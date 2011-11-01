İşte Foxconn'un yeni amiral gemisi; X79 çipsetli Quantumian 1

Foxconn yüksek performans tutkunları için geliştirdiği X79 çipsetli yeni anakartına ait detayları açıkladı. Quantumian 1 kod adıyla anılan ve Quantum Force serisinin en yeni üyesi olarak pazara sürülmesi beklenen anakart, Intel'in Sandy Bridge-E olarak bilinen Core i7-3000 serisi işlemcilerine ev sahipliği yapacak. LGA2011 formundaki Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart, Siyah ve Kırmızın rengin kullanıldığı baskılı devre ile kaslı bir görünüm sergiliyor.

Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 2400MHz+ seviyesinde dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, 14 fazlı hibrit güç tasarımı ile geliyor. Üzerinde yer alan dört adet PCIe x16 slotu ile AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan Quantumian 1, dört adet SATA-III, dört adet SATA-III, iki adet USB 3.0 ve eSATA portu ile geliyor. X79 çipsetli kimi modellerden farklı olarak pasif soğutucu tasarımına yer verilen anakart üzerinde profesyonel kullanıcılar için çift BIOS, debug LED, hız aşırtma butonu, güç-reset-clear cmos- butonları gibi detaylara da yer veriliyor. Yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı ayrıca gelişmiş menü seçeneklerine sahip BIOS ile desteklendiği belirtilen anakartın satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.