İşte Android dünyasının en hızlısı : Gionee Elife E7

Android akıllı telefonları segmentinde üreticiler arasında en hızlı olma yarışı devam ederken, en son liderliği ise beklenmedik bir isim göğüsledi.





Çin'in iki büyük ismi Xiaomi ve Vivo, Qualcomm'un en hızlı yongaseti olan Snapdragon 800 MSM8974AB ile pazara çıkmaya hazırlanıyordu ve bir aksilik olmazsa Vivo Xplay 3S en hızlı Android akıllı telefon ünvanını ele geçirecekti. Ancak Çinli Gionee herkesi şaşırtarak Elife E7 modeli ile bu ünvanı elde etmeyi başardı.





Gionee Elife E7 modelini en hızlı yapan ise Snapdragon 800 MSM8974AC yongaseti ile geliyor olması. Bu versiyon Snapdragon 800 serisinden olmakla birlikte Snapdragon 800 MSM8974AB ile aynı özelliklere sahip. Farkı ise frekans hızlarının daha yüksek olması.





Bu versiyonda 2.5GHz çekirdek hızı, 550MHz grafik birimi hızı, 933MHz bellek frekansı ve 465MHz ISP hızı bulunuyor.





Gionee firması hemşehrilerinin aksine premium sınıfta pahalı akıllı telefon üretmesiyle biliniyor. Bu bakımdan Elife E7 modelinde firma yine en iyi bileşenleri kullanmaya çalışmış.





Elife E7 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Japan Display tarafından üretilen panel 2.33mm çerçeve kalınlığına sahip ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Modelin 4G versiyonu 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile gelirken, 3G versiyonları ise 2GB RAM/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile sunuluyor. Ayrıca 3G versiyonlarında 2.2GHz saat hızında çalışan MSM8974 yongaseti kullanılmış.





Modelin arka kamerası OmniVision tarafından geliştirilen 16MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor. Lens Largen tarafından, otomatik odaklama bileşeni ise Shicoh tarafından üretilmiş. Ön kamera ise tam 8MP çözünürlüğünde.





Bunun dışında Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde çalışan Amigo 2.0 kullanıcı arayüzü, Bluetooth 4.0, 2500mAh batarya, NFC, GPS, GLONASS gibi diğer özellikleri mevcut.





Modelin 3G, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan versiyonu 443$ seviyesinde. 3G, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 525$. 4G LTE, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon ise 574$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.



