Dünyanın ilk sınır ötesi CO2 depolama tesisini açıldı

Karbon depolamada bir ilk
İlk enjeksiyon açılış gününde gerçekleştirildi ve proje kapsamında 2030 yılına kadar her yıl sekiz milyon ton kadar CO2’nin güvenli ve kalıcı olarak depolanması hedefleniyor. Öte yandan bu proje, Danimarka'nın emisyon azaltma hedeflerinin tek başına yüzde 40’ını ülkenin yıllık emisyonlarının ise yüzde 10’una tekabül ediyor.
Açılışta konuşan Başkanı Ursula von der Leyen "Sizler bunun yapılabileceğini, yenilikçilik ve rekabet yoluyla sektörümüzü büyütebileceğimizi ve aynı zamanda yaratıcılık ve iş birliği yoluyla karbon emisyonlarını atmosferden uzaklaştırabileceğimizi gösteriyorsunuz" dedi.
Projeye katılan 23 kuruluştan biri olan INEOS Energy'den Brian Gilvary, bunun karbon yakalamada bir çığır açtığını söyledi. Gilvary’ye göre dünyanın iklim hedeflerine ulaşması için karbonun sabit tutulması ve depolanması gerekiyor. Eğer karbon yakalama olmazsa 2050 yılına kadar “net sıfır” hedefine ulaşılması mümkün görülmüyor.
Avrupa’da karbon depolama hızlanacak
Konferansta konuşan Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, “Dostlarım, CO2 depolama olmadan küresel iklim hedeflerine ulaşma şansımız yok” dedi. AB'nin İnovasyon Fonu kapsamında, 24 endüstriyel dekarbonizasyon projesine şimdiden 2,8 milyar Euro hibe edildi. Karbon yakalama projeleri de muhtemelen Avrupa Komisyonu'nun 14 Mart'ta yürürlüğe girecek olan Net-Sıfır Sanayi Yasası kapsamında daha fazla destek görecek. Yasa kapsamında bürokrasinin daha hızlı çalışması sağlanacak. Öte yandan Türkiye'de benzer bir proje bulunmamakta. Ek olarak kapsamlı bir karbondan arınma projesi de henüz yok ancak yeşil enerjiye geçiş bu alanlarda dolaylı olarak pozitif etkiler yaratıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez