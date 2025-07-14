Barajlar, Dünya’nın kutuplarında 1 metrelik kaymaya neden oldu

Barajlar kutupları kaydırdı
Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmada 1835’ten 2011’e kadar inşa edilen barajların kutupları yaklaşık bir metre kaydırdığı ortaya kondu. Aynı zamanda bu su kütlesinin tutulması küresel deniz seviyesini de 21 milimetre kadar düşürdü.
Bilindiği üzere dünyanın katı dış kabuğu, içindeki eriyik magmanın üzerinde adeta bir “kabuk” gibi yer alıyor. Bu nedenle büyük miktarda kütle yer değiştirdiğinde dış kabuk iç yapıya göre dengesini kaybedebiliyor. Bu fiziksel kayma, "gerçek kutup kayması" (true polar wander) olarak adlandırılıyor.
Buna göre 1835–1954 döneminde, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki baraj inşaatı artışıyla birlikte Kuzey Kutbu yaklaşık 25 santimetre doğuya kaydı. 1954–2011 arasında ise Asya ve Doğu Afrika’daki baraj projeleri nedeniyle kutup, 57 santimetre batıya hareket etti. Bilim insanları, bu bulguların gelecek deniz seviyesi projeksiyonlarında önemli bir değişken olduğunu vurgularken 20. yüzyıldaki küresel deniz seviyesi yükselişinin yaklaşık yüzde 25’inin barajlarda tutulan su nedeniyle engellendiğini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: