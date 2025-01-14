Jandarma için ilk parti GÖKBEY helikopter teslimatları tamamlandı

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY’de süreç tamamlanmış ve teslimatlar başlamıştı. Sözleşme kapsamında üretilen ilk 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecekti. Bugün gerçekleştirilen teslimat ile ilk parti teslimatları tamamlandı.

GÖKBEY'de ilk 3 telimat tamamlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemiz büyüyor, gururumuz katlanıyor, 3'üncü GÖKBEY'imiz aramıza katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde yerini alacak olan 3'üncü GÖKBEY'imizin teslim alınma süreci tamamlandı. Üreten ülkemizin nişanesi, gururumuz GÖKBEY'lerimiz ile çok daha güçlüyüz. Vatana, millete ve Jandarma Havacılık Komutanlığımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sosyal medya hesabından "Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji hedefinde ilerlerken adımlarımızı sağlam atıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığımıza 3'üncü genel maksat helikopterimiz T625 GÖKBEY'imizi teslim ettik. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz T625 GÖKBEY'imizle adımızı tüm arenalarda göklere yazmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Haziran 2010 tarihinde başlatılan Özgün Helikopter Programı kapsamında şekillenen T625 GÖKBEY, ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak inşa edildi. Yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen yerli imkanlar kullanılarak gerçekleştirilen T625 GÖKBEY, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edecek.

İlk kez 2018’de uçan GÖKBEY, için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğu açıklanmıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, en az 500 adet GÖKBEY helikopteri üretmeyi planladıklarını aktarmıştı. İlk GÖKBEY teslimatı 29 Ekim’de, ikinci teslimat ise Aralık 2024’te gerçekleşmişti.

2026 yılına kadar Jandarma’ya 2 adet, Kara Kuvvetleri’ne 7 adet, Hava Kuvvetleri’ne 4 adet, Emniyet Genel Müdürlüğ’ne 3 adet, Sahil Güvenlik’e 3 adet, Sağlık Bakanlığı’na ise 3 adet GÖKBEY teslim edilecek. 2026 sonrasındaki siparişler için ise yerli TEI-TS1400 motorlu varyantlar kullanılacak.

T625 GÖKBEY özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

MTOW: 6050 kg

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1.1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

Azami Seyir Sürati: 306 km/sa

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)

Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)

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Jandarma için ilk parti GÖKBEY helikopter teslimatları tamamlandı