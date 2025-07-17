Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu gemi taşıdığı çimentonun hammaddesini kendi üretiyor! Denizcilikte devrim

    Seabound’un geliştirdiği sistemle donatılan bu çimento gemisi, egzozundan çıkan karbonu yolda kireç taşına dönüştürüyor. Böylece hem çimento taşıyor hem de hammaddesini seyir halinde üretiyor.

    Taşıdığı çimentonun hammaddesini üreten gemi: Peki ama nasıl? Tam Boyutta Gör
    Deniz taşımacılığının ve çimento üretiminin dünya genelinde en yüksek karbon salımına neden olan sektörler arasında yer aldığı biliniyor. Ancak bu iki kirli alanı aynı anda dönüştürmeyi hedefleyen çığır açıcı bir proje, Akdeniz'de seyreden bir çimento gemisiyle hayata geçiriliyor.

    Yenilikçi bir yöntem

    Londra merkezli iklim teknolojisi şirketi Seabound, deniz taşıtlarının yaydığı karbondioksiti kireç taşına dönüştüren özel bir karbon yakalama sistemi geliştirdi. Elbette bu ilginç bir tesadüf değil: Kireç taşı, çimento üretiminde kullanılan temel hammaddelerden biri. Bu yenilikçi sistemin ilk uygulama alanıysa UBC Cork adlı çimento taşıma gemisi oldu.

    Taşıdığı çimentonun hammaddesini üreten gemi: Peki ama nasıl? Tam Boyutta Gör
    UBC Cork, şu anda Akdeniz'de yol alırken motorlarından çıkan karbon, gemide anında kireç taşına dönüştürülüyor. Gemi Norveç’e ulaştığında bu taşlar kıyıya indirilecek ve Heidelberg Materials’in sıfır emisyon hedefli Brevik fabrikasında yeniden çimentoya dönüştürülecek. Heidelberg Materials, bu yılın başlarında otonom kamyonlar konusunda önemli bir anlaşmaya da imza atmıştı.

    Küresel karbon salımının yaklaşık yüzde 3’ü deniz taşımacılığından, yüzde 8’i ise çimento üretiminden kaynaklanıyor. Dahası bu iki sektörün emisyonlarını azaltmak teknik olarak da oldukça zor. Gemiler uzun yolculuklar için henüz yeterli enerji yoğunluğuna sahip bataryalara sahip değil. Öte yandan en yaygın çimento türü olan Portland çimentosunun üretim süreci doğrudan kimyasal tepkimeler yoluyla karbon salımı yaratıyor.

    Düzenlemeler yolda

    Ancak bu kirlilik karşısında uluslararası baskı da artıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), önümüzdeki on yıl içinde gemi filolarındaki sera gazı emisyonlarının yüzde 30 oranında azaltılmasını şart koşuyor. 2040 yılına kadar ise bu oran yüzde 65’e yükselecek.

    Seabound’un çözümü, mevcut gemi motorlarının tamamen değiştirilmesini gerektirmiyor. Sistem, içten yanmalı motorlara entegre edilebilen bir egzoz dönüşüm modülü olarak çalışıyor. Bu sayede hem maliyetler düşük tutuluyor hem de yaygın kullanım potansiyeli artıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    flash sms mesajı nedir clio 1.2 turbo kronik sorunlar aletta ocean galip paşa şiirleri boğaza takılan çekirdek kabuğu nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum