Bu gemi taşıdığı çimentonun hammaddesini kendi üretiyor! Denizcilikte devrim

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Tam Boyutta Gör Deniz taşımacılığının ve çimento üretiminin dünya genelinde en yüksek karbon salımına neden olan sektörler arasında yer aldığı biliniyor. Ancak bu iki kirli alanı aynı anda dönüştürmeyi hedefleyen çığır açıcı bir proje, Akdeniz'de seyreden bir çimento gemisiyle hayata geçiriliyor.

Yenilikçi bir yöntem

Londra merkezli iklim teknolojisi şirketi Seabound, deniz taşıtlarının yaydığı karbondioksiti kireç taşına dönüştüren özel bir karbon yakalama sistemi geliştirdi. Elbette bu ilginç bir tesadüf değil: Kireç taşı, çimento üretiminde kullanılan temel hammaddelerden biri. Bu yenilikçi sistemin ilk uygulama alanıysa UBC Cork adlı çimento taşıma gemisi oldu.

Tam Boyutta Gör UBC Cork, şu anda Akdeniz'de yol alırken motorlarından çıkan karbon, gemide anında kireç taşına dönüştürülüyor. Gemi Norveç’e ulaştığında bu taşlar kıyıya indirilecek ve Heidelberg Materials’in sıfır emisyon hedefli Brevik fabrikasında yeniden çimentoya dönüştürülecek. Heidelberg Materials, bu yılın başlarında otonom kamyonlar konusunda önemli bir anlaşmaya da imza atmıştı.

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Küresel karbon salımının yaklaşık yüzde 3’ü deniz taşımacılığından, yüzde 8’i ise çimento üretiminden kaynaklanıyor. Dahası bu iki sektörün emisyonlarını azaltmak teknik olarak da oldukça zor. Gemiler uzun yolculuklar için henüz yeterli enerji yoğunluğuna sahip bataryalara sahip değil. Öte yandan en yaygın çimento türü olan Portland çimentosunun üretim süreci doğrudan kimyasal tepkimeler yoluyla karbon salımı yaratıyor.

Düzenlemeler yolda

Ancak bu kirlilik karşısında uluslararası baskı da artıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), önümüzdeki on yıl içinde gemi filolarındaki sera gazı emisyonlarının yüzde 30 oranında azaltılmasını şart koşuyor. 2040 yılına kadar ise bu oran yüzde 65’e yükselecek.

Seabound’un çözümü, mevcut gemi motorlarının tamamen değiştirilmesini gerektirmiyor. Sistem, içten yanmalı motorlara entegre edilebilen bir egzoz dönüşüm modülü olarak çalışıyor. Bu sayede hem maliyetler düşük tutuluyor hem de yaygın kullanım potansiyeli artıyor.

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