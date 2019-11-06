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    İşte Aston Martin imzalı ilk motosiklet: 180 beygirlik AMB 001

    Aston Martin ve Brough Superior iş birliğiyle geliştirilen 180 beygirlik motosiklet ilk kez Milano'da sergilendi. Gövde parçalarının tamamı karbon fiberden yapılan motosikletin detayları haberimizde:
    2 hf.
    6,1b
    1
    14
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İşte Aston Martin imzalı ilk motosiklet: 180 beygirlik AMB 001
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    Aston Martin, İngiliz motosiklet üreticisi Brough Superior iş birliği ile geliştirdiği ilk motosikletini görücüye çıkardı. Milano Motosiklet Fuarı’nda sergilenen AMB 001 isimli bu canavarın yalnızca pistlerde kullanılmasına izin verilecek.

    Aston Martin’in “sanat eseri” olarak nitelendirdiği AMB 001’in gövdesinde İngiliz üreticinin yarış renkleri olan Stirling Green ve Lime Essence dikkat çekiyor. Alt bölümde ise tekerlekler, çatallar ve fren takımlarının dahil olduğu mat siyah parçalarla güzel bir tezat oluşturulmuş. Tasarımın yanı sıra, tamamı karbon fiberden yapılmış sert ve hafif bir gövde ve çift salıncaklı ön süspansiyon gibi detaylar da AMB 001’in altı çizilen detayları arasında.

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    Kuru ağırlığı 180 kilogram olarak açıklanan AMB 001’e 997 cc sekiz valfli v-twin motor güç veriyor. Turbo destekli motorun ürettiği 180 beygirlik gücün yola aktarılmasında ise 6 ileri vitesli, APTC debriyaja sahip bir şanzıman görev yapıyor. Turbo desteğinin motor tepkisini inanılmaz bir düzeye taşıdığını belirten Aston Martin, motosikletin fren performansı için de alanında uzman kişilerle çalıştıklarının altını çiziyor.

    Brough Superior’un Fransa’daki fabrikasında el işçiliği ile üretilecek AMB 001’in yalnızca 100 adetle sınırlı olacağı açıklandı. İlk müşteri teslimatları 2020’nin son çeyreğine planlanan motosikletin fiyatı ise 108 bin euro.



    https://media.astonmartin.com/the-amb-001-by-aston-martin-and-brough-superior/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    atilasat 2 hf.
    domalmadan sürülemeyecek bir tasarımı var. zaten 108 bin euro vermekle en başta domalıyorsun.
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    cabriyo 2 hf.
    sürücü bütün rüzgarı yer. 300ü göremez görse bile ilk asfalt dalgalanmasında sürücüye elveda.
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    OverClocK1ng 2 hf.
    180 Beygir yapıp sadece pistlerde kullanılmasına izin vereceklerse Kawasaki H2R nin arkasından aval aval bakar anca...
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    ahmetdu 2 hf.
    Çok anladığım bir mecra değil ama tasarımı ergonomik durmuyor alıp salona koymalık bir şey gibi
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    a_y_k_u_t 2 hf.
    Berbat tasarım.
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    Galatas4ray 2 hf.
    Kawasaki varken.
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    swat882 2 hf.
    108 bin euro oldukça uçuk olmuş
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yeni Bond filminde güzel bir sahnesini izleriz artık..
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    CoreXXX 2 hf.
    uzaydan gelmiş gibi görünsün diye b.k.nu çıkarmışlar görselliğin. çok itici bir görüntüsü var
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    deniz_sea 2 hf.
    Sonraki Bond filminde mutlaka bir sahnesini görürüz.
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