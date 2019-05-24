İşte 2019 Skoda Superb'in crossover esintileri taşıyan Scout versiyonu

Tam Boyutta Gör



2019 Skoda Superb, dün Bratislava’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Makyaj operasyonundan geçirilen Superb, şarj edilebilir hibrit motor ve LED Matrix farlar gibi bazı yeni teknolojileri de beraberinde getirdi. Ayrıca makyajla birlikte 2019 Skoda Superb serisine bir de Scout versiyonu eklendi.

Çekyalı üreticinin Fabia, Octavia, Karoq ve Kodiaq modellerinde gördüğümüz Scout versiyonu, 2019 model yılıyla birlikte şirketin amiral gemisi Superb’de de yerini aldı. 2019 Skoda Superb’in wagon gövde tipine uygulanan Scout, crossover esintileri taşıyan tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, standart modele kıyasla yerden yüksek yapısı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok fonksiyonlu bir araç olduğunu hissettiriyor.

2019 Skoda Superb Scout'un kendine has özellikleri

2019 Skoda Superb Wagon’un yerden yüksekliği Scout versiyonuyla birlikte 15 mm artmış. Ayrıca, araca crossover havası katmak için çamurluk ve etekler siyah plastikle kaplanmış. Krom kaplı tavan rayları ve çerçeveler, 18 inç Braga alaşım jantlar, alüminyum görünümlü ayna kapakları ve özel Scout rozetleri 2019 Skoda Superb Scout’un özellikleri arasında. Opsiyon listesinde ise çift tonlu gövde rengi, 19 inç Manaslu alaşım jantlar ve metalik turuncu gövde detayları mevcut.

2019 Skoda Superb Scout’un kabin kısmında da bazı farklılıklar mevcut. Orta konsol ve kapı içlerindeki ahşap kaplamalar, Scout’a özel kumaş ve dikişlerden oluşan koltuk kılıfları, ısıtmalı ön koltuklar ve bilgi-eğlence ekranındaki offroad menüsü bu farklar arasında. Kabindeki opsiyonlar arasında da kahverengi dikişlere sahip Alcantara/deri döşeme, ısıtmalı arka koltuklar ve Uyku Paketi gibi pek çok özellik bulunuyor.

Kaputun altında iki motor seçeneği

2019 Skoda Superb Scout’un kaputu altında iki motor seçeneği bulunuyor. Söz konusu üniteler, Superb serisindeki en güçlü motorlar arasında. Dizel tarafında 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 TDI, benzinli olarak da 272 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 TSI mevcut. Standart olarak 7 ileri DSG ile eşlenen ünitelerde Start/Stop teknolojisi ve frenden enerji geri kazanımı gibi özellikler bulunuyor.