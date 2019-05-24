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Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek

Japon otomotiv devi Toyota, elektrikli araçlara rakip olacağını iddia ettiği hidrojenle çalışan otomobil modellerini, nasıl düşük fiyattan satacağını açıkladı. İşte şirketin gelecek planları.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Toyota, diğer otomotiv şirketlerine kıyasla elektrikli araçlara alternatif olabilecek hidrojenli otomobillere en ciddi yatırımı yapan şirket diyebiliriz. Şirket önümüzeki 10 yol içinde hidrojenle çalışan otomobillerin, hibrit araçların fiyatına eşit olacağını iddia ediyor. Peki ama nasıl?

Platin oranı azaltılacak

Automotive News Europe konferansında, Avrupa Toyota Satış ve Pazarlama müdürü Matt Harrison, 2030 yılına kadar hidrojen arabaların, hibrit modellerle fiyat açısından rekabetçi olacağını söyledi. Zira şirket kısa bir süre içinde hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'nin ikinci jenerasyonunu ve on yıl içinde de, rakip hibrit araçlara benzer bir fiyat etiketiyle üçüncü neslini piyasaya sürmeyi planlıyor. Toyota Mirai şu an yalnızca Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da satışa sunuluyor ve 60 bin dolar gibi ciddi bir fiyatla.
Bu tür taşıtlarda maliyetleri düşürmenin anahtarı, yakıt hücrelerinin üretilmesi için gereken platinin azaltılmasında yatıyor. Toyota'nın amacı, her araçta kullandığı 30 gramı yaklaşık 10 grama düşürmek. Zira, Platin bulunması zor olan bir metal ve küçük miktarlarda üretiliyor. Harrison, 1997 yılında ilk Toyota Prius'un piyasaya sürülmesinden bu yana, Toyota'nın hibrit modellerin üretim maliyetini yüzde 75 oranında azalttığını hatırlatıyor ve hidrojen araçlarda da aynı şeyi yapabileceklerini ifade ediyor.

https://europe.autonews.com/automakers/toyota-expects-fuel-cell-prices-match-hybrids Yorum Yaz
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Mert GFL 2 hf. en beğenilen
Mirai adı üstünde “gelecek” in arabası. Kurtarırsa dünyayı japonlar kurtarır!
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DH Misafiri 1 hf.
Keşke Mirai'yi Türkiye yollarında görme şansımız olsa. Adamlar Prius'u bile özel sipariş üstüne getiriyorlar
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Bay Robot 2 hf.
Gramı 800 dolarmış yani 16000$ ucuzlaması gerek ancak nasıl azaltacaklar ve ne işe yarıyor nasıl kullanılıyor platin bu araçlarda?
Artı olarak bu yakıt hücreleri zamanla tükenecek ve platin eklenemeyeceğine göre motorun değişmesi ekleniyor olsa dahi ekstra masraf demek ki platin de bir gün tükenecektir...
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Seyrim 2 hf.
Bizde daha da artar fiyatlar..Ucuzluk kelimesi artık inandırıcılığını kaybetmesinin yanında antipati uyandırıyor..
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Askaparta 2 hf.
Hidrosu, elektriği, hala daha çok yol var.
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labtek38 2 hf.
Ne kadar ucuzlarsa ucuzlasın ulaşıp kullanabileceğime ilişkin hayalim bile yok. Elektrikli reno zoe bile kaç para olmuş.
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12 Angry Men 2 hf.
Bugunku dandık pil teknolojisiyle ileri gidemeyecegımız, gelecek hıdrojenlı araçların bence.
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haberelectro 2 hf.
güle güle batarya ameleliği diyeceğimiz günler gelecek.
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bulentcandan 2 hf.
Şu anki hidrojen birim fiyatıyla araç kilometrede 1TL yakıyor. Üstelik bu fiyat Norveç'teki pompa fiyatıyla hesaplandığında böyle. Yani Türkiye'de vergiyle birlikte kilometrede yakıt maliyetini siz hesaplayın.
Üstelik elektrikle hidrojen üretimi çevreye daha çok zararlı olur çünkü verim çok düşüktür. (Yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi hariç)
Bir de hidrojeni depolamak ve kamyon/tır ile taşımak oldukça tehlikeli.
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MHEC 2 hf. bulentcandan
Bir video da bir adam, araç toyota mirai'ydi sanırım, deposundaki yakıtı alıp içebiliyordu. Aynı su idi. Taşımak neden tehlikeli onu anlayamadım hocan aydınlatırsanız sevinirim.
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Mert GFL 2 hf. en beğenilen
Mirai adı üstünde “gelecek” in arabası. Kurtarırsa dünyayı japonlar kurtarır!
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toyota, hidrojen yakıtlı otomobil ve
5 etiket daha toyota mirai hibrit Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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