İsrail merkezli Duke Airborne Systems firması, helikopterler için geliştirdiği silah sistemini görücüye çıkarttı





Her türlü personel ve askeri malzemeyi taşımak için kullanılan kargo helikopterleri, savunma amaçlı ciddi silah sistemleri taşımıyor ve bu nedenle de aktif savaş alanlarında hedef haline gelebiliyorlar. İsrail merkezli Duke Airborne Systems firmasının geliştirdiği son silah sistemi ise, helikopterlere gizli bir savunma vaat ediyor.

Standart Helikopter modellerinin iç kısmına yerleştirilebilir şekilde hazırlanan DUKE - Airborne Robotic Weapon System (RWS), nispeten ufak gövde yapısıyla bütün alanı kaplamıyor ve kullanılmadığı zaman kapalı şekilde duruyor. Herhangi bir tehlikeli bölgeden geçileceği zaman ise özel kol mekanizmasıyla 2000 atışa çıkabilen 25mm silahını helikopterin altına yerleştiren sistem, 7 eksenli titreşim önleme yaparak helikopterin yaşadığı sarsıntıları telafi edebiliyor ve 360 derece savunma sağlayabiliyor. Taşıdığı özel görüntüleme sistemleriyle gündüz yanında gece de çalışabilen ve otomatik hedef takibi gibi önemli bir özelliği de sunduğu belirtilen RWS, yardımcı pilot tarafından özel geliştirilen bir tablet üzerinden kontrol ediliyor ve çevrede yapılan silah atışlarını dahi algılayarak kullanıcısına bilgi verebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin çalışma sürecini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.dukeairborne.com