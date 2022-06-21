İsrail Savunma Bakanlığı, otonom tankının testlerine başlayacak

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Geçtiğimiz hafta Paris'teki Eurosatory Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda tanıtılan ve İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ve İsrail güvenlik endüstrileri tarafından geliştirilen Orta Ölçekli Robotik Savaş Aracının (M-RCV) testlerine başlanıyor.

Saha testlerine başlanılacak

İsrail firması BL tarafından yapılan yeni bir robotik platform tipi BLR-2'ye dayanan M-RCV, İsrail Tank ve APC Müdürlüğü tarafından Eitan zırhlı personel taşıyıcı için geliştirilen 30 mm otonom tarete sahip. M-RCV ayrıca atış kontrol ve görev yönetim sistemlerini sağlayan Elbit'in 'Iron Fist' Aktif Koruma Sistemi'ni, ileri keşif görevleri için kapsüllü bir drone'u ve Elbit ve Foresight tarafından geliştirilen pasif algılama kitini içeriyor.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii füze fırlatıcısını ve Rafael Advanced Defence Systems Spike füzelerini taşıyabilecek robotik araç, minimum operatör müdahalesi gerektiriyor. M-RCV'nin gündüz veya gece tüm hava senaryolarında büyük ölçüde otonom bir modda çalışabileceği belirtiliyor.

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M-RCV'nin saha testlerinin 2023'te başlanması planlanıyor. Testlerde robotik aracın tüm özellikleriyle beraber sahadaki etkinliği de ölçülecek.

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