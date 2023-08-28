Ev için güneş paneli hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 fiyatları

- Güneş paneli nedir 🌅
- Güneş paneli hesaplama nasıl yapılır? Kaç tane güneş paneline ihtiyacım var 🤔
- Ev için güneş paneli hesaplama 🧮
- Güneş paneli elektrik üretimi hesaplama 🔌
- Bir evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş paneli sayısı 🏠
- Ortalama güneş paneli sayısı ☀
- Güneş paneli çatıda ne kadar alan kaplar 🏠
- Güneş paneli fiyatları ne kadar? Kurulum için güneş enerjisinin fiyatı ne kadar 📌
- Ortalama bir ev aylık ne kadar elektrik harcar ❓
- Güneş paneli çeşitleri ve verimlilikleri nelerdir 🔢
- 1. Monokristal güneş paneli
- 2. Polikristal güneş paneli
- 3. İnce film güneş paneli
- 4. Esnek güneş paneli
- 5. PERC güneş panelleri
- Güneş panelleri hangi yönde kurulmalı 🚩
- En iyi güneş paneli firmaları hangileridir ❓
- Güneş panelleri kışın elektrik üretir mi ❄
- Güneş paneli faydaları neler ☀️
- Yorumlar
Küresel ısınmanın da etkisi ve insanların elektrik faturalarından daha fazla tasarruf etmek istemesi nedeniyle insanlar, ev için güneş paneli hesaplama sürecini araştırıyor. Güneş enerjisine geçmek kolay görünse de, gerekli güneş enerjisi panellerinin sayısını hesaplamak zor olabilir. Güneş paneli hesaplaması sırasında aklınızda bulundurmanız gereken çeşitli faktörler bulunuyor. Bunlar arasında coğrafi konum, evin enerji kullanımı, güneşin en yoğun olduğu saatlerin sayısı gibi etmenler yer alıyor.
Bu rehber aracılığıyla güneş panellerinin yük watt değerini, güç çıkışını, enerji kullanımını, yedekleme süresini vb. hesaplamanıza yardımcı olacak bilgilere yer vereceğiz. Kapsamlı bir şekilde değineceğimiz bu bilgiler sayesinde apartman veya müstakil ev için güneş paneli tercihinizi en doğru şekilde yapabileceksiniz. O halde biraz temelden başlayarak ilerleyelim.
Güneş paneli nedir 🌅
Güneş paneli kısaca (fotovoltaik pil/hücre veya PV panel olarak da adlandırılır) güneş enerjisini elektriğe dönüştüren bir cihazdır. Güneş ışığını doğru akım (DC) enerjisine dönüştüren güneş panelleri bu enerjiyi daha sonra bir invertöre akıtarak, işyerlerine, evlere ve hatta tüm şehirlere güç sağlamak için kullanılabilecek alternatif akım (AC) enerjisine dönüştürülür. Güneş panelleri, güneş enerjisine dayanır, bu da onları inanılmaz derecede sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji seçeneği haline getirir.
Güneş paneli hesaplama nasıl yapılır? Kaç tane güneş paneline ihtiyacım var 🤔
Ev için güneş paneli hesaplama 🧮
Ev için güneş paneli hesaplama sürecine elektrik faturalarınıza dayanarak kilovat saat (kWh) cinsinden ortalama günlük enerji tüketiminizi belirleyerek başlayın. Ardından günlük ortalama enerji tüketiminizi sistem verimliliğine bölerek günlük enerji üretim ihtiyacınızı hesaplayın. Burada bulunan (solarpaket.site/customer/calculator) araç ile evinizdeki elektrikli eşyaları seçerek de tüketiminizi hesaplayabilirsiniz.
Ardından, daha fazla güneş ışığı alan alanlar daha az panel gerektirdiğinden, bulunduğunuz yerdeki mevcut güneş ışığı miktarını göz önünde bulundurun. Günlük enerji üretim ihtiyacını ortalama günlük güneş ışığı saatine bölerek güneş paneli kapasitenizi belirleyin. Ortalama günlük güneş ışı miktarını buradan hesaplayabilirsiniz. Son olarak ise ihtiyaç duyulan panel sayısını belirlemek için gerçek güneş paneli kapasitesini tek bir panelin kapasitesine bölün. Gelin bu bilgileri formüle ve bir örneğe taşıyalım.
