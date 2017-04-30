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İstanbul TALKS Fintech 2017 etkinliği başlıyor

İstanbul TALKS konferans serisinin 2017 programı içinde yer alan ve Türkiye’de ilki geçen yıl gerçekleştirilen Fintech Konferansı’nın ikincisi 16 Mayıs’ta gerçekleşecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İstanbul TALKS Fintech 2017 etkinliği başlıyor
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Geçen yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen Fintech Konferansı'nın ikincisi için geri sayım başladı. İstanbul TALKS konferans serisinin 2017 programı kapsamında  Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşecek etkinlikte yerli ve yabancı çok sayıda önemli konuşmacı fintech sektörünün önemli trendleri hakkında konuşacak.


Bu yılın Fintech 2017 Konferansı’nın önemli isimleri arasında Silikon Vadisi’nin dikkat çeken CEO’larından Finansal Erişim Uzmanı ve Yazar Carol Realini, Fintech sektörüne odaklanmış olan tek küresel yatırım bankası Financial Technology Partners Yönetici Direktörü Tim Schipporeit, VISA ve PayPal’da üst düzey görevlerde bulunmasının ardından Singapur ve Dubai’de çevrimiçi ödeme sistemleri şirketi Telr’ı kuran gelişmekte olan piyasalar Fintech uzmanı Elias Ghanem yer alacak.


Finans piyasalarıyla ilgili teknolojiler ve düzenlemeler konusunda derin bir birikime sahip olan ve varlık yönetimi sektöründe fon yöneticileri ve dağıtıcıları için blockchain altyapılı uygulamalar üreten ve global bir girişim olan TheFundsChain’in kurucu ortağı ve CEO’su Romain Devai, Orta Doğu’daki büyük bankalara yenilikçi iş modelleri ile ilgili olarak danışmanlık ve iş geliştirme hizmetleri vermiş olan, UBIQ Kurucusu ve CEO’su Michel Kilzi de konferansa katılacak önemli isimlerden.


Önemli Fintech Konuları Konuşulacak 

Konferansın gündem maddeleri arasında ise ödemeler dünyasındaki güncel tartışmalar, bankacılıkta paradigma değişimi, blockchainin finansal dünyayı nasıl etkileyeceği, sigortacılık sektöründe gelecek 10 yıl, yeni oyuncuların yükselişi, dijital finans kapsayıcılığı geliştiriyor, tedarik zinciri yönetimi ve finansmanı, faturalama ve muhasebe uygulamaları gibi konular bulunuyor.


Katılımcıların, sektörlerin öncü ve duayenleriyle tanışma fırsatı bulacakları kapsamlı bir program eşliğinde yeni fikirlerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için elverişli, geniş ölçekli bir networking platformu sunan Fintech 2017 Konferansı'nın ; ödeme sektöründeki yeniliklerin, riskleri ve fırsatlarıyla birlikte bitcoinin, blockchain alt yapısının ve pek çok önemli fintech konusunun detaylıca ele alınacağı bir etkinlik olması bekleniyor. 

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