarım sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak yaşanan motor sıkıntısı nedeniyle sancılı günler geçirmeye başladı. Bu kapsamda ABD Hava Kuvvetleri, uçakların daha az hava gösterisine katılacağı duyurusu yaptı.

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    Beşinci nesil savaş uçağı F-35’in motorları ABD’li üretici Pratt & Whitney tarafından tedarik ediliyor. Şirketin ürettiği F135 motorlarının karşılaştığı sorunların iki yönlü olduğu ifade edilmekte. Sorunların ilki motorların bakım süreciyle ilgili. F-35 programı yetkililerine göre Oklahoma’daki Tinker Hava Üssü’nde bulunan Ağır Bakım Merkezi, motorların planlı depo bakımlarını belirlenen sürelerde gerçekleştiremiyor. Oldukça ciddi bir sorun olduğu ifade edilen bu durum karşısında, 2022 yılı itibariyle F-35 filosunun %5 ila %6’lık bir bölümünün motorsuz kalma ihtimali bulunuyor.

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    Kaplamalarda çatlaklar oluşuyor

    Sorunların diğeri ise motorların türbin kanatlarıyla ilgili. Motorların hız kesmeden çalışmasından kaynaklanan sorunda ortaya çıkan ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ifade ediliyor. Karşı karşıya kalınan sorunun tek çözümü ise motorların çıkarılıp tamir görmesiyle mümkün.

    F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor
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    F35’lerin motor tedariki kapsamındaki sorunlara yönelik emarelerin ise 2020’nin başlarında ortaya çıktığı belirtiliyor. Aynı yılın yaz aylarında F135 Bakım Merkezi’nin gönderdiği bir yazı ise malumun ilanı oluyor. Merkezin yılda 60 motora bakım yapmasının mümkün olamayacağını belirten yazı neticesinde bugünkü durumla karşı karşıya kalınıyor.

    Bahsi geçen süreç neticesinde Hava Muhabere Komutanlığı’nın F-35’leri çok daha az hava gösterisinde kullanacağı ve 2021 yılında uçakların sadece 8 hava gösterisine katılacağı bilgisi paylaşılmış.

    En kötü senaryoya göre ise savaş uçaklarının %20’sinin 2025’e kadar motorsuz kalabileceği belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-hava-kuvvetleri-motor-sikintisi-yuzunden-f-35lerin-hava-gosterilerini-kisitlayacak/2144061# https://www.defensenews.com/air/2021/02/12/an-engine-shortage-is-the-newest-problem-to-hit-the-f-35-enterprise/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    face1tr 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bir süredir f35'ler ile ilgili paylaşılan itibarsızlaştırma haberlerinin arkasında kimin olduğunu merak etmeye başladım.


    f22 ve f35 serisi uçaklar bu kadar kötü olamazlar.

    sorunları varsa da revize edilir, sorunlar giderilir, bu uçaklar gözyüzüyle buluşur.

    hayır öyle haberler paylaşılıyor ki, sanki adamlar uçakları üretimden kaldıracak.
    bir süredir f35'ler ile ilgili paylaşılan itibarsızlaştırma haberlerinin arkasında kimin olduğunu merak etmeye başladım. f22 ve f35 serisi uçakla...
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    3 Yanıt Yanıtla +21
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    F35’le iligi kotu haberler gelmesine bozulan insanlar var forumda.. gercekten ilginc..
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Rasputin13 (A T) 3 gün ( Mesaj Silindi ) face1tr
    F-22 serisine kim, nerede kötü diyor? Halihazırda üretimi bitmiş, başarısı kanıtlanmış bir uçak zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    W wolf silver (wolf silver) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu projede çalışan binlerce mühendis cahil, projeye milyarlarca dolar harcayan şirket aptal bi bizim burda ilk okul mezunu insanlar bilgili. Locked Martin şirketi F16 F22 daha nice uçakları Yapmışlar. Kendini kanıtlamış bir şirket. İllaki ilk başta sıkıntılar çıkacak. bir araba Telefon yapıyorlar sıkıntılar çıkıyor. Savaş uçaklarında mı çıkmayacak? O şirkette çalışan temizlik elemanın yerinde olmak için bile gece gündüz dua edenler gelip burda projeyi işe yaramaz niteliyor.
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elinizde BMW ve Mercedes var ama yürütemiyorsunuz

    Bunun yerine size Egea vermişler diyorlarki İstanbul Ankara 4 saatte gideceksin. EGEA ile gidersin bir şekilde

    Olayın özeti..
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    (Kendi yazımdan alıntıdır)

    Kim ne derse desin, F35 fiyaskosundan, S400 bahanesi ile kurtulmamız Allah'ın bir lütfudur. Üzüldüğüm tek şey, ödedediğimiz paralar.

