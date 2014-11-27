İsrailli bir firma mobil telefonları 30 saniyede şarj edebildiğini iddia ediyor









Halen mobil telefonların kullanım süresinin artırılmasına yönelik olarak devrimsel bir teknoloji ortaya konamadı. Ancak şarj olma süresinde önemli gelişmeler yaşanıyor ve artık saniyelerin lafı konuşulmaya başlandı. İsrailli firma StoreDots önemli bir aşama katettiği iddiasında.





StoreDots geliştirdiği teknoloji ile mobil telefon bataryalarının 30 saniye civarında, elektrikli araba bataryalarının ise birkaç dakika civarında tam olarak doldurulabileceğini belirtiyor. Firma yeni teknolojisini suyu hızlıca emen ve uzun süre tutabilen çok yoğun bir süngere benzetiyor.





Nano teknoloji yöntemiyle yapay moleküller sentezleyen firma, bu moleküllere Nanodot adını vermiş. Nanodot'lar bataryanın enerjiyi daha hızlı emmesini ve uzun süre tutmasını sağlıyor. Böylece mobil telefonların bir günlük enerji ihtiyaçları 30 saniye içerisinde batarya tarafından emilebiliyor. Firma aynı teknolojiyi elektrikli araba bataryalarında da kullanacak. Bu bataryalar da iki veya üç dakika içerisinde kendisini tam olarak doldurabilecek.





Firma 2016 yılında ilk batarya örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Mobil telefonların milyarlarca adet sattığı bir dönemde firma önemli bir başarı yakalayabileceğini belirtiyor.





Ancak he yeni teknolojide olduğu gibi Nanodot teknolojisi de biraz tuzlu. Nanodot batarya nedeniyle bir telefon normalden 100$-150$ daha pahalı olabilecek. Ayrıca 1500 dolum/boşaltım döngüsü ile yaklaşık 3 yıllık bir kullanım ömrü sunabilecek. StoreDots Abramovich gibi zenginlerden büyük yatırımlar almış durumda.

http://www.reuters.com/article/2014/11/24/us-tech-israel-batteries-idUSKCN0J815320141124