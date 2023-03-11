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    Barajlar alarm veriyor! Birçok il susuz kalma riskiyle karşı karşıya

    İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok il susuzluk riskiyle karşı karşıya! İşte Türkiye'nin güncel baraj doluluk oranları:                           
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    türkiye kuraklık Tam Boyutta Gör
    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış yetersizliği sebebiyle birçok barajın doluluk oranı kritik seviyenin altına düşmüş durumda. Küresel ısınma sebebiyle son 22 yılın en kurak kışını yaşayan Türkiye, beklenen yağışlar gerçekleşmezse susuzluk tehdidiyle karşı karşıya.

    31 ilde olağanüstü kuraklık var

    Uzmanlar 31 kentte olağanüstü kuraklık yaşandığını söylüyor. Öyle ki aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı bu illerdeki barajlar adeta alarm veriyor. Bazı barajlarda havadan çekilen görüntüler, daha önce su olan bölgelerden suların çekildiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

    Uzmanlara göre tarımsal kuraklık, içme suyu temininden daha da büyük bir tehlike. Öyle ki Anadolu'yu tehdit eden kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde düşüş yaşanacak ve bu durum fiyatlara ciddi bir artış olarak yansıyacak.

    İstanbul baraj doluluk oranları

    İstanbul baraj doluluk oranları Tam Boyutta Gör
    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 11 Mart itibarıyla yüzde 35,35 olarak ölçüldü.

    En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 52,6 ile Ömerli Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 6,32 ile Kazandere'de ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 22,64, Terkos'ta yüzde 31,53, Sazlıdere'de yüzde 33,07, Alibeyköy'de yüzde 10,78, Büyükçekmece'de yüzde 30,61, Elmalı'da yüzde 33,08 ve Pabuçdere'de yüzde 6,44 olarak kaydedildi.

    Ankara baraj doluluk oranları

    Ankara baraj doluluk oranları Tam Boyutta Gör
    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 11 Mart itibarıyla yüzde 25,60 olarak ölçüldü.

    İzmir baraj doluluk oranları

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 11 Mart itibarıyla yüzde 40,97 olarak ölçülmüş durumda.

    Bursa baraj doluluk oranları

    Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 11 Mart itibarıyla yüzde 16,74 seviyesinde.

    Bodrum'da da su krizi kapıda!

    bodrum susuzluk Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum’un içme ve kullanma suyunun karşılandığı iki barajda da doluluk oranları alarm veriyor. Öyle ki yaz aylarında nüfusu üçe katlanan Bodrum, kuraklığın bu şekilde devam etmesi durumunda yazın susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.
    Kaynakça https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/baraj-doluluk https://www.aski.gov.tr/tr/baraj.aspx https://www.izsu.gov.tr/tr/BarajlarinSuDurumu/1 https://www.buski.gov.tr/Baraj/GunlukDolulukOrani https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/barajlar/aktif-doluluk.xhtml
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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