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İsrail merkezli Duke Airborne Systems firması, helikopterler için geliştirdiği silah sistemini görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İsrail merkezli Duke Airborne Systems firması, helikopterler için geliştirdiği silah sistemini görücüye çıkarttı

Her türlü personel ve askeri malzemeyi taşımak için kullanılan kargo helikopterleri, savunma amaçlı ciddi silah sistemleri taşımıyor ve bu nedenle de aktif savaş alanlarında hedef haline gelebiliyorlar. İsrail merkezli Duke Airborne Systems firmasının geliştirdiği son silah sistemi ise, helikopterlere gizli bir savunma vaat ediyor.
Standart Helikopter modellerinin iç kısmına yerleştirilebilir şekilde hazırlanan DUKE - Airborne Robotic Weapon System (RWS), nispeten ufak gövde yapısıyla bütün alanı kaplamıyor ve kullanılmadığı zaman kapalı şekilde duruyor. Herhangi bir tehlikeli bölgeden geçileceği zaman ise özel kol mekanizmasıyla 2000 atışa çıkabilen 25mm silahını helikopterin altına yerleştiren sistem, 7 eksenli titreşim önleme yaparak helikopterin yaşadığı sarsıntıları telafi edebiliyor ve 360 derece savunma sağlayabiliyor. Taşıdığı özel görüntüleme sistemleriyle gündüz yanında gece de çalışabilen ve otomatik hedef takibi gibi önemli bir özelliği de sunduğu belirtilen RWS, yardımcı pilot tarafından özel geliştirilen bir tablet üzerinden kontrol ediliyor ve çevrede yapılan silah atışlarını dahi algılayarak kullanıcısına bilgi verebiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin çalışma sürecini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.dukeairborne.com Yorum Yaz
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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
İnsanlık ilginçtir ki en büyük teknolojik adımları ve en büyük politik liderleri hep büyük savaşların içinde yada akabinde çıkmıştır. Bence bu sistem saçma olmuş ama her saçmalıktan esinlenerek daha iyi şeyler çıkara bilen insan oğlu bundanda esinlenecek illa bişi bulur.
İnsanlık ilginçtir ki en büyük teknolojik adımları ve en büyük politik liderleri hep büyük savaşların içinde yada akabinde çıkmıştır. Bence bu sistem saçma olmu...
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camoka5 5 yıl
Biz yapsak, milli silah teknolojisi diye;
"Off çok büyük ülkeyiz", "kendi bilmem nesini üreten bilmem kaç ülkeden biriyiz", "herkes yaptı ama biz en iyisini yaptık" falan diye atıp tutacak, fındık beyinli ve kör cahil adamlar, teknolojiyi israil geliştirdi diye olayı faşizme, ırkçılığa vardıracak kadar alçaltacak yorumlar yapmışlar. Bir de üzerine bu beyanatlarıyla gurur duyduklarını belirterek tüy dikmişler.
Bravo kendilerine. Canım forumu akit gazetesine çevirdi sözde teknoloji meraklısı maskeleri altında saklanan ergen yobaz sürüleri.
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Rollini 5 yıl
ıse yaramaz sen onu çıkarım yerıne montajlayım dıyene kadar elın adamı senı ebenın yanına sutlar :DD :D:DD:D:D:D:D
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WolftimeTR 5 yıl
amk çocukları
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losttime35 5 yıl
Bizimle ne alakası var gelismenin

Boş muhabbet
Konunun gitcegi yer konu acılmadan belli degil mi zaten

Yurtta sulh cihanda sulh der geceriz biz...
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UçanHindistanCevizi 5 yıl
Eleştirmek çok doğru gelmedi adam öldürmelerine tabii karşı olacağız ama adamların da kendilerini korumak için teknolojik silahlara ihtiyacı var biz nasıl yapmaya çalışıyorsak onlar da öyle.
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ardabeyim 5 yıl
silah uçağın gövdesinden çıksa daha mantıklı olurdu uçaklardaki katlanabilir iniş takımları gibi
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Aykutikula 5 yıl
Lanet olsun böyle teknolojiye
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BLooregard Q.Kazoo 5 yıl
Ortalıkta zınaran arapların kökünü kazımaları dileğiyle kutluyorum.
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Nevec 5 yıl
Araplara yazik laa




Allah rahmet eylesin

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serter33 5 yıl
Biz yapsak gögsümüz kabarır başkası yapınca insanlık dışı vs deriz.
Burda amaç insan öldürmek değil caydırıcı olmak.Bulunduğumuz coğrafyadan ötürü böyle hümaist tavır takınmak saflık olur.
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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
İnsanlık ilginçtir ki en büyük teknolojik adımları ve en büyük politik liderleri hep büyük savaşların içinde yada akabinde çıkmıştır. Bence bu sistem saçma olmuş ama her saçmalıktan esinlenerek daha iyi şeyler çıkara bilen insan oğlu bundanda esinlenecek illa bişi bulur.
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