    Bir de "Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş" diyorlar da beni bir gülme alıyor. Yahu Kedi(F35 sahipleri) önündeki ciğere (F35) murdar diyor, kimsenin bir şey demesine gerek var mı?

    Aşırı pahalı, yüzlerce noktası sorunlu, uçurması masraflı, harbe hazırlık seviyesi leş, göbeğinden ABD'ye bağlandığın, stealth özelliği şaibeli olan uçağı gelip burda övüp duruyorlar! Yok şöyle teknolojikmiş, yok şöyle görunmezmiş, falan filan... Peki madem öyle; hangi operasyonlarda rüştünü ispat etti? Var mı örneği? Neye göre, kime göre iyi?



    Ekleme: Bir uçağın "çok iyi olması" asla yeterli değil. Bakım, harbe hazırlık seviyesi, uçurma maliyeti gibi unsurlar bazen uçağın " iyi" olmasından daha önemlidir. Bakın ABD bile süper güç olmasına rağmen sırf masraflı olduğu için F22 lerin tamamını teslim almaktan vazgeçti. Yani F22 filosu planlandığı gibi asla tamamlanmayacak! Eksik olan F22 filolarının yerine de 50 yaşındaki F15 lerin yeni versiyonları sipariş edildi!
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    Bazıları var onlar doğrudan adı sanı sana bana benzesede aslen bu toprakları zehirlemek için hususi yerleştirilmiş yabancılar ama birde aslı buralardan olup batılı hiçbir ülkenin yanlış yapamayacağını hiç bir işi batıramayacağını zanneden kendi ülkesini insanını beğenmeyip aşağılayan ahmaklar var. birincisinin Allah tez zamanda belasını verir inş. ikinci gurubaysa akıl fikir ihsan eyler inş.
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    pSy! (caglayan sular) 2 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    F35 daha emekliyor , f16 da emekliyordu bknz blok 50/60 viper vs. sonunda mutlaka adam olacak ama nerden baksanız bi 10 yılı var .

    80 yıllarda f117 ler içinde aynısı söyleniyordu ne gerek var diye ırak savaşlarında ve yugoslavya iç savaşınad rüştlerini fazlasiyla ispat ettiler ki ırak hava savunma sistemleri kendilerinin nasıl yok edildiğinin bile farkında değildi .

    f35leri aktif savaştıran tek ülke israil suriye içinde cirit atıyorlar 1 kayıp (s200 ile vuruldu) var ve yenilerini sipariş ettiler uçurulabilidiği sürece iyi bir multirole olduğu gözüküyor bizim pilotlarda eğitim uçuşlarında baya beğenmişlerdi aleti .

