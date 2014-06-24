İsrail merkezli Duke Airborne Systems firması, helikopterler için geliştirdiği silah sistemini görücüye çıkarttı

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Her türlü personel ve askeri malzemeyi taşımak için kullanılan kargo helikopterleri, savunma amaçlı ciddi silah sistemleri taşımıyor ve bu nedenle de aktif savaş alanlarında hedef haline gelebiliyorlar. İsrail merkezli Duke Airborne Systems firmasının geliştirdiği son silah sistemi ise, helikopterlere gizli bir savunma vaat ediyor.
Standart Helikopter modellerinin iç kısmına yerleştirilebilir şekilde hazırlanan DUKE - Airborne Robotic Weapon System (RWS), nispeten ufak gövde yapısıyla bütün alanı kaplamıyor ve kullanılmadığı zaman kapalı şekilde duruyor. Herhangi bir tehlikeli bölgeden geçileceği zaman ise özel kol mekanizmasıyla 2000 atışa çıkabilen 25mm silahını helikopterin altına yerleştiren sistem, 7 eksenli titreşim önleme yaparak helikopterin yaşadığı sarsıntıları telafi edebiliyor ve 360 derece savunma sağlayabiliyor. Taşıdığı özel görüntüleme sistemleriyle gündüz yanında gece de çalışabilen ve otomatik hedef takibi gibi önemli bir özelliği de sunduğu belirtilen RWS, yardımcı pilot tarafından özel geliştirilen bir tablet üzerinden kontrol ediliyor ve çevrede yapılan silah atışlarını dahi algılayarak kullanıcısına bilgi verebiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin çalışma sürecini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://www.dukeairborne.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Off çok büyük ülkeyiz", "kendi bilmem nesini üreten bilmem kaç ülkeden biriyiz", "herkes yaptı ama biz en iyisini yaptık" falan diye atıp tutacak, fındık beyinli ve kör cahil adamlar, teknolojiyi israil geliştirdi diye olayı faşizme, ırkçılığa vardıracak kadar alçaltacak yorumlar yapmışlar. Bir de üzerine bu beyanatlarıyla gurur duyduklarını belirterek tüy dikmişler.
Bravo kendilerine. Canım forumu akit gazetesine çevirdi sözde teknoloji meraklısı maskeleri altında saklanan ergen yobaz sürüleri.
Boş muhabbet
Konunun gitcegi yer konu acılmadan belli degil mi zaten
Yurtta sulh cihanda sulh der geceriz biz...
Allah rahmet eylesin
Burda amaç insan öldürmek değil caydırıcı olmak.Bulunduğumuz coğrafyadan ötürü böyle hümaist tavır takınmak saflık olur.
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