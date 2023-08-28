Ev için güneş paneli hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 fiyatları

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji alanında vatandaşların en kolay şekilde ulaşabilecekleri çözüm olarak öne çıkıyor. Güneş panelleri ile güneş enerjisini kullanmak hem elektrik faturanızı düşürür hem de karbon ayak izini azaltarak doğaya paha biçilemez fayda sağlamanızı mümkün kılar. Peki bir eve yetecek güneş paneli fiyatı ne kadar? Güneş paneli maliyeti birçok faktöre bağlı olsa da temel bir hesaplama yapmak mümkün. Sizin için hazırladığımız bu rehberde aradığınız tüm sorulara cevap bulacaksınız.

Küresel ısınmanın da etkisi ve insanların elektrik faturalarından daha fazla tasarruf etmek istemesi nedeniyle insanlar, ev için güneş paneli hesaplama sürecini araştırıyor. Güneş enerjisine geçmek kolay görünse de, gerekli güneş enerjisi panellerinin sayısını hesaplamak zor olabilir. Güneş paneli hesaplaması sırasında aklınızda bulundurmanız gereken çeşitli faktörler bulunuyor. Bunlar arasında coğrafi konum, evin enerji kullanımı, güneşin en yoğun olduğu saatlerin sayısı gibi etmenler yer alıyor.

Bu rehber aracılığıyla güneş panellerinin yük watt değerini, güç çıkışını, enerji kullanımını, yedekleme süresini vb. hesaplamanıza yardımcı olacak bilgilere yer vereceğiz. Kapsamlı bir şekilde değineceğimiz bu bilgiler sayesinde apartman veya müstakil ev için güneş paneli tercihinizi en doğru şekilde yapabileceksiniz. O halde biraz temelden başlayarak ilerleyelim.

Güneş paneli nedir 🌅

Güneş paneli kısaca (fotovoltaik pil/hücre veya PV panel olarak da adlandırılır) güneş enerjisini elektriğe dönüştüren bir cihazdır. Güneş ışığını doğru akım (DC) enerjisine dönüştüren güneş panelleri bu enerjiyi daha sonra bir invertöre akıtarak, işyerlerine, evlere ve hatta tüm şehirlere güç sağlamak için kullanılabilecek alternatif akım (AC) enerjisine dönüştürülür. Güneş panelleri, güneş enerjisine dayanır, bu da onları inanılmaz derecede sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji seçeneği haline getirir.

Güneş paneli hesaplama nasıl yapılır? Kaç tane güneş paneline ihtiyacım var 🤔

Tam Boyutta Gör Bir evin kaç güneş enerji paneli ihtiyacı olduğuna dair tek bir doğru cevap yoktur. Her ev ve elektrik ihtiyacı birbirinden farklıdır. Bir güneş paneli hesaplayıcısı kullanmak ve çeşitli değişkenleri anlamak, kaç panele ihtiyaç duyacağınıza dair doğru bir tahmin sağlar. Yazının sonunda sizlere çeşitli hesaplama araçlarının bağlantısını kaynakça kısmında vereceğiz. Bu araçları kullanarak isabetli değerler elde edebilir veya yazıdaki hesaplamaları kullanabilirsiniz. Dikkate almanız gereken bazı temel faktörler yük watt değeri, enerji kullanımı, güneş paneli yedekleme süresi, verimlilik vb kalemlerden oluşuyor. Bu faktörleri göz önüne aldığımızda bir eve yetecek güneş paneli fiyatı hesabını yapabiliriz. Gelin örneklerle her bir unsuru ayrıntılı olarak ele alalım.

Ev için güneş paneli hesaplama 🧮

Ev için güneş paneli hesaplama sürecine elektrik faturalarınıza dayanarak kilovat saat (kWh) cinsinden ortalama günlük enerji tüketiminizi belirleyerek başlayın. Ardından günlük ortalama enerji tüketiminizi sistem verimliliğine bölerek günlük enerji üretim ihtiyacınızı hesaplayın. Burada bulunan (solarpaket.site/customer/calculator) araç ile evinizdeki elektrikli eşyaları seçerek de tüketiminizi hesaplayabilirsiniz.

Ardından, daha fazla güneş ışığı alan alanlar daha az panel gerektirdiğinden, bulunduğunuz yerdeki mevcut güneş ışığı miktarını göz önünde bulundurun. Günlük enerji üretim ihtiyacını ortalama günlük güneş ışığı saatine bölerek güneş paneli kapasitenizi belirleyin. Ortalama günlük güneş ışı miktarını buradan hesaplayabilirsiniz. Son olarak ise ihtiyaç duyulan panel sayısını belirlemek için gerçek güneş paneli kapasitesini tek bir panelin kapasitesine bölün. Gelin bu bilgileri formüle ve bir örneğe taşıyalım.

Örneğin, günlük ortalama enerji tüketiminiz 30 kWh ve sistem verimliliği %80 ise ve günde ortalama 5 saat güneş ışığı alıyorsanız, günlük enerji üretim gereksiniminizi aşağıdaki gibi hesaplarsınız:

Günlük Enerji Üretim Gereksinimi = 30 kWh / 0,8 = 37,5 kWh.

Yüzde 85'lik bir değer kaybı faktörü varsayıldığında, ihtiyaç duyulan güneş paneli gücü şu şekilde olacaktır:

Güneş Paneli Kapasitesi = 37,5 kWh / 5 saat = 7,5 kW

Dengeleme faktörü dikkate alındığında (Işığın tamamı elektriğe dönüştürülmez, o yüzde %85 verim baz alınır), gerçek güneş paneli kapasitesi şu şekilde olacaktır:

Gerçek Güneş Paneli Kapasitesi = 7,5 kW / 0,85 = 8,82 kW

Tek bir güneş panelinin kapasitesi 300 W ise, gerekli panel sayısı şu şekilde olacaktır:

Güneş Panel Sayısı = 8,82 kW / 0,3 kW = 29,4 panel

Bu hesaplamalar günlük alınan güneş ışığı süresine, panelin verimliliğine veya elektrik tüketiminize göre değişebilir. Günlük elektrik tüketiminizi faturanızdaki nihai tüketiminizi güne bölerek yapabilirsiniz. Hesaplamaları doğrulamak için profesyonel destek almanızı öneririz.

Güneş paneli elektrik üretimi hesaplama 🔌

Tam Boyutta Gör Güneş panellerini kurmadan önce, optimum performansı sağlamak için çıkışlarını hesaplamak da çok önemlidir. Genellikle güneş panelleri saatte 250 watt ila 400 watt arasında değişen enerji üretir. Ancak gerçek çıktıları verimlilikleri, yönelimleri ve konumları gibi çeşitli değişkenlerden etkilenir. Yüzde 25'lik bir enerji kaybı olduğunu varsayalım ve formüle göz atalım:

Günlük watt saati = Ortalama güneş ışığı saati × güneş paneli watt değeri × %75

Maksimum 5 saat güneş ışığı alan bir bölgede ikamet ediyorsanız ve güneş paneliniz 200 watt değerine sahipse, güneş paneli elektrik üretimi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Günlük watt saat = 5 × 200 × 0,75 = 750Wh

Bu, 200 watt kapasiteli bir güneş panelinin yaklaşık 750 watt-saat üretebileceği anlamına gelir.

Bir evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş paneli sayısı 🏠

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki hesaplamaları yapmak sizin için zorlayıcıysa gerçek hayattan örnekler vermek işinizi kolaylaştırabilir. Güneş enerjisi kullanan çoğu insan çatılarına 16 ila 25 güneş paneli kuruyor. Bu miktar genellikle yeterli oluyor. Aşağıdaki tabloda ise 400W güneş paneli kullanıldığında ortalama bir evin ihtiyaç duyacağı güneş paneli sayısı gösteriliyor.

Ortalama güneş paneli sayısı ☀ Boyut (kW) Ortalama yıllık üretim (kWh) Tahmini panel sayısı 4 kW 4,954 14 6 kW 7,161 20 8 kW 9,909 28 10 kW 14,165 40 12 kW 16,987 48 14 kW 21,234 69

Güneş paneli çatıda ne kadar alan kaplar 🏠 Boyut (kW) Düşük verimlilikteki panel Orta verimlilikteki panel Yüksek verimlilikteki panel 4 29m2 24m2 21m2 6 57m2 47m2 42m2 8 85m2 71m2 62m2

Güneş paneli fiyatları ne kadar? Kurulum için güneş enerjisinin fiyatı ne kadar 📌

Tam Boyutta Gör Aşağıdaki tabloda güneş paneli fiyatları örneklerini görebilirsiniz. Bu güneş enerjisi panel fiyatı ortalama fiyatlardır ve satıcıya, markaya göre güneş paneli fiyatı değişiklik gösterebilir. Güneş enerjisi fiyatları aynı zamanda daha önce söylediğimiz gibi birçok etmene ve seçilecek panel türüne göre değişiklik gösterecektir. Dediğimiz gibi, her ev ve tüketim birbirinden farklıdır.

Panel Fiyat Monokristal 100W 1.750,00 TL Polikristal 170W 2.500,00 TL Polikristal 330W 4.950,00 TL Monokristal 400W 6.000,00 TL Multi-Busbar Half/Cut Perc Monokristal 6.750,00 TL Polikristal 320W CWT 4.950,00 TL Monokristal 325W CWT 4.950,00 TL Monokristal 395W CWT 6.000,00 TL Monokristal 340W 4.900,00 TL Monokristal 410W 6.000,00 TL Half/Cut Monokristal 6.500,00 TL

Bununla birlikte güneş enerjisi kurulum maliyeti hesaplama işlemini de çeşitli araçlarla gerçekleştirebilirsiniz. Biz örnek olarak CW-Enerji’nin simülatörünü (simulator.cw-enerji.com) kullandık. Yukarıdaki matematiksel basit hesaplamalarla da maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Bu araç ile yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 5000 kWh olan bir evin güneş paneli kurulum maliyeti 70 bin-100 bin TL dolaylarında oluyor ve 7-10 yıl içinde kendisini geri ödüyor.

Ortalama bir ev aylık ne kadar elektrik harcar ❓

TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlerin ortalama yıllık enerji tüketimi yaklaşık 5.000 kWh civarındadır. Türkiye'de evlerin ortalama aylık enerji tüketimi yaklaşık 416 kWh civarındadır. Ev tipini göre aylık ortalam elektrik tüketimi aşağıdaki gibidir. Bu değerleri baz alarak da güneş enerji sistemleri satın alabilirsiniz. Ancak en doğrusu kendi tüketiminizi hesaplamaktır.

Stüdyo daire : 166 - 250 kWh

: 166 - 250 kWh 2+1 daire : 292 - 375 kWh

: 292 - 375 kWh 3+1 daire : 375 - 458 kWh

: 375 - 458 kWh Villa: 500 - 833 kWh

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Güneş paneli çeşitleri ve verimlilikleri nelerdir 🔢

Piyasada bulunan her güneş paneli aynı değildir. Her panel birbirinden farklı verimlilikte veya türde olabilir. Satıcılar panel türlerini açıkça belirtmektedir. Başlıca güneş paneli türleri şunlardır:

Monokristal güneş paneli (Monocrystalline Silicon Solar Module)

Polikristal güneş paneli (Polycrystalline Silicon Solar Module)

İnce film güneş paneli (Thin Film Solar Module)

Esnek güneş paneli

PERC güneş panelleri

1. Monokristal güneş paneli

Monokristal güneş paneli, en verimli güneş panellerinden birisidir. Bu paneller sayesinde daha az alanda daha fazla elektrik veya aynı alanda daha fazla elektrik üretebilirsiniz. Bu nedenle monokristal güneş panelleri diğerlerinden daha pahalıdır. Verimlilik oranları yüzde 20 ile yüzde 24 civarındadır.

2. Polikristal güneş paneli

Polikristal güneş paneli, o aranan tatlı nokta diyebiliriz. Uygun fiyatlıdır ve endüstrinin büyük çoğunluğu tarafından kullanılır. Birçok güneş enerji santrali, polikristal güneş panelleri ile yapılmaktadır. Polikristal güneş paneli, piyasanın neredeyse yüzde 70’ine hakimdir. Verimlilik oranları yüzde 11 ila yüzde 16 civarındadır. En uygun güneş enerjisi paneli fiyatları arıyorsanız bu paneller doğru tercihtir.

3. İnce film güneş paneli

İnce film güneş paneli, en hafif ve en kolay montaj imkanına sahip panel olsa da piyasada en az kullanım oranına sahiptir. Bunun en büyük nedeni ise verimliliğinin az olmasıdır. Ortalama olarak bu panellerin verimliliği yüzde 7 civarındadır. Kullanım alanları genelde tasarım amaçlıdır.

4. Esnek güneş paneli

Esnek güneş paneli adndan da anlaşılacağı esnek yapıdadır. Bu paneller verimli, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Bu panellerde hem polikristal hem de monokristal güneş pilleri kullanılabilir. Ulaşım araçlarında kullanılabilirler.

5. PERC güneş panelleri

PERC güneş panelleri, geleneksel monokristal hücrenin geliştirilmiş halidir. PERC panelleri, daha küçük bir fiziksel alanda daha fazla güneş enerjisi toplanmasına olanak tanır ve bu da onları sınırlı alandan yüksek enerji gereksinimi bulunan durumlarda daha avantajlı yapar. Monokristale göre ekstra yüzde 5 verimlilik sunar, fiyatları monokristalden yüksek olsa da yakındır. Eğer en verimli güneş paneli arıyorsanız, PERC panelleri tercih edebilirsiniz. Bu avantajları nedeniyle güneş enerjisi fiyatları en çok bu panel türünde artış gösterecektir.

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Güneş panelleri hangi yönde kurulmalı 🚩

Tam Boyutta Gör Güneş panelleri, Türkiye'deki herhangi bir evde en fazla güç üretmek için genellikle güneye doğru yönlendirilir. Ancak, güneye bakan bir çatıya ek olarak, güneş panelleri güneydoğuya veya güneybatıya bakan bir çatıya da başarılı bir şekilde kurulabilir. Doğuya veya batıya yöneltilen paneller, güneye bakan bir çatıya monte edilen panellere göre yaklaşık %15 daha az elektrik üretebilirler. Tam güneye bakan çatıda kurulum mümkün değilse güneybatı veya güneydoğu da tercih edilebilir. Ancak üretim kapasitesini tutturmak için ekstra panel gerekebilir. Bu da maliyeti artırır.

En iyi güneş paneli firmaları hangileridir ❓

SunPower (özellikle Maxeon tarafından üretilen M Serisi ve X serisi) REC Panasonic Q CELLS Canadian Solar

Güneş panelleri kışın elektrik üretir mi ❄

Tam Boyutta Gör Fotovoltaik güneş panelleri elektrik üretmek için güneş ışınlarının oluşturduğu ısıya değil, doğrudan güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürme prensibine dayanır. Bu nedenle, güneş panellerinin işleyişi sıcaklıktan ziyade güneş ışığının süresine bağlıdır. Bu nedenle, kış aylarında bile güneş panelleri çalışabilir ve elektrik üretebilirler.

Güneş paneli faydaları neler ☀️

Tam Boyutta Gör Güneş panelleri ev sahipleri için temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Aşağıda, cihazlarınıza elektrik gücü sağlamak için güneş paneli kullanmanın faydalarına yer verdik:

Temiz ve Yeşil Enerji: Güneş panelleri güneş enerjisini elektriğe dönüştürürken zehirli dumanlar yaymaz. Dolayısıyla, karbon ayak izinizi azaltan temiz ve yeşil bir enerji kaynağıdır.

Güneş panelleri güneş enerjisini elektriğe dönüştürürken zehirli dumanlar yaymaz. Dolayısıyla, karbon ayak izinizi azaltan temiz ve yeşil bir enerji kaynağıdır. Sıfır Bakım : Güneş enerjisi panellerinin temizlenmesi ve bakımı kolaydır. Verimliliğini artırmak için tek yapmanız gereken yumuşak, temiz bir bezle biriken tozu silmektir.

: Güneş enerjisi panellerinin temizlenmesi ve bakımı kolaydır. Verimliliğini artırmak için tek yapmanız gereken yumuşak, temiz bir bezle biriken tozu silmektir. Güvenli : Güneş panelleri elektrik üretmek için kömür veya gaz gerektirmez. Bu nedenle, iç mekan kullanımı için oldukça güvenlidirler.

: Güneş panelleri elektrik üretmek için kömür veya gaz gerektirmez. Bu nedenle, iç mekan kullanımı için oldukça güvenlidirler. Yüksek Elektrik Faturalarını Azaltır : Tüm ev aletlerinizi güneş panelleri ve taşınabilir bir güç istasyonu ile çalıştırabilirsiniz. Böylece, yenilenebilir enerji yüksek elektrik faturalarını azaltmaya ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olur.

: Tüm ev aletlerinizi güneş panelleri ve taşınabilir bir güç istasyonu ile çalıştırabilirsiniz. Böylece, yenilenebilir enerji yüksek elektrik faturalarını azaltmaya ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olur. Çevre Dostudur: Güneş panelleri karbondioksit, nitrojen oksitler, sülfür oksitler gibi sera gazlarının atmosfere salınımını azaltarak çevre dostu çözüm haline gelir.

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