İşte Alienware'in yeni oyuncu bilgisayarı; Aurora R4

Dell'in oyunculara ve yüksek performans tutkunlarına özel sistemler geliştiren Alienware ekibi, şirketin güncel ürün gamındaki en iddialı masaüstü bilgisayarlardan biri olan Aurora modelini güncelleyerek, ortaya çok daha kaslı bir sistem çıkardılar. Intel'in LGA2011 platformundan güç alan R4 isimli sistem, her ikisi de 6 çekirdekli olan Core i7-3930K veya Core i7-3960X Extreme Edition ile konfigüre edilebilecekler. Daha iyi soğutma performansı ve geliştirilmiş hız aşırtma yetenekleri için sıvı soğutma sistemi ile donatılan sistem, 32GB'a kadar dört kanal DDR3 bellek, 2TB'a kadar sabit disk seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6950'nin Crossfire X modunda çalışan çifti ile donatılabilen bilgisayarım uzun özellik listesi arasında bir veya daha fazla optik sürücü, Creative SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio/Ttitanium ses kartı, özel tasarımlı klavye-fare ve Windows 7 işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Alienware'in özel kasa tasarımı ve aydınlatma sistemi ile etkileyici bir görünüme sahip olan Dell Alienware Aurora R4'ün fiyatı, konfigürasyona göre 2199$ seviyesinden başlıyor.