Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir

Huawei, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik HarmonyOS işletim sistemini tanıttı. Bazı sızıntılar yeni işletim sistemini Mate 30 Lite modelinde görebileceğimizi ortaya çıkardı.
3 sa.
1,1b
24
2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir
Tam Boyutta Gör
Huawei’nin kendi işletim sistemi sonunda tanıtıldı. HarmonyOS ismini alan işletim sistemi yalnızca akıllı telefonlarda değil, giyilebilir aksesuarlardan dizüstü bilgisayara kadar birçok cihazın temelini oluşturacak. Dün gerçekleşen etkinlikte, firmanın ilk olarak akıllı ekranlarda HarmonyOS’u deneyeceği aktarılmıştı. Dizüstü bilgisayar gibi diğer ürünler için 2020 sonrası işaret edildi. Ancak bazı duyumlar Huawei Mate 30 Lite modelinin HarmonyOS’la gelebileceğini ortaya çıkardı.

Mate 30 ve Mate 30 Pro Android’li

Huawei’nin ilk açıklamaları, ekosisteme saygıları dolayısıyla Android’le çıkan akıllı telefonlara HarmonyOS verilmeyeceğine yönelik oldu. Görünen o ki yeni cihazlarında kullanmak için de acele etmeyecek. Yine aynı kaynağa göre Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri, Android Q üzerinde şekillenen EMUI 10 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.

Ayrıca Bkz. "iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir"

HarmonyOS, global pazardaki isim olarak konumlandırıldı. Çin’de ise HongMeng OS şeklinde adlandırılması bekleniyor. Dolayısıyla Huawei Mate 30 Lite modeli de HongMeng OS ile gelecek.

HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir
Tam Boyutta Gör

Huawei Mate 30 Lite’ın Temmuz ayında tanıtılması bekleniyordu. Bunu yerine Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkması beklenen nova 5i Pro tanıtıldı. Kısacası işletim sistemi üzerinde gelişmeler tamamlandığında, nova 5i Pro’nun HongMeng OS’lu versiyonu Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkabilir.



https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_lite_could_be_the_first_phone_with_harmonyos-news-38597.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BatuhanXxX 2 sa. en beğenilen
Donanımhaber Amd nin yeni ekran kartları Custom Modelleri bütün sitelerde resimleri detayları ile ortaya çıkmışken, böyle bom boş haber yapıyor. Haber baştan sona boş. Neymiş olabilirmiş. O kadar çok olabilir haberi yapıyorsunuz ki..
Donanımhaber kendine gelmeli." Olabilir, gelebilir" gibi haberler yerine,
Msi Rx 5700 XT Custom Modelinin görüntüleri ortaya çıktı.
Asus Rx 5700 XT serisini tanıttı.
Sapphire Rx 5700 XT Custom modelini tanıttı ve ön siparişe açtı.
XfX, Msi, Gigabyte, HIS gibi Ekran kartı üreticileri Rx 5700 XT ve 5700 piyasaya sunuyor vsvvs.
Donanımhaber in kaç editörü var bilmiyorum ama 10-15 Editor ile yabancı kaynaklardan günde 50-60 haber bulunurdu. Ama burdaki Haberlere bakıyorum bomboş haberler. Yeni Amd ekran kartları ne durumda diye yabancı sitelere bakmak zorundayım.
videocardz.com/...
Donanımhaber Amd nin yeni ekran kartları Custom Modelleri bütün sitelerde resimleri detayları ile ortaya çıkmışken, böyle bom boş haber yapıyor. Haber baştan s...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BatuhanXxX 2 sa. en beğenilen
Donanımhaber Amd nin yeni ekran kartları Custom Modelleri bütün sitelerde resimleri detayları ile ortaya çıkmışken, böyle bom boş haber yapıyor. Haber baştan sona boş. Neymiş olabilirmiş. O kadar çok olabilir haberi yapıyorsunuz ki..
Donanımhaber kendine gelmeli." Olabilir, gelebilir" gibi haberler yerine,
Msi Rx 5700 XT Custom Modelinin görüntüleri ortaya çıktı.
Asus Rx 5700 XT serisini tanıttı.
Sapphire Rx 5700 XT Custom modelini tanıttı ve ön siparişe açtı.
XfX, Msi, Gigabyte, HIS gibi Ekran kartı üreticileri Rx 5700 XT ve 5700 piyasaya sunuyor vsvvs.
Donanımhaber in kaç editörü var bilmiyorum ama 10-15 Editor ile yabancı kaynaklardan günde 50-60 haber bulunurdu. Ama burdaki Haberlere bakıyorum bomboş haberler. Yeni Amd ekran kartları ne durumda diye yabancı sitelere bakmak zorundayım.
videocardz.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 17 dk. BatuhanXxX

Elinize sağlık. Defaatle uyardık uyarıyoruz takan yok. Herkesin sanrıları tahminleri istekleri olabilir, bari "haber"in sonuna dip not olarak düşün, haber başlığını ihtimal üzerine temellendirmek nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 14 dk. Discord canlı oyun yayınlarına başlıyor 1 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var 2 sa. Huawei’ye Trump’tan kötü haber 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir Sonraki Apple Music’in karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android’e geldi 5 sa. iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir 7 sa. Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek 8 sa. Samsung’un 108 MP kamera sensörü 12 Ağustos’ta tanıtılacak 14 sa. 67P kuyruklu yıldızının bu büyüleyici videosuna bir göz atın 14 sa. Telegram 5.10 ile yöneticilere özel sıfatlar ve yavaşlatma özelliği geldi 15 sa. Samsung'un yeni telefonu Galaxy A70s, Geekbench'te göründü 15 sa. 5G destekli Xiaomi Mi 9S yolda 16 sa. Üçüncü taraf servislerde iPhone batarya değişimi zorlaşıyor 18 sa. Huawei, EMUI 10 arayüzünün ilk tanıtım videosunu yayınladı 18 sa. Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu 19 sa. Meizu’nun Flyme 8 arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtılacak 20 sa. Rick Bergman AMD’ye geri döndü 20 sa. Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok? 21 sa. Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında 21 sa. AMD Zen 3 mimarisi gelecek yıl, Zen 4 mimarisi 2021 yılında 22 sa. İlk Project Athena dizüstü bilgisayarı belli oldu 23 sa. Konsol oyunlarında hediye sandığı içeriği açıklanacak 1 gün Çin’deki hava kirliliği, ülkenin güneş enerjisi üretimini sekteye uğratıyor 1 gün İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hepsiburada Aracılığı İle Dolandırıldım. Yanlış Duymadınız Oku...
DH Forum
Oynaması Ücretsiz Warframe'e Empyrean Genişleme Paketi Yolda
Bölüm Sonu Canavarı
Mortal Kombat 11'in Yeni Denge Yaması Yakında Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding PlayStation 4 Özel Oyunu Olmayabilir
Bölüm Sonu Canavarı
bayram ikramiyesine zam ? [DH PREMİUM][JEOLOG MESAJ ATTI]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim