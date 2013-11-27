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İşte Android dünyasının en hızlısı : Gionee Elife E7

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
11,3b
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101
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İşte Android dünyasının en hızlısı : Gionee Elife E7
Android akıllı telefonları segmentinde üreticiler arasında en hızlı olma yarışı devam ederken, en son liderliği ise beklenmedik bir isim göğüsledi. 

Çin'in iki büyük ismi Xiaomi ve Vivo, Qualcomm'un en hızlı yongaseti olan Snapdragon 800 MSM8974AB ile pazara çıkmaya hazırlanıyordu ve bir aksilik olmazsa Vivo Xplay 3S en hızlı Android akıllı telefon ünvanını ele geçirecekti. Ancak Çinli Gionee herkesi şaşırtarak Elife E7 modeli ile bu ünvanı elde etmeyi başardı. 

Gionee Elife E7 modelini en hızlı yapan ise Snapdragon 800 MSM8974AC yongaseti ile geliyor olması. Bu versiyon Snapdragon 800 serisinden olmakla birlikte Snapdragon 800 MSM8974AB ile aynı özelliklere sahip. Farkı ise frekans hızlarının daha yüksek olması. 

Bu versiyonda 2.5GHz çekirdek hızı, 550MHz grafik birimi hızı, 933MHz bellek frekansı ve 465MHz ISP hızı bulunuyor. 

Gionee firması hemşehrilerinin aksine premium sınıfta pahalı akıllı telefon üretmesiyle biliniyor. Bu bakımdan Elife E7 modelinde firma yine en iyi bileşenleri kullanmaya çalışmış.

Elife E7 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Japan Display tarafından üretilen panel 2.33mm çerçeve kalınlığına sahip ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Modelin 4G versiyonu 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile gelirken, 3G versiyonları ise 2GB RAM/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile sunuluyor. Ayrıca 3G versiyonlarında 2.2GHz saat hızında çalışan MSM8974 yongaseti kullanılmış. 

Modelin arka kamerası OmniVision tarafından geliştirilen 16MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor. Lens Largen tarafından, otomatik odaklama bileşeni ise Shicoh tarafından üretilmiş. Ön kamera ise tam 8MP çözünürlüğünde. 

Bunun dışında Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde çalışan Amigo 2.0 kullanıcı arayüzü, Bluetooth 4.0, 2500mAh batarya, NFC, GPS, GLONASS gibi diğer özellikleri mevcut.

Modelin 3G, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan versiyonu 443$ seviyesinde. 3G, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 525$. 4G LTE, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon ise 574$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. 
İşte Android dünyasının en hızlısı : Gionee Elife E7


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PLAYEREG 6 yıl en beğenilen
fiyatı 1150 tl yapıyor.Eğer telpa discovery yi yurtdışındaki aynı fiyatından yani 600 tl den getirdiği gibi bu telefonu da aynı fiyattan 575 dolardan getirirse harika olur olay olur
fiyatı 1150 tl yapıyor.Eğer telpa discovery yi yurtdışındaki aynı fiyatından yani 600 tl den getirdiği gibi bu telefonu da aynı fiyattan 575 dolardan getirirse ...
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3 Yanıt Yanıtla +55
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metebyr 6 yıl
adamların en premium supersonic manyak ultraviolet şakşukalı telefonu 574$
bizde dolar abez pahalı olsa da ucuz geliyor bu fiyat. olsa da sevsek diyoruz. ne güzel kıvama getirmişler bizi varya..
adamların en premium supersonic manyak ultraviolet şakşukalı telefonu 574$bizde dolar abez pahalı olsa da ucuz geliyor bu fiyat. olsa da sevsek diyoruz. ne ...
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Hypnotica 6 yıl
serter33
Hiç marka değeri taşımayan bir telefon için çoook pahalı.Türkiye pazarını bırak diğer pazarlarda bile o fiyattan zor satar.GM bu telefonu getirse bile kimse 1000 tl vermez.İstediği kadar 3gb ram olsun.Discovery 600-650 ye alınır ama bu zaten çin markaları için psikolojik sınırdır zaten.Hep aynı örneği veriyoruz LG G2 gibi bir telefonun fiyat anlamında referans olduğu bir pazarda onun 100-200 aşağısına bir telefon satamazsınız çinli kardeşler ve bunları ihraç eden distribütörler. huawei ,zte,xiaomi .. vs farketmez.Hatta Lenovo,acer,sharp bile dahil edilebilir bu gruba.

bu telefon 1000 liraya gelsin dükkanların kapısında kuyruk olur. millet kamp kurar.
serter33Hiç marka değeri taşımayan bir telefon için çoook pahalı.Türkiye pazarını bırak diğer pazarlarda bile o fiyattan zor satar.GM bu telef...
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beyaz035 5 yıl
ALIN SİZE GM ELİTE KOPYALA YAPIŞTIR :))) GM TANITIM VİDEOSUNU BİLE AYNEN KULLANMIŞ :))
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morosh 5 yıl
Tasarımı Xperia Z1'den alıntı. Hem de Android, donanımı ne kadar iyi olursa olsun IOS gibi olamaz. Bir de ön kamera 8mp olmuş fark etmez. Önemli olan yazılım. Kişisel görüşüm böyle Gionee gibi markalardan çok, daha iyi bilinen markadan bir telefon alın. (Lg, Sony, Apple, Samsung gibi)
Not: Beni Apple taraftarı zannetmeyin Androidciyim ben de.
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verepali@gmail.com 5 yıl
bu general mobile discovery elite arkadaslar ancak quallcom işlemciyi yetiştiremediginden s800 ac ile gelemeyecek ve sunu söylemeliyim ki ekran kalitesi pek iç açıcı degil ancak ben amoled kullanıyorum belki alışma meselesidir. ekranın acısını azcık değiştirdiğinizde kenarlardann ışık süzmeleri bayağı kendini belli ediyor siyahı tam olarak ben yalnızca amoledde gördüm şu ana kadar. renkler de zaten harika... bu telefona gelince arka kerası hiç de 16 mp gibi çekmiyor note3 ün 13 mp ini buna tek geçerim. ama ön kamerası iyi. sonuç olarak abartmaya gerek yok bu segmentte note 3 ü geçen telefon olmaz ancak tam bir fiyat/performans telefonu olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
şu saat itibari ile GM Discovery Elite ismi ile çıkardı.
Vatana Millete hayırlı olsun...
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polatxp635 5 yıl
Aynen öyle artık General Mobile Elite adıyla 1200 tl ye satılacak telefon Şubat Ayı itibariyle satışa çıkacak. Bu fiyata gücü yetmeyenler için de Elite Lite adlı 2 GB Ram 16 GB Hafızalı bir telefon daha gelecekmiş ama fiyatı bilinmiyor. Elitenin 1200 tlden işlem göreceğini varsayarsak Elite Lite 1000 tl civarı olması muhtemel...
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thestell 5 yıl
Şu telefonları yapanların eli dert görmesin. Leğen samsungun 2000 tlye sattığı telefonlara taş çıkartır. Pil çöp orası ayrı ama diğerlerinin de 5000 mah koyduğu falan söylenemez. Pil isteyen mediatek alsın benim gibi.
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mu5tafa 5 yıl
iki tane başlık mı var bu tel için.


forum.donanimhaber.com/...
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mu5tafa 5 yıl
youtu.be/...
muhteşem bir telefon.
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hyasing40 6 yıl
discoverynin üreticisi bu firma markasız felan demeyin general mobile bunu 1000 liraya getirsin discovery 2 diye satsın kapılarda kuyruk olur
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cinemaker 6 yıl
Böyle telefonları çok seviyorum yayginlassin ki Samsung Apple 2000tl te telefon satamasin
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1tiger1 6 yıl
Özellikler fena.Adamlar ön kameraya 8mp koymuşlar
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