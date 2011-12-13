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İşte Alienware'in yeni oyuncu bilgisayarı; Aurora R4

7 yıl
47,3b
1
40
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Alienware'in yeni oyuncu bilgisayarı; Aurora R4
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Dell'in oyunculara ve yüksek performans tutkunlarına özel sistemler geliştiren Alienware ekibi, şirketin güncel ürün gamındaki en iddialı masaüstü bilgisayarlardan biri olan Aurora modelini güncelleyerek, ortaya çok daha kaslı bir sistem çıkardılar. Intel'in LGA2011 platformundan güç alan R4 isimli sistem, her ikisi de 6 çekirdekli olan Core i7-3930K veya Core i7-3960X Extreme Edition ile konfigüre edilebilecekler. Daha iyi soğutma performansı ve geliştirilmiş hız aşırtma yetenekleri için sıvı soğutma sistemi ile donatılan sistem, 32GB'a kadar dört kanal DDR3 bellek, 2TB'a kadar sabit disk seçenekleri ile tercih edilebiliyor.
Ekran kartı olarak Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6950'nin Crossfire X modunda çalışan çifti ile donatılabilen bilgisayarım uzun özellik listesi arasında bir veya daha fazla optik sürücü, Creative SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio/Ttitanium ses kartı, özel tasarımlı klavye-fare ve Windows 7 işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Alienware'in özel kasa tasarımı ve aydınlatma sistemi ile etkileyici bir görünüme sahip olan Dell Alienware Aurora R4'ün fiyatı, konfigürasyona göre 2199$ seviyesinden başlıyor.
İşte Alienware'in yeni oyuncu bilgisayarı; Aurora R4
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İşte Alienware'in yeni oyuncu bilgisayarı; Aurora R4
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ahmetkep 7 yıl en beğenilen
2199$ seviyesinden başlıyor
kaç parayla bitiyor asıl onu merak ettim
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eldblo 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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magicrea 3 yıl
batuhanbesikoglu
arkadaşlar şimdi bu bilgisayar henüz türkiyede değil dimi ?

kasa eskidi bile.
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batuhanbesikoglu 4 yıl
arkadaşlar şimdi bu bilgisayar henüz türkiyede değil dimi ?
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zago44 7 yıl
ZENGİNİN MALI ZÜĞÜRTÜN ÇENESİNİ YORARMIŞ BU KASADA ZENGİN MALI AGA BİZE GÖRE DEĞİL BENİM BUNDA OYUN OYNAYABİLMEM İÇİN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAÇAK ÇEKMEM GEREKİR :)))))
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KazimYuksel 7 yıl
dellin sitesinden kendi bilgisayarımı yarattım 8806 dolar tuttu :D
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almila1299 7 yıl
En üst bileşenlerde ulaştığım rakam $5,913.99
Intel® Core™ i7-3960X (Six Core Extreme, 15MB Cache) Overclocked up to 4.2Ghz
3GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX 590
HARD DRIVE 512GB SSD 6Gb/s MAIN + 1TB 7200RPM Storage
MONITOR 24.0” Dell U2410 UltraSharp™ Full HD Monitor
Creative Sound Blaster® X-Fi™ Titanium
16GB Quad Channel DDR3 at 1600MHz
vs. vs. vs.
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BatlleStar_TR 7 yıl
Para var huzur var
ALLAH sahibine bağışlasın..
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Recharged 7 yıl
Tasarım çok iyi.Donanımlarda çok iyi fakat bu fiyat nedir ? Bence fazla uçuk gibi.Türkiye'de kaç kişi alır orası tartışılır ancak yinede yurt dışında bunun alıcısı fazla olur görüşündeyim.
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Mutlu Dal 7 yıl
türkiyede satılsa 4700 liraya geliyor cartu curtu ile :D
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captaincato 7 yıl
Kendim toplamayı tercih ederim,şekil olarak,toplama ile uğraşmak istemeyenler için güzel bir sistem.Kendin teker teker parçaları alıp montajladığın sistemin verdiği keyfi ve hazzı seviyorum ben.....
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Rizeli55 7 yıl
Alienware değil de Mac Pro almak isterdim...
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AC_Hawker 7 yıl
@eldblo aynen moruk :D:D:
aosıudha9osdh aosdı
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