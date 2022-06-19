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    Rusya'da dünyanın en büyük metan gazı sızıntısı tespit edildi

    Rusya'daki bir maden bölgesinde şimdiye kadar bir tesiste tespit edilen en büyük metan gazı sızıntısı yaşandığı bildirildi. Uydular sayesinde sızıntı yakalanırken maden şirketi, sızıntıyı yalanladı.
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    Rusya'da dünyanın en büyük metan gazı sızıntısı tespit edildi
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    Rusya'nın güneyindeki Raspadskyamadeninde metan gazı sızıntısı yaşandığı gözlemlendi. Yapılan araştırmada saatte yaklaşık 90 tona kadar metan salındığı bulundu ve bunun, şimdiye kadar tek bir bölgede tespit edilen en büyük metan sızıntısı bildirildi.

    Madencilik şirketi sızıntıyı yalanladı

    Uydular aracılığıyla yüksek çözünürlüklü bir spektrofotometre kullanarak metan sızıntılarını izleyen Kanada merkezli şirket GHGSat, Rusya'daki Kemerovo bölgesinde Raspadskya madeninde geçtiğimiz Ocak ayında 13 farklı sızıntı bölgesi tespit etti. Şirket yetkilileri, bunun sadece tek seferlik değil tespit edilmesinin devamında gerçekleşen 5 ay boyunca da sızıntının devam ettiğini söyledi.

    Toplam salınım hızının aynı oranda bir yıl boyunca devam etmesi durumunda madenin 764.319 ton metan salacağı belirtiliyor. Bu miktar, bir yıl boyunca 2.4 milyon eve elektrik sağlamak için gereken doğal gaz miktarına eşdeğer olacak.

    Raspadskaya madenini işleten Rus çelik ve madencilik devi Evraz, yaptığı bir açıklamada GHGSat'ın yayınladığı sayıların gerçekçi olmadığını söyledi. Geçtiğimiz yılın sayılarından bahseden Evraz, bölgede salınan kombine metan gazının 402.000 ton olduğunu ve geçtiğimiz Ocak ayında saatte 6.45 ton metan salındığını belirtti.

    Karbondioksitten sonra gezegenimizdeki en çok miktarda bulunan ikinci sera gazı olan metan gazı, araştırmacılara göre son yıllarda küresel sıcaklık artışına %50'ye kadar katkıda bulundu. BBC tarafından bildirilen bilgilere göre metanın 100 yıllık bir dönemdeki küresel ısınma potansiyeli karbondioksitinkinin yaklaşık 30 katı. Bu sebeple kısa vadede metan salınımını azaltmanın iklim değişikliği için önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/worlds-largest-methane-gas-leak https://www.ghgsat.com/en/newsroom/russian-mine-produces-biggest-methane-leak-ever-seen-by-ghgsat/
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