İnsan yapımı yıldırım ile amonyak üretildi

Amonyak, dünya genelinde gübre, soğutucu gazlar ve çeşitli kimyasalların üretiminde kilit rol oynuyor. Ancak şu anda yaygın olarak kullanılan Haber-Bosch süreci, yüksek sıcaklık ve basınçta çalıştığı için çok yüksek enerji tüketiyor ve küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 1’ine neden oluyor.
Yüksek enerji ve kirli süreç ortadan kalkıyor
Yeni süreçte ilk adım, elektrik enerjisiyle havadan azot ve oksijen moleküllerinin yüksek enerjili plazma haline getirilmesi. Bu, doğal yıldırımın hava moleküllerinden elektron koparıp iletken bir kanal oluşturmasına benzer şekilde çalışıyor. Oluşan NOx molekülleri, özel bir zar (membran) içeren elektrolizöre gönderiliyor.
Dolayısıyla yüksek enerji gerekmiyor, fosil yakıt kullanılmıyor, yüksek sıcaklık ve basınç ihtiyacı ortadan kaldırılıyor. Amonyak ise doğrudan gaz olarak üretiliyor, bu da ayrıştırma işlemini kolaylaştırıyor. Sistem ise dağıtık bir şekilde ölçeklenebilir üretime uygun.
Amonyak üzerinde çalışmalar son dönemde sıklaşmış durumda. MIT, University of New South Wales ve Stanford Üniversitesi gibi kurumlar farklı yöntemlerle amonyak üretimini araştıryor. Bu gelişmeler, geleceğin temiz gübre üretimi, sürdürülebilir tarımı ve yeşil kimya endüstrisi için oldukça önemli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: