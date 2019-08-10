HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir

Mate 30 ve Mate 30 Pro Android’li
Huawei’nin ilk açıklamaları, ekosisteme saygıları dolayısıyla Android’le çıkan akıllı telefonlara HarmonyOS verilmeyeceğine yönelik oldu. Görünen o ki yeni cihazlarında kullanmak için de acele etmeyecek. Yine aynı kaynağa göre Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri, Android Q üzerinde şekillenen EMUI 10 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.Ayrıca Bkz. "iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir"
HarmonyOS, global pazardaki isim olarak konumlandırıldı. Çin’de ise HongMeng OS şeklinde adlandırılması bekleniyor. Dolayısıyla Huawei Mate 30 Lite modeli de HongMeng OS ile gelecek.
Huawei Mate 30 Lite’ın Temmuz ayında tanıtılması bekleniyordu. Bunu yerine Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkması beklenen nova 5i Pro tanıtıldı. Kısacası işletim sistemi üzerinde gelişmeler tamamlandığında, nova 5i Pro’nun HongMeng OS’lu versiyonu Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkabilir.
https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_lite_could_be_the_first_phone_with_harmonyos-news-38597.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Donanımhaber kendine gelmeli." Olabilir, gelebilir" gibi haberler yerine,
Msi Rx 5700 XT Custom Modelinin görüntüleri ortaya çıktı.
Asus Rx 5700 XT serisini tanıttı.
Sapphire Rx 5700 XT Custom modelini tanıttı ve ön siparişe açtı.
XfX, Msi, Gigabyte, HIS gibi Ekran kartı üreticileri Rx 5700 XT ve 5700 piyasaya sunuyor vsvvs.
Donanımhaber in kaç editörü var bilmiyorum ama 10-15 Editor ile yabancı kaynaklardan günde 50-60 haber bulunurdu. Ama burdaki Haberlere bakıyorum bomboş haberler. Yeni Amd ekran kartları ne durumda diye yabancı sitelere bakmak zorundayım.
videocardz.com/...