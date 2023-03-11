Barajlar alarm veriyor! Birçok il susuz kalma riskiyle karşı karşıya

31 ilde olağanüstü kuraklık var

Uzmanlar 31 kentte olağanüstü kuraklık yaşandığını söylüyor. Öyle ki aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı bu illerdeki barajlar adeta alarm veriyor. Bazı barajlarda havadan çekilen görüntüler, daha önce su olan bölgelerden suların çekildiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre tarımsal kuraklık, içme suyu temininden daha da büyük bir tehlike. Öyle ki Anadolu'yu tehdit eden kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde düşüş yaşanacak ve bu durum fiyatlara ciddi bir artış olarak yansıyacak.