Örneğin, günlük ortalama enerji tüketiminiz 30 kWh ve sistem verimliliği %80 ise ve günde ortalama 5 saat güneş ışığı alıyorsanız, günlük enerji üretim gereksiniminizi aşağıdaki gibi hesaplarsınız:
Günlük Enerji Üretim Gereksinimi = 30 kWh / 0,8 = 37,5 kWh.
Yüzde 85'lik bir değer kaybı faktörü varsayıldığında, ihtiyaç duyulan güneş paneli gücü şu şekilde olacaktır:
Güneş Paneli Kapasitesi = 37,5 kWh / 5 saat = 7,5 kW
Dengeleme faktörü dikkate alındığında (Işığın tamamı elektriğe dönüştürülmez, o yüzde %85 verim baz alınır), gerçek güneş paneli kapasitesi şu şekilde olacaktır:
Gerçek Güneş Paneli Kapasitesi = 7,5 kW / 0,85 = 8,82 kW
Tek bir güneş panelinin kapasitesi 300 W ise, gerekli panel sayısı şu şekilde olacaktır:
Güneş Panel Sayısı = 8,82 kW / 0,3 kW = 29,4 panel
Bu hesaplamalar günlük alınan güneş ışığı süresine, panelin verimliliğine veya elektrik tüketiminize göre değişebilir. Günlük elektrik tüketiminizi faturanızdaki nihai tüketiminizi güne bölerek yapabilirsiniz. Hesaplamaları doğrulamak için profesyonel destek almanızı öneririz.
Güneş paneli elektrik üretimi hesaplama 🔌
Günlük watt saati = Ortalama güneş ışığı saati × güneş paneli watt değeri × %75
Maksimum 5 saat güneş ışığı alan bir bölgede ikamet ediyorsanız ve güneş paneliniz 200 watt değerine sahipse, güneş paneli elektrik üretimi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Günlük watt saat = 5 × 200 × 0,75 = 750Wh
Bu, 200 watt kapasiteli bir güneş panelinin yaklaşık 750 watt-saat üretebileceği anlamına gelir.
Bir evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş paneli sayısı 🏠
|Boyut (kW)
|Ortalama yıllık üretim (kWh)
|Tahmini panel sayısı
|4 kW
|4,954
|14
|6 kW
|7,161
|20
|8 kW
|9,909
|28
|10 kW
|14,165
|40
|12 kW
|16,987
|48
|14 kW
|21,234
|69
|Boyut (kW)
|Düşük verimlilikteki panel
|Orta verimlilikteki panel
|Yüksek verimlilikteki panel
|4
|29m2
|24m2
|21m2
|6
|57m2
|47m2
|42m2
|8
|85m2
|71m2
|62m2
Güneş paneli fiyatları ne kadar? Kurulum için güneş enerjisinin fiyatı ne kadar 📌
|Panel
|Fiyat
|Monokristal 100W
|1.750,00 TL
|Polikristal 170W
|2.500,00 TL
|Polikristal 330W
|4.950,00 TL
|Monokristal 400W
|6.000,00 TL
|Multi-Busbar Half/Cut Perc Monokristal
|6.750,00 TL
|Polikristal 320W CWT
|4.950,00 TL
|Monokristal 325W CWT
|4.950,00 TL
|Monokristal 395W CWT
|6.000,00 TL
|Monokristal 340W
|4.900,00 TL
|Monokristal 410W
|6.000,00 TL
|Half/Cut Monokristal
|6.500,00 TL
Bununla birlikte güneş enerjisi kurulum maliyeti hesaplama işlemini de çeşitli araçlarla gerçekleştirebilirsiniz. Biz örnek olarak CW-Enerji’nin simülatörünü (simulator.cw-enerji.com) kullandık. Yukarıdaki matematiksel basit hesaplamalarla da maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Bu araç ile yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 5000 kWh olan bir evin güneş paneli kurulum maliyeti 70 bin-100 bin TL dolaylarında oluyor ve 7-10 yıl içinde kendisini geri ödüyor.
Ortalama bir ev aylık ne kadar elektrik harcar ❓
TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlerin ortalama yıllık enerji tüketimi yaklaşık 5.000 kWh civarındadır. Türkiye'de evlerin ortalama aylık enerji tüketimi yaklaşık 416 kWh civarındadır. Ev tipini göre aylık ortalam elektrik tüketimi aşağıdaki gibidir. Bu değerleri baz alarak da güneş enerji sistemleri satın alabilirsiniz. Ancak en doğrusu kendi tüketiminizi hesaplamaktır.
