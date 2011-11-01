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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Foxconn'un yeni amiral gemisi; X79 çipsetli Quantumian 1

7 yıl
19,4b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn yüksek performans tutkunları için geliştirdiği X79 çipsetli yeni anakartına ait detayları açıkladı. Quantumian 1 kod adıyla anılan ve Quantum Force serisinin en yeni üyesi olarak pazara sürülmesi beklenen anakart, Intel'in Sandy Bridge-E olarak bilinen Core i7-3000 serisi işlemcilerine ev sahipliği yapacak. LGA2011 formundaki Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart, Siyah ve Kırmızın rengin kullanıldığı baskılı devre ile kaslı bir görünüm sergiliyor.
Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 2400MHz+ seviyesinde dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, 14 fazlı hibrit güç tasarımı ile geliyor. Üzerinde yer alan dört adet PCIe x16 slotu ile AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan Quantumian 1, dört adet SATA-III, dört adet SATA-III, iki adet USB 3.0 ve eSATA portu ile geliyor. X79 çipsetli kimi modellerden farklı olarak pasif soğutucu tasarımına yer verilen anakart üzerinde profesyonel kullanıcılar için çift BIOS, debug LED, hız aşırtma butonu, güç-reset-clear cmos- butonları gibi detaylara da yer veriliyor.  Yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı ayrıca gelişmiş menü seçeneklerine sahip BIOS ile desteklendiği belirtilen anakartın satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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DH Misafiri 5 yıl
bu anakartta iş yok bütçeniz az ise ıyı ama ben asus veya msı ı tavsıye ederim
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bozce 7 yıl
semih22
merhababu anakartın nerede satıldığını bu fiyata söyleyebilirmisiniz.X58 tarafinda Flaming Blade GTI

su anda hemen exa dan alinabilir gordugum kadariyla exa.com.tr/...
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huso 7 yıl
Ben ev kullanıcısı oldugum halde 10 ve uzeri Sata portu olan anakartları begeniyorum.Kendi capımda film arsivi yapmaya calısıyorum ve 4 tane Sata portu zaten kasadaki cıkıslara gidiyor.2TB lık diskler kullandıgım halde 6 disk 4 kasa ediyor 10 sata
Birine gore fantazi gelen bir ozellik bir digeri icin ihtiyac olabilir.Bana 10 USB koyacagına 4-6 USB koysun ama 10-14 Sata koysun isterim.Ust duzey anakartta 8 SATA bence az
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homebird 7 yıl
14 -16 sata yı ne yapacaksınız merak ettim doğrusu .Eve server mi kuracaksınız. Ev kullanıcısı için bence sata sayısı yeterli. Ha Extrem kullanıcı iseniz alcağınız ürün zaten bu olmaz.
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semih22 7 yıl
merhaba
bu anakartın nerede satıldığını bu fiyata söyleyebilirmisiniz.
X58 tarafinda Flaming Blade GTI
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pSy! 7 yıl
foxcoon 790gx ile beni bile çileden çıkarabilen bir marka
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CoreXXX 7 yıl
foxconnmu. anakartmı. aman benden uzak olsun
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bozce 7 yıl
exeter
Batık bir amiral gemisi.. Asrock, Asus, Gigabyte 12-14 sata koyarken bu anakartta 8 tane olması bence hiç olmamış. Ram slotları tamam 4 kanala 4 kanal amenna. Ama diger ozellikler bakimindan 8 sata bence çok çok az üst seviye bir anakart için...

Biz konsept olarak en fazla 200usd civarinda anakartlar ureterek son kullaniciya ulasmayi hedefliyoruz. Kaliteli, 3 sene garantili, dagiticisi ilgili, teknik servisi ucretsiz ve cozum sunan bir marka olarak Turkiye de hizmet veriyoruz. 14 SATA koyacagimiza 8 SATA si olan ozellikli ama super extreme olmayan ekonomik X79 lar satmayi hedefliyoruz.
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bozce 7 yıl
Batuist
ram slotlarının işlemcinin kasa çıkış fanına bakan tarafında olması ne kadar iyi olmuş!! İşlemcinin üzerinde bulunan ve kasanın egzos fanına doğru üfleyen bir soğutucunuz varsa vede özel soğutucuya sahip yükseçe ramlere sahipseniz bu ramler işlemci ve kasa fanı arasında engel oluşturacaktır.

Bu anakartlar X79 un referans dizaynı model alınarak tasarlaniyor. Markası ne olursa olsun X79 dizaynı cok benzer sekilde olacaktır.
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Abazzers 7 yıl
arkadaşlar biostar, foxconn vs. markalarda önemli olan fiyat politikasıdır.dolayısıyla çok üst düzey ürünler beklememek gerekir.bu ürün şu anda tam orta düzey
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Stansflower 7 yıl
Dört PCI-E slotu olması sebebiyle çok yüksek verimde ekran kartı performansı alınabilir, ram frekansları ve yeni nesil işlemci desteği sayesinde ise kaçırılmayacak bir anakart bence, çok akıllıca olmuş.
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bozce 7 yıl
Alpcan Aksoy
DH Misafiri
Alpcan Aksoy
semih22 foxconn markasının anakartları Türkiye de bulunmuyor.Özellikle üst seviye anakartları hatta birçok anakartını bulmak zor.
yanlış biliyorsunuz, çizgi elektronik foxconn un distribütörü.ve ürünler de bulunabiliyor.pek talep olmadığı için çok getirilmiyor
Alpcan Bey aslinda mainstream urunlerde satislarimizdan memnunuz, Cizgi Elektronik hem dist.hem de servis olarak muhtesem.Ust seviye urunleri ozellikle P67/Z68 tarafinda duzenli olarak Turkiye ye getiremedik. P67 Rattler yerine Quantum Force bir Z68 tabanli anakartimiz olmamasi bunun en buyuk sebebi ancak X58 tarafinda Flaming Blade GTI su anda 110usd civarinda halen alici bulan bir kartimiz yerine Z68 yerine X79 ile devam etmeyi planliyoruz.
bir yetkili bulabilmek iyi oldu
bir zamanlar bu anakartınızı almak çok istemiştim, ama hiçbir yerde bulamamıştım.p55 in en iyi anakartlarından birini yapmıştınız
foxconnchannel.com/...

Kesinlikle size katiliyorum :)
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