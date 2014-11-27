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İsrailli bir firma mobil telefonları 30 saniyede şarj edebildiğini iddia ediyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İsrailli bir firma mobil telefonları 30 saniyede şarj edebildiğini iddia ediyor


Halen mobil telefonların kullanım süresinin artırılmasına yönelik olarak devrimsel bir teknoloji ortaya konamadı. Ancak şarj olma süresinde önemli gelişmeler yaşanıyor ve artık saniyelerin lafı konuşulmaya başlandı. İsrailli firma StoreDots önemli bir aşama katettiği iddiasında. 

StoreDots geliştirdiği teknoloji ile mobil telefon bataryalarının 30 saniye civarında, elektrikli araba bataryalarının ise birkaç dakika civarında tam olarak doldurulabileceğini belirtiyor. Firma yeni teknolojisini suyu hızlıca emen ve uzun süre tutabilen çok yoğun bir süngere benzetiyor. 

Nano teknoloji yöntemiyle yapay moleküller sentezleyen firma, bu moleküllere Nanodot adını vermiş. Nanodot'lar bataryanın enerjiyi daha hızlı emmesini ve uzun süre tutmasını sağlıyor. Böylece mobil telefonların bir günlük enerji ihtiyaçları 30 saniye içerisinde batarya tarafından emilebiliyor. Firma aynı teknolojiyi elektrikli araba bataryalarında da kullanacak. Bu bataryalar da iki veya üç dakika içerisinde kendisini tam olarak doldurabilecek. 

Firma 2016 yılında ilk batarya örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Mobil telefonların milyarlarca adet sattığı bir dönemde firma önemli bir başarı yakalayabileceğini belirtiyor.

Ancak he yeni teknolojide olduğu gibi Nanodot teknolojisi de biraz tuzlu. Nanodot batarya nedeniyle bir telefon normalden 100$-150$ daha pahalı olabilecek. Ayrıca 1500 dolum/boşaltım döngüsü ile yaklaşık 3 yıllık bir kullanım ömrü sunabilecek. StoreDots Abramovich gibi zenginlerden büyük yatırımlar almış durumda.  

http://www.reuters.com/article/2014/11/24/us-tech-israel-batteries-idUSKCN0J815320141124 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mgokhanozen 4 yıl
5 dakika olsun sorunsuz olsun
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hayrikoc61 4 yıl
300 320tl bence verilir. Ama telefona zarar verirmi düşünceside var.

Ama 200lere düşse su gibi satılır
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xmasx 4 yıl
Yok saol noyle haberlere karnim tok. Taki cikip gorene kadar inanmam, 10 yildir ne haberler gordum hepsi bir kac yila kadar donecegiz dediler :)
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Melkone 4 yıl
Tamam sevmeyiz israili ama adamlar calisiyor
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Tom Hagen 4 yıl
Bataryayi ele almakta var simdi. Performandi dusurup pertr cikartitsa eger..
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hakanr 4 yıl
Olay konudan biraz sapmış, şunu belirteyim ve gideyim nano teknoloji denilen şey ile yapılabileceklerin ufkunu değilde, yapılamayacakların ufkunu görmek lazım, bide olay israil amerika filistinden ziyade bilim üzerine bunuda hatırlatmak isterim, hepinizi seviyorum taki kötü düşünceler akıllarınızı bulandırana kadar...
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mustafasc 4 yıl
Ne çok gavur hayranı varmış arkadaş elin katillerine hayranlık duyacağına her ne iş yapıyorsan düzgün yap merak etme sende o seviyeye gelirsin.
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X-Slim 4 yıl
Israil ise yapar.
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arel.gr 4 yıl
hele bi gorelim....yazi tanidik geldi.
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clopin 4 yıl
Arabalar icin guzel olur
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