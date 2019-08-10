HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir

Huawei’nin kendi işletim sistemi sonunda HarmonyOS ismini alan işletim sistemi yalnızca akıllı telefonlarda değil, giyilebilir aksesuarlardan dizüstü bilgisayara kadar birçok cihazın temelini oluşturacak. Dün gerçekleşen etkinlikte, firmanın ilk olarak akıllı ekranlarda HarmonyOS’u deneyeceği aktarılmıştı. Dizüstü bilgisayar gibi diğer ürünler için 2020 sonrası işaret edildi. Ancak bazı duyumlar Huawei Mate 30 Lite modelinin HarmonyOS’la gelebileceğini ortaya çıkardı. ’nin kendi işletim sistemi sonunda tanıtıldı ismini alan işletim sistemi yalnızca akıllı telefonlarda değil, giyilebilir aksesuarlardan dizüstü bilgisayara kadar birçok cihazın temelini oluşturacak. Dün gerçekleşen etkinlikte, firmanın ilk olarakHarmonyOS’u deneyeceği aktarılmıştı. Dizüstü bilgisayar gibi diğer ürünler için 2020 sonrası işaret edildi. Ancak bazı duyumlarmodelinin HarmonyOS’la gelebileceğini ortaya çıkardı.

Mate 30 ve Mate 30 Pro Android’li

Huawei’nin ilk açıklamaları, ekosisteme saygıları dolayısıyla Android’le çıkan akıllı telefonlara HarmonyOS verilmeyeceğine yönelik oldu. Görünen o ki yeni cihazlarında kullanmak için de acele etmeyecek. Yine aynı kaynağa göre Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri, Android Q üzerinde şekillenen EMUI 10 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.

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HarmonyOS, global pazardaki isim olarak konumlandırıldı. Çin’de ise HongMeng OS şeklinde adlandırılması bekleniyor. Dolayısıyla Huawei Mate 30 Lite modeli de HongMeng OS ile gelecek.

Huawei Mate 30 Lite’ın Temmuz ayında tanıtılması bekleniyordu. Bunu yerine Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkması beklenen nova 5i Pro tanıtıldı. Kısacası işletim sistemi üzerinde gelişmeler tamamlandığında, nova 5i Pro’nun HongMeng OS’lu versiyonu Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkabilir.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_lite_could_be_the_first_phone_with_harmonyos-news-38597.php