İstanbul doluya hazır! İşte araç sahiplerinin dolu yağışı için aldığı önlemler [Galeri]

Otomobil Editörü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar alarma geçti. “Mal canın yongasıdır” diyen araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer bulamayanlar ise araçlarının üstünü kapatarak kendilerince önlem almaya çalıştı.
Bugün Marmara Bölgesi’nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görülebileceği tahmini araç sahiplerini korkuttu. Dişinden tırnağından artırarak aldığı aracın zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.
Araçlarının üstünü kapatarak önlem almaya çalışanlar arasında galericiler de vardı. Geçtiğimiz yıl doludan dolayı araçları zarar gören galericiler, kendilerince önlem amaçlı yöntemler üretmeye çalıştı. Vatandaşlar da halı ve yorganlarla araçlarını korumaya çalıştı.
İşte dolu yağışı için alınan önlemlerden sosyal medyaya yansıyan görüntüler:
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Biraz daha büyük olsa araçlar mahvolurdu.
Allahallah diyorum, bizimkiler niye bu kadar yaygara yaptı acaba?
Bekliyorum bekliyorum dolu falan yok. hatta doğru düzgün yağmur bile yok istanbulda.
Sonuç YANLIŞ ALARM
Arabanın üstüne komple karton döşeyip üstüne 2 kat branda geçiren aklıma tüküreyim.
Bundan sonra AccuWeather dışında herhangi bir kaynağa inanmak yok.
Bünyamin sürmeli TV'de bağıra bağıra "gökten taş yağacak kaçın" dese, yerimden kıpırdarsam şerefsizim.
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