- Stüdyo daire: 166 - 250 kWh
- 2+1 daire: 292 - 375 kWh
- 3+1 daire: 375 - 458 kWh
- Villa: 500 - 833 kWh
Güneş paneli çeşitleri ve verimlilikleri nelerdir 🔢
- Monokristal güneş paneli (Monocrystalline Silicon Solar Module)
- Polikristal güneş paneli (Polycrystalline Silicon Solar Module)
- İnce film güneş paneli (Thin Film Solar Module)
- Esnek güneş paneli
- PERC güneş panelleri
1. Monokristal güneş paneli
Monokristal güneş paneli, en verimli güneş panellerinden birisidir. Bu paneller sayesinde daha az alanda daha fazla elektrik veya aynı alanda daha fazla elektrik üretebilirsiniz. Bu nedenle monokristal güneş panelleri diğerlerinden daha pahalıdır. Verimlilik oranları yüzde 20 ile yüzde 24 civarındadır.
2. Polikristal güneş paneli
Polikristal güneş paneli, o aranan tatlı nokta diyebiliriz. Uygun fiyatlıdır ve endüstrinin büyük çoğunluğu tarafından kullanılır. Birçok güneş enerji santrali, polikristal güneş panelleri ile yapılmaktadır. Polikristal güneş paneli, piyasanın neredeyse yüzde 70’ine hakimdir. Verimlilik oranları yüzde 11 ila yüzde 16 civarındadır. En uygun güneş enerjisi paneli fiyatları arıyorsanız bu paneller doğru tercihtir.
3. İnce film güneş paneli
İnce film güneş paneli, en hafif ve en kolay montaj imkanına sahip panel olsa da piyasada en az kullanım oranına sahiptir. Bunun en büyük nedeni ise verimliliğinin az olmasıdır. Ortalama olarak bu panellerin verimliliği yüzde 7 civarındadır. Kullanım alanları genelde tasarım amaçlıdır.
4. Esnek güneş paneli
Esnek güneş paneli adndan da anlaşılacağı esnek yapıdadır. Bu paneller verimli, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Bu panellerde hem polikristal hem de monokristal güneş pilleri kullanılabilir. Ulaşım araçlarında kullanılabilirler.
5. PERC güneş panelleri
PERC güneş panelleri, geleneksel monokristal hücrenin geliştirilmiş halidir. PERC panelleri, daha küçük bir fiziksel alanda daha fazla güneş enerjisi toplanmasına olanak tanır ve bu da onları sınırlı alandan yüksek enerji gereksinimi bulunan durumlarda daha avantajlı yapar. Monokristale göre ekstra yüzde 5 verimlilik sunar, fiyatları monokristalden yüksek olsa da yakındır. Eğer en verimli güneş paneli arıyorsanız, PERC panelleri tercih edebilirsiniz. Bu avantajları nedeniyle güneş enerjisi fiyatları en çok bu panel türünde artış gösterecektir.
Güneş panelleri hangi yönde kurulmalı 🚩
En iyi güneş paneli firmaları hangileridir ❓
- SunPower (özellikle Maxeon tarafından üretilen M Serisi ve X serisi)
- REC
- Panasonic
- Q CELLS
- Canadian Solar
Güneş panelleri kışın elektrik üretir mi ❄
Güneş paneli faydaları neler ☀️
- Temiz ve Yeşil Enerji: Güneş panelleri güneş enerjisini elektriğe dönüştürürken zehirli dumanlar yaymaz. Dolayısıyla, karbon ayak izinizi azaltan temiz ve yeşil bir enerji kaynağıdır.
- Sıfır Bakım: Güneş enerjisi panellerinin temizlenmesi ve bakımı kolaydır. Verimliliğini artırmak için tek yapmanız gereken yumuşak, temiz bir bezle biriken tozu silmektir.
- Güvenli: Güneş panelleri elektrik üretmek için kömür veya gaz gerektirmez. Bu nedenle, iç mekan kullanımı için oldukça güvenlidirler.
- Yüksek Elektrik Faturalarını Azaltır: Tüm ev aletlerinizi güneş panelleri ve taşınabilir bir güç istasyonu ile çalıştırabilirsiniz. Böylece, yenilenebilir enerji yüksek elektrik faturalarını azaltmaya ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olur.
- Çevre Dostudur: Güneş panelleri karbondioksit, nitrojen oksitler, sülfür oksitler gibi sera gazlarının atmosfere salınımını azaltarak çevre dostu çözüm haline gelir.
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.