    ha f35 bize gelmez bütün uçuş bilgileri amerika tarafından onaylanıcak eski efsane olan bi tuşla patlatirlar uçaklari f35 için mecazi olarak geçerli olucak bu kadar saçma sapan bir sistem olamaz yedek parça stoğu yapamıyorsun onay gelmeden kalkamıyorsun dıdının dıdısı , 2 milyar dolara yakın bi ödeme yaptık sanırım bunun yerine bize yeni f15 versinler tadından yenmez :)
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    F16 kendilerini kanıtlamış uçaklardır. Bazı yorum yapanların işi ne kadar bilmedikleri ortada. F35 ler baştan aşağı problemdir. En büyüğü ise aldıktan sonra giren kazıktır. F16 1 saatlik uçuşunun ardindan 8 satlik bakımla yeni uçuşa çıkar. F35 ise 1 saatlik uçuşun ardından 22 saat bakım görmelidir. Ki burada kanatlarda oluşan çatlaklardan bahsediyor o uçak en az 1 hafta uçamaz belki daha fazla. F16 nın 5 katı para vereceksin 1 uçağa. Bir filo aldığını düşün yarısını hiç kaldıramıyorsun bile. Neden? parça stok sıkıntısı, bakım suresinin çok uzun olması, ekonomik maliyetlerinin aşırı pahalı olması ve giderilemeyen yürlerce teknik sorun. Uçamayan hayalet uçaklar. Hangarlarda bekleyen hayalet süper uçaklar. Amerikan kazığı süper hayalet uçaklar.. Onlara vereceğimiz paraya bu ülke kendi uçağını yapar arkadaşlar merak etmeyin
    Yanıtla +7
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Günlük F-35 kötüleme haberimizi bugün de okuduk Elhamdullilah. Ulen kaç tane yıllardır işleri bunları yapmak olan firmalar ki kaç ülke biraraya geldi bunu yapmak için, adamların yaptıkları/yapabilecekleri bu, bizim dombıracı tayfa da halen tek başımıza MMU projesinin altından kalkabileceğimizi düşünüyor. Ne diyeyim!
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) serdarcenk
    f-35 tasarlanırken günümüzün bilgisayar teknolojisi yoktu. artık üretim öncesi simülasyonlar yapılabiliyor. binlerce mühendisin yıllarca yaptığı hesaplamalar dakikalar kadar kısa sürede hesaplanıyor. (Türkiye bu gibi projelerde Dünyanın en yetkin firmalarından mühendislik hizmeti satın alıyor. bu yüzden Türkiye bunu başarır. ama tek başına bunu yapmayacak. yapması da akıllıca olmaz.)
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi ) serdarcenk
    MMU çokmu zorunuza gidiyo ABD boys?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ozmenakif (Akif Özmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sahibinden motor bakımı yeni yapılmış temiz F35 !!! Çatlak türbinlilerle karıştırmayın !!!
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    F35’le iligi kotu haberler gelmesine bozulan insanlar var forumda.. gercekten ilginc..
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    MehmetNY (Mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Nabza göre şerbet verilmesinden dolayıdır.
    Bu uçağı biz alacakken her hafta f35 güzellemesi yapan haber kanalları şimdi de uçağı kötülemeye çalışıyor.
    Milletin bozulduğu konu uçağın iyi olup olmaması değil, haber kanallarının iktidarın arzusuna göre şekillenmesi.
    Ayrıca (eski bir havacı olarak) f-35'lerin bahsedilen bu sorunları uçağın artılarına kıyasla hiçbir şeydir.

    Zaten haberde bahsedilen ilk sorun uçak değil, uçak bakım ekibinin yetersizliği, ikinci sorun da modeller revize edilerek halledilebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    4 435 2 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Niye ilginç? Babası üretiyor üzülür tabi.
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    ozkn-t (Özkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    F35 karalama haber ve yorumlarına gülüyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle birşey demek ki. Hele şu F16 F35 den daha seri daha iyiydi yorumları... Yani bıçakla silahlı adama karşı ne kadar üstün olabilirsen F35 e karşı da öyle olur. F16 bir avcı savaş uçağıdır seridir, 35 ise bir hayalet savaş sistemidir F16 ya yakın manevra kabiliyetine karşın çok daha fazla mühimmat menzil ve teknolojiye sahiptir. Şu an mükemmel değil ama geliştiriliyor. Muhtemelen son insanlı savaş uçağı olacak ama çok uzun bir süre üstünlüğü elinde tutacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ozkn-t
    her proje başarılı olacak diye bir şart yok. dünya başarısız proje çöplüğüdür
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    face1tr 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bir süredir f35'ler ile ilgili paylaşılan itibarsızlaştırma haberlerinin arkasında kimin olduğunu merak etmeye başladım.


    f22 ve f35 serisi uçaklar bu kadar kötü olamazlar.

    sorunları varsa da revize edilir, sorunlar giderilir, bu uçaklar gözyüzüyle buluşur.

    hayır öyle haberler paylaşılıyor ki, sanki adamlar uçakları üretimden kaldıracak.
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Rasputin13 (A T) 3 gün ( Mesaj Silindi ) face1tr
    F-22 serisine kim, nerede kötü diyor? Halihazırda üretimi bitmiş, başarısı kanıtlanmış bir uçak zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi ) face1tr
    geçenlerde abd li bir pilotun söyledikleri yazılmıştı son dönemde haberlerin kaynağı abd ve diğer uçağı alıp kullanan ülkelerden geliyor
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    Denorath 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=L5HWhfRjjTE&amp;feature=youtu.be

    Jet motorlarının uğradığı yıpranmayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, videoyu izleyebilirsiniz.
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