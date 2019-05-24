Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek

Toyota, diğer otomotiv şirketlerine kıyasla elektrikli araçlara alternatif olabilecek hidrojenli otomobillere en ciddi yatırımı yapan şirket diyebiliriz. Şirket önümüzeki 10 yol içinde hidrojenle çalışan otomobillerin, hibrit araçların fiyatına eşit olacağını iddia ediyor. Peki ama nasıl?

Platin oranı azaltılacak

Automotive News Europe konferansında, Avrupa Toyota Satış ve Pazarlama müdürü Matt Harrison, 2030 yılına kadar hidrojen arabaların, hibrit modellerle fiyat açısından rekabetçi olacağını söyledi. Zira şirket kısa bir süre içinde hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'nin ikinci jenerasyonunu ve on yıl içinde de, rakip hibrit araçlara benzer bir fiyat etiketiyle üçüncü neslini piyasaya sürmeyi planlıyor. Toyota Mirai şu an yalnızca Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da satışa sunuluyor ve 60 bin dolar gibi ciddi bir fiyatla.

Bu tür taşıtlarda maliyetleri düşürmenin anahtarı, yakıt hücrelerinin üretilmesi için gereken platinin azaltılmasında yatıyor. Toyota'nın amacı, her araçta kullandığı 30 gramı yaklaşık 10 grama düşürmek. Zira, Platin bulunması zor olan bir metal ve küçük miktarlarda üretiliyor. Harrison, 1997 yılında ilk Toyota Prius'un piyasaya sürülmesinden bu yana, Toyota'nın hibrit modellerin üretim maliyetini yüzde 75 oranında azalttığını hatırlatıyor ve hidrojen araçlarda da aynı şeyi yapabileceklerini ifade ediyor.

https://europe.autonews.com/automakers/toyota-expects-fuel-cell-prices-match-hybrids