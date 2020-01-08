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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı

    Model 3'e taktığı benzinli motoru menzil artırıcı olarak kullanmayı hedefleyen mühendis, geliştirdiği sistem sayesinde daha iyi, daha ucuz ve daha uzun menzilli bir otomobil elde ettiğini düşünüyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    41,8b
    1
    39
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı
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    Eski veya yeni fark etmeksizin içten yanmalı motorlu araçların elektrikliye dönüştürülmesine son yıllarda sık sık şahit oluyoruz. Avusturyalı bir mühendis ise tamamen elektrikli Tesla Model 3’e içten yanmalı motor ekleyerek onu hibrit otomobile dönüştürdü.

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    Yüzde 100 elektrikli otomobillerin çok pahalı olduğunu düşünen mühendis, kendi geliştirdiği sistemin tamamen elektrikli araçlardaki sistemden daha iyi ve daha ucuz olduğunu düşünüyor. Bunu göstermek için de sistemi Tesla Model 3'e entegre etmiş. Frank Obrist isimli mühendisin bulduğu çözüm şöyle: aracın güç aktarma organları arasına iki silindirli küçük bir benzinli motor eklemek ve bataryayı küçültmek. Bunu aslında basitçe “plug-in hybrid” olarak adlandırabiliriz fakat Obrist bunu kendi deyimiyle “hyper hybrid” olarak adlandırmayı tercih ediyor.

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    Obrist, 54 beygir güç üreten ve 95 kg ağırlığındaki içten yanmalı motoru Model 3’ün depolama alanı olarak kullanılan ön bölüme yerleştirmiş. Batarya olarak da kendi şirketinin geliştirdiği 17.3 kWh kapasiteli, 98 kg ağırlığındaki batarya paketini kullanmış. Söz konusu sistemde, benzinli motorun 65 km/s ve üzeri hızlarda devreye girerek tıpkı bir jeneratör gibi bataryayı şarj etmesi sağlanmış. Hibrit olarak adlandırabileceğimiz Tesla Model 3’ün bu sayede 100 km saf elektrikli sürüş menziline, benzinli motor devreye girdiğinde ise 1,000 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

    Geliştirdiği sistemi “Obrist Mark II” adını verdiği Tesla Model 3 üzerinde gösteren mühendis, diğer yüzde 100 elektrikli araçlara da uygulayabileceklerini belirtiyor. Söz konusu dönüşümün ana nedenlerinden biri olan “fiyat” konusuna ise değinilmemiş. Obrist’in sahibi olduğu şirket, bu sisteme sahip ilk seri üretim otomobilini 2023 yılında yollara çıkarmayı düşünüyor.



    https://electrek.co/2020/01/06/tesla-model-3-hybrid/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    scan 2 hf. en beğenilen
    Ülkemize gelsin bir de LPG ekleriz biz ona
    1 Yanıt Yanıtla +77
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    FatihAsl 2 hf.
    Çok pahalı dediği %100 elektrikli otomobili nasıl daha ucuz bir otomobile dönüşmüş biri bana anlatabilir mi. Tesla para iadesi mi yapmış.
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    sml_akyz 1 hf.
    İyide bu araç zaten 500km full şarjda gidebiliyor, kakdıki kendi şarj ağında hızlı şarj ile 30 dk da 0 dan %80 e şarj yapma imkanı var. 1000 km yolu da 1 saat mola vermeden gidecek babayiğit olmadığına göre tamamen gereksiz bir şey. Muhtemelen abimiz benzinli arabaları hibrite dönüştüren şirketi var, onun reklamınıda tesla üzerinden yapmaya kalkmış.
    İyide bu araç zaten 500km full şarjda gidebiliyor, kakdıki kendi şarj ağında hızlı şarj ile 30 dk da 0 dan %80 e şarj yapma imkanı var. 1000 km yolu da 1 saat ...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yaw, adamlar suda giden otomobil yapmış, sonra bi saf gelmiş bu arabaya 4 teker takmış bakın karada da gidiyor diyor. Biri doğan görünümlü şahine elektrikli motor taksın öyle görüşelim.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ford custom elektrikli araçlarda bu sistem zaten var ve bu araçlar dünyaya türkiyeden ihraç ediliyor. Avusturyalı mühendis amerikayı yeni keşfetmiş
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    drjacob 1 hf.
    güzelim aracı mahvetmişler
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    lterlemez 1 hf.
    Bence böyle bir deneyimi, biraz verimsiz şekilde harcamış; 150-200 km menzil ve 100 km/s ve altındaki hızlarda elektrik motorunu kullanabilseymiş, çok daha iyi bir deneyim olabilirmiş gibi geldi bana. 65 km/s bana yavaş geldi; evet, şehir içi için uygun bir hız ama şehir dışında da biraz anlamsız bir hız olarak kalıyor (en azından bir 80-90 km/s hız daha anlamlı olurdu, şehir içi düşünülerek yapıldı ise bu sınırlama).
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    huso 1 hf.
    İcten yanmalı Motor yetmez bir de LPG takması lazım Avusturyalı Muhendisin...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu adam rahatsız mı ? Amaç zaten fosil yakıt tüketimini bitirmek doğaya verdiğimiz zararı ;bir nebze de olsa elektrikli araç ile düşürmek.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kesin yaz tatilinde Türkiye’ye gelmiştir.
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    Eeltorm 1 hf.
    İyi halt yedi bunu yaparak aferin.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu günahı yüzünden cehennemde cayır cayır yanacak adam
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    DH Misafiri 1 hf.
    100 km menzili olan bir şehiriçi elektrikli arabayı 1000km menzile cikartabiliyorsa harika. 500 km menzil saglayan bir elektrikli araba 30 dakikada hızlı şarz oluyorsa bu araba 6 dakikada hızlı şarz olur. 1000 km menzil ile de yolda şarz istasyonu aramadan isyediği her here gidebilir.
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    41805 kez okundu.
    28 yorum yazıldı.

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    7 etiket daha model 3 içten yanmalı motor model 3 benzinli motor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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