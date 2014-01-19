Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul'un çevrimdışı haritasını sunan iOS uygulaması Istanbul Offline Map artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul'un çevrimdışı haritasını sunan iOS uygulaması Istanbul Offline Map artık ücretsiz
Green Lake Technology tarafından hazırlanan ve iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Istanbul Offline Map uygulaması artık ücretsiz.

Temel olarak kişilerin internet bağlantısı olmadığı zamanlarda İstanbul haritasına ulaşmasını sağlayan Istanbul Offline Map, içerisinde önemli mekanlar için kısayollar içeriyor ve havaalanı ile metro için ayrıntılı bilgiler sunabiliyor. Aynı zamanda kur değerleri ve hava durumu bilgilerini de veren uygulama, sade bir arayüze sahip.

Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Istanbul Offline Map uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id583943109?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musty578 5 yıl
tşkrler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Sony Xperia Z1 Compact, Nokia Lumia 1520, LG G Flex ve dahası... 5 yıl İşte dünyanın en güçlü akıllı telefonu: Gionee Elife E7 5 yıl AMD Fusion A10-7850K ile "Ekran kartsız BF4 deneyimi!" video inceleme 5 yıl AMD'nin iddialı hamlesi: İşlemciye entegre yeni GPU ile 4K oyun deneyimi! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi
DonanımHaber
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim