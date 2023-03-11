Barajlar alarm veriyor! Birçok il susuz kalma riskiyle karşı karşıya

- 31 ilde olağanüstü kuraklık var
- İstanbul baraj doluluk oranları
- Ankara baraj doluluk oranları
- İzmir baraj doluluk oranları
- Bursa baraj doluluk oranları
- Bodrum'da da su krizi kapıda!
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31 ilde olağanüstü kuraklık var
Uzmanlar 31 kentte olağanüstü kuraklık yaşandığını söylüyor. Öyle ki aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı bu illerdeki barajlar adeta alarm veriyor. Bazı barajlarda havadan çekilen görüntüler, daha önce su olan bölgelerden suların çekildiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Uzmanlara göre tarımsal kuraklık, içme suyu temininden daha da büyük bir tehlike. Öyle ki Anadolu'yu tehdit eden kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde düşüş yaşanacak ve bu durum fiyatlara ciddi bir artış olarak yansıyacak.
İstanbul baraj doluluk oranları
En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 52,6 ile Ömerli Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 6,32 ile Kazandere'de ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 22,64, Terkos'ta yüzde 31,53, Sazlıdere'de yüzde 33,07, Alibeyköy'de yüzde 10,78, Büyükçekmece'de yüzde 30,61, Elmalı'da yüzde 33,08 ve Pabuçdere'de yüzde 6,44 olarak kaydedildi.
Ankara baraj doluluk oranları
İzmir baraj doluluk oranları
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 11 Mart itibarıyla yüzde 40,97 olarak ölçülmüş durumda.
Bursa baraj doluluk oranları
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 11 Mart itibarıyla yüzde 16,74 seviyesinde.
Bodrum'da da su krizi kapıda!
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez