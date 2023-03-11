Dünyanın ilk sınır ötesi CO2 depolama tesisini açıldı

Tam Boyutta Gör 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen açılış konuşmasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre tesis, AB'nin yeşile geçişi ve endüstriyel rekabet gücü açısından son derece önemli bir ana işaret ediyor. Greensand Projesi, kapsamında CO2 (karbondioksit) Belçika'dan taşınarak Danimarka Kuzey Denizi'nin altındaki tükenmiş bir petrol sahasına enjekte edilecek. Bu girişim aynı zamanda sınır ötesi karbon yakalama ve depolamayı (CCS) başaran ilk girişim konumunda.

Karbon depolamada bir ilk

İlk enjeksiyon açılış gününde gerçekleştirildi ve proje kapsamında 2030 yılına kadar her yıl sekiz milyon ton kadar CO2’nin güvenli ve kalıcı olarak depolanması hedefleniyor. Öte yandan bu proje, Danimarka'nın emisyon azaltma hedeflerinin tek başına yüzde 40’ını ülkenin yıllık emisyonlarının ise yüzde 10’una tekabül ediyor.

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Açılışta konuşan Başkanı Ursula von der Leyen "Sizler bunun yapılabileceğini, yenilikçilik ve rekabet yoluyla sektörümüzü büyütebileceğimizi ve aynı zamanda yaratıcılık ve iş birliği yoluyla karbon emisyonlarını atmosferden uzaklaştırabileceğimizi gösteriyorsunuz" dedi.

Projeye katılan 23 kuruluştan biri olan INEOS Energy'den Brian Gilvary, bunun karbon yakalamada bir çığır açtığını söyledi. Gilvary’ye göre dünyanın iklim hedeflerine ulaşması için karbonun sabit tutulması ve depolanması gerekiyor. Eğer karbon yakalama olmazsa 2050 yılına kadar “net sıfır” hedefine ulaşılması mümkün görülmüyor.

Avrupa’da karbon depolama hızlanacak

Tam Boyutta Gör Avrupa, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini tutturmak için karbon yakalama ve depolama teknolojilerine giderek daha fazla yatırım yapıyor. Avrupa Komisyonu tahminlerine göre, AB'nin net sıfır iklim hedefine ulaşmak için 2050 yılına kadar her yıl en az 300 milyon ton CO2 depolaması gerekecek.

Konferansta konuşan Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, “Dostlarım, CO2 depolama olmadan küresel iklim hedeflerine ulaşma şansımız yok” dedi. AB'nin İnovasyon Fonu kapsamında, 24 endüstriyel dekarbonizasyon projesine şimdiden 2,8 milyar Euro hibe edildi. Karbon yakalama projeleri de muhtemelen Avrupa Komisyonu'nun 14 Mart'ta yürürlüğe girecek olan Net-Sıfır Sanayi Yasası kapsamında daha fazla destek görecek. Yasa kapsamında bürokrasinin daha hızlı çalışması sağlanacak. Öte yandan Türkiye'de benzer bir proje bulunmamakta. Ek olarak kapsamlı bir karbondan arınma projesi de henüz yok ancak yeşil enerjiye geçiş bu alanlarda dolaylı olarak pozitif etkiler yaratıyor.

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