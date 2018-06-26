Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul doluya hazır! İşte araç sahiplerinin dolu yağışı için aldığı önlemler [Galeri]

Marmara Bölgesi'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görülebileceği tahmini vatandaşları alarma geçirdi. Araç sahipleri araçlarının zarar görmemesi için halı, yorgan, ve paspaslarla önlem almaya çalıştı
11 ay
6,8b
1
83
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İstanbul doluya hazır! İşte araç sahiplerinin dolu yağışı için aldığı önlemler [Galeri]
 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar alarma geçti. “Mal canın yongasıdır” diyen araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer bulamayanlar ise araçlarının üstünü kapatarak kendilerince önlem almaya çalıştı.

Bugün Marmara Bölgesi’nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görülebileceği tahmini araç sahiplerini korkuttu. Dişinden tırnağından artırarak aldığı aracın zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

Araçlarının üstünü kapatarak önlem almaya çalışanlar arasında galericiler de vardı. Geçtiğimiz yıl doludan dolayı araçları zarar gören galericiler, kendilerince önlem amaçlı yöntemler üretmeye çalıştı. Vatandaşlar da halı ve yorganlarla araçlarını korumaya çalıştı.

İşte dolu yağışı için alınan önlemlerden sosyal medyaya yansıyan görüntüler:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Moving On 11 ay en beğenilen
Dalga falan geçiyorsunuz da insanların yüklü miktar para harcadıkları bir şeyi korumak istemeleri gayet normal.
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anbilivıbıl 11 ay
Kesin çözüm

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProsesMuhendisi 11 ay
Benim Şahin'i kapatmadım gerek yok. Bari doluyla beraber üstündeki çizikler gider.
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AMC 10 ay
Devletimiz sagolsun arabalara oyle vergi getirdiki belimiz bukuldu ayrica bizim insanlarin boya takintisida ayni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 10 ay
Incecik naylon serenler neyin kafasi ? Korumaz kio
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 10 ay general4242
Benim çevrede birkaç araba naylon sermiş geri kalan hep battaniye sermiş. Lüks arabaların üzerinde de battaniye gerçekten garip duruyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 10 ay
Dün yagmadi bugüne kısmetmiş. Geçmiş olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasto_37 10 ay
Çok şükür Cekmekoy olarak ucuz atlattik
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Biraz daha büyük olsa araçlar mahvolurdu.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 10 ay Kasto_37
Geçmiş olsun. Burada da yağış 5-10 dakika kadar sürdü ve hemen hemen bu boyuttaydı. Çok şiddetli ve yüksek adette düştüğü için bu yağanda korumasız araçlara ufakta olsa zarar verebilir. Yarın sabah açıkta bırakılan araçların durumuna bakıp bir değerlendirme yaparım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 10 ay
Beklenen dolu başladı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Maxy_ 10 ay troe
Ne tarafa yağıyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tomshardware 10 ay
AccuWeather'e bakıyorum, kıytırık bir yağmur gösteriyor sadece.
Allahallah diyorum, bizimkiler niye bu kadar yaygara yaptı acaba?

Bekliyorum bekliyorum dolu falan yok. hatta doğru düzgün yağmur bile yok istanbulda.
Sonuç YANLIŞ ALARM


Arabanın üstüne komple karton döşeyip üstüne 2 kat branda geçiren aklıma tüküreyim.
Bundan sonra AccuWeather dışında herhangi bir kaynağa inanmak yok.
Bünyamin sürmeli TV'de bağıra bağıra "gökten taş yağacak kaçın" dese, yerimden kıpırdarsam şerefsizim.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 10 ay tomshardware
Çoğu yerde yağmur bile yağmadı. Bu konuda çok fazla komplo teorisi üretilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk-34JD58 10 ay tomshardware
yağsa kızarlar yağmasa yine


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 10 ay
Doluyu geçtim yağmur bile yağmıyor. İnsanları iyi korkuttular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gökhan G. 10 ay
Mal canın yongasıdır lafı ne alaka ? 15 bin liraya yakın aylık kazancımız ve 25-30 bin liralık arabamız var. Yine de akşama doğru örttük üstünü ne olur ne olmaz diye. Durduk yere cam patlatıp 1000 lira masrafa lüzum yok. Doluya yakalanıp kendimizi arabaya siper etmedik ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 10 ay
Dolu yalan oldu. Önlem aldık ama boşa önlem almış olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 10 ay
Boş yere çektik arabaları avmye:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6825 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dolu yağışı, istanbulda dolu alarmı ve
7 etiket daha dolu için alınan önlemler dolu ne zaman yağacak Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Trump'tan Harley Davidson'a tehdit: "Bu onlar için sonun başlangıcı olur" 10 ay DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor 10 ay Audi, ilk tam elektrikli aracının tanıtım tarihini erteledi 10 ay Microsoft, Surface cihazları için USB Type-C adaptörü çıkarıyor 10 ay Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi! 10 ay Yeni teknoparkların kurulacağı bölgeler belli oldu 11 ay WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hizmete girdi 11 ay FCC sertifikası alan Samsung Galaxy Note 9, Ağutos ayında tanıtılacak 11 ay Apple'ın iş görüşmesinde adaylara yönelttiği 48 ilginç soru 11 ay Trafik tıkanıklığını azaltan akıllı telefon sistemi geliştiriliyor 11 ay Twitter, Chirp uygulaması ile Apple Watch'a geri döndü 11 ay Eğlenirken para ve ödül kazanmanın yolu VeniVidiWon’dan geçiyor 11 ay Otomobiller de dahil olmak üzere ABD'de üretilen ürünlere yüzde 70'e varan vergi geldi! 11 ay Adobe ''üzerinde oynanmış görüntüleri'' tespit eden yapay zeka geliştirdi 11 ay Çentiksiz Huawei Mate 20'nin yeni bir görüntü sızdı 11 ay Einstein'ın izafiyet teorisi evrensel ölçekte kanıtlandı 11 ay iMac 27" 5K (2017) alınır mı? Son karar videosu 11 ay Instagram'ın değeri tam 100 milyar dolara ulaştı 11 ay Xiaomi Mi Max 3 Pro ortaya çıktı: Snapdragon 710, 5.400 mAh pil, 128 GB depolama alanı 11 ay Savunma sanayii için yerli çipler üretilecek 11 ay GÖRÜNTÜLENEN İstanbul doluya hazır! İşte araç sahiplerinin dolu yağışı için aldığı önlemler [Galeri] Sonraki Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu 11 ay Instagram'ın en popüler 10 filtresi açıklandı 11 ay ABD ve Norveç ağaçları korumak için DNA veritabanı oluşturacak 11 ay 2K çözünürlüğündeki monitörünüz aslında 4K panel kullanıyor olabilir 11 ay Google'ın Files Go uygulaması artık 490 Mb/sn hızla dosya aktarabiliyor 11 ay Fosil yakıt kullanmadan çelik üreten fabrika faaliyete geçiyor 11 ay SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor 11 ay iOS 12'nin halka açık beta sürümü yayınlandı! iOS 12 public beta nasıl indirilir? 11 ay Staedtler yaz sonunda Chromebook'lar için dokunmatik ekran kalemi çıkaracak 11 ay Marvel, Avengers 4'ün ismini yıl sonuna kadar açıklamayacak 11 ay Jeff Bezos, bilet satışlarına yakında başlıyor 'Uzaya götürecek' 11 ay Google Earth’e uzaklık ve alan hesaplama aracı geldi 11 ay Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullandığına dair ilk somut kanıta ulaşıldı 11 ay Samsung Galaxy S10'un üç kameralı versiyonu olacak 11 ay Google hesap ayarlarının gizlilik ve güvenlik kontrolü seçenekleri genişletildi 11 ay Xiaomi resmi olarak borsa sürecini duyurdu 11 ay 2si1 | Apple'dan dev geri çağırma! 11 ay Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu 11 ay SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uyduyu taşıyacak 11 ay Çin hükümeti güvercine benzeyen drone'larla vatandaşları takip ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim