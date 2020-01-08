Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı

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Eski veya yeni fark etmeksizin içten yanmalı motorlu araçların elektrikliye dönüştürülmesine son yıllarda sık sık şahit oluyoruz. Avusturyalı bir mühendis ise tamamen elektrikli Tesla Model 3’e içten yanmalı motor ekleyerek onu hibrit otomobile dönüştürdü.

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Yüzde 100 elektrikli otomobillerin çok pahalı olduğunu düşünen mühendis, kendi geliştirdiği sistemin tamamen elektrikli araçlardaki sistemden daha iyi ve daha ucuz olduğunu düşünüyor. Bunu göstermek için de sistemi Tesla Model 3'e entegre etmiş. Frank Obrist isimli mühendisin bulduğu çözüm şöyle: aracın güç aktarma organları arasına iki silindirli küçük bir benzinli motor eklemek ve bataryayı küçültmek. Bunu aslında basitçe “plug-in hybrid” olarak adlandırabiliriz fakat Obrist bunu kendi deyimiyle “hyper hybrid” olarak adlandırmayı tercih ediyor.

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Obrist, 54 beygir güç üreten ve 95 kg ağırlığındaki içten yanmalı motoru Model 3’ün depolama alanı olarak kullanılan ön bölüme yerleştirmiş. Batarya olarak da kendi şirketinin geliştirdiği 17.3 kWh kapasiteli, 98 kg ağırlığındaki batarya paketini kullanmış. Söz konusu sistemde, benzinli motorun 65 km/s ve üzeri hızlarda devreye girerek tıpkı bir jeneratör gibi bataryayı şarj etmesi sağlanmış. Hibrit olarak adlandırabileceğimiz Tesla Model 3’ün bu sayede 100 km saf elektrikli sürüş menziline, benzinli motor devreye girdiğinde ise 1,000 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Geliştirdiği sistemi “Obrist Mark II” adını verdiği Tesla Model 3 üzerinde gösteren mühendis, diğer yüzde 100 elektrikli araçlara da uygulayabileceklerini belirtiyor. Söz konusu dönüşümün ana nedenlerinden biri olan “fiyat” konusuna ise değinilmemiş. Obrist’in sahibi olduğu şirket, bu sisteme sahip ilk seri üretim otomobilini 2023 yılında yollara çıkarmayı düşünüyor.

https://electrek.co/2020/01/06/tesla-model-3-hybrid/

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