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İstanbul Emniyeti'nden evrak çilesine son veren proje

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Evrak Birliği Projesi ile polis merkezlerindeki evrak eziyetine son veriliyor. Vatandaşlar artık karakol karakol gezmek zorunda kalmayacak.
12 sa.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uygulamaya geçirdiği “Evrak Birliği Projesi” ile yeni bir dönem başladı. İstanbul genelinde 124 polis merkezinde yürütülen adli ve idari evraklar, hem yoğunluk olarak hem de işleyişteki yaşanan aksaklıklar sebebiyle polis ve vatandaşları canından bezdirmişti.
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Evrak Birliği Projesi ile artık bu aksaklıklara ve eziyete dönüşen evrak işlerine son verilmesi planlanıyor. Bu sayede bir vatandaş emniyetteki işlemleri için, hem Beylikdüzü'ndeki hem de Tuzla'daki polis merkezindeki işlemlerini tek seferde ve aynı merkezde gerçekleştirebilecek.

Binlerce liralık tasarruf sağlandı

Proje kapsamında evrak yoğunluğunun en çok olduğu Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar pilot bölge seçilerek polislere eğitimler verildi. 3 aylık deneme sürecinin ardından başarılı bulunan Evrak Birliği Projesi 1 Ocak 2019 itibariyle İstanbul genelinde uygulamaya konuldu.
İlk 6 ayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde evrak işlerine bakan 1500'ün üzerindeki polis sayısının 627'ye düştüğü belirtiliyor. Ayrıca binlerce liralık kağıt israfının da önüne geçildi. Sistem sayesinde bütün evraklar günü geçirilmeden işleme alınırken, ilk 6 ayda 850 bin üzerindeki evrakın işlemi yapıldı.


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Exadious 12 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Yapılan tasarruf halkın haricinde herkesin cebine giriyor.
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MustafaC53 11 sa. Exadious
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fuckulteli 7 sa.
1 yıl önce jandarma olarak askerdeyken, gelen mesajların (önemli önemsiz) iki nüsha baskısını alırdık. Mesajlar zaten sistemde bulunuyor. Boş yere çıktı alırdık onca kağıt boşa gidiyor diye kafaya takmıştım. Deli gibi her şeyin çıktısı alınıyordu.
Kağıtların %95i boş yere çöp edildi. (basılan evrak bulunamayınca sistemden tekrar bulup basılıyordu.)
* Bu bahsettiklerim adli dosyalar değil, kurum içi mesajlar. (ifade, şikayet, sevk evraklarını kastetmiyorum)
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Lenora 9 sa.
e neymiş bu proje ne yapmışlar onu da yazsana
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şeref 10 sa.
başka bir kurum bu şekilde hızlı çalışıyormu memlekette acaba
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Exadious 12 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Yapılan tasarruf halkın haricinde herkesin cebine giriyor.
1 Yanıt Yanıtla +32
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MustafaC53 11 sa. Exadious
Kes sesini !
Yanıtla +9
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