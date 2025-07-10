Muğla’da sıvı karbondioksit üretilecek: 150 ton kapasiteli tesis kuruluyor

87 milyon TL’lik yatırım yapılacak
87 milyon TL’lik yatırım değerine sahip olan proje, 4 bin 158 hektarlık bir ruhsat alanında gerçekleştirilecek. Sondajlarda, Rotary (Döner) sondaj yöntemiyle 600 m derinlikte sıvı karbondioksit kaynak aranacak. Kurulacak üretim tesisinde, günlük 150 ton sıvı CO₂ üretimi hedefleniyor. Projenin detayları, Muğla Valiliği YİKOB tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasında kamuoyuyla paylaşıldı.
Projeye ait saha, resmi kayıtlarda “tarla” ve “bahçe” niteliğindeki tarım arazileri üzerinde yer alıyor. Bu nedenle, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izin alınması gerektiği belirtiliyor. İzinler alınmadan sahada herhangi bir faaliyete başlanamayacağı da dosyada vurgulandı.
Proje alanında bölgede mevsimsel akış gösteren küçük dere yatakları da bulunuyor. ÇED dosyasında, bu doğal su yollarına sıvı veya katı atık bırakılmayacağı ve ekosistemin korunacağı taahhüt edildi. Sondaj sürecinde ortaya çıkacak çamur ve diğer atıkların, çevreye zarar vermemesi için sızdırmaz havuzlarda toplanacağı bildirildi.
Sanayiye yerli CO₂ desteği
Projeyle birlikte, Muğla’daki jeotermal kökenli karbondioksit rezervinin işlenerek birçok sektöre hammadde sağlaması bekleniyor. Sıvı karbondioksit, başta gıda, seracılık, yangın söndürme, atık su arıtma ve medikal uygulamalar olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Türkiye’de doğal CO₂ kaynakları yalnızca bazı bölgelerde bulunurken, Muğla’daki bu sahada ticari ölçekte kullanılabilecek rezerv tespit edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre