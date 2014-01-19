İstanbul'un çevrimdışı haritasını sunan iOS uygulaması Istanbul Offline Map artık ücretsiz

Green Lake Technology tarafından hazırlanan ve iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Istanbul Offline Map uygulaması artık ücretsiz.





Temel olarak kişilerin internet bağlantısı olmadığı zamanlarda İstanbul haritasına ulaşmasını sağlayan Istanbul Offline Map, içerisinde önemli mekanlar için kısayollar içeriyor ve havaalanı ile metro için ayrıntılı bilgiler sunabiliyor. Aynı zamanda kur değerleri ve hava durumu bilgilerini de veren uygulama, sade bir arayüze sahip.





Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Istanbul Offline Map uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id583943109?mt=8