Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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2016’dan bu yana Türkiye’de üretilen Toyota C-HR, makyaj operasyonundan geçirilerek daha teknolojik detaylara kavuştu. Tasarımı da ufak dokunuşlarla güncellenen yeni Toyota C-HR’ın benzinli versiyonu 153 bin 350 TL, hibrit versiyonu ise 186 bin 950 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

Yeni Toyota C-HR’ın tasarımında büyük değişim yok. Genel tasarım anlayışını sürdüren kompakt crossover’ın far ve stop lambalarının tasarımı değişmiş, LED teknolojisine geçiş yapılmış. Yeni stoplar siyah bir spoyler ile birbirine bağlanarak güzel bir bütünlük yakalanmış. Bunun dışında ön tampon tasarımında da değişikliğe gidilerek sis farlarının yerleri değiştirilmiş. Yeni jantların yanı sıra Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik isimli üç yeni gövde rengine sahip olan Toyota C-HR’a kişiselleştirme seçeneği olarak siyah tavan opsiyonu da eklenmiş.

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Yeni Toyota C-HR, dış tasarımındaki dokunuşların yanı sıra 8 inç ekrana sahip yeni multimedya sistemine de kavuşmuş. Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuna sahip olan bu sistem, OTA yani şebeke yoluyla harita güncellemesi alarak sürücülerin güncel yol durumundan haberdar olmasını sağlıyor. Ayrıca müşteriler, 8 kanallı, 800-Watt stereo amfi ve dokuz hoparlöre sahip JBL Premium Ses Sistemini de tercih edebiliyorlar.

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Yeni Toyota C-HR’ın kaputu altındaki en büyük yenilik, 184 beygirlik 2.0 litre Hybrid Dynamic Force isimli seçeneğin eklenmesi olmuştu. Fakat bu motor Türkiye’de satılan versiyonlar arasında bulunmuyor. Ülkemizde satılan yeni Toyota C-HR’ın motor seçenekleri arasında 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motor ve 116 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli ünite yer alıyor. Benzinli ünite, 6 ileri manuel şanzıman veya CVT otomatik şanzımanla kombine edilebilirken, hibrit versiyonda ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman (e-CVT) kullanılıyor.

Yeni Toyota C-HR’ın EPS (elektrik kontrollü direksiyon) ve yatılımında iyileştirmeler yapıldığı da verilen bilgiler arasında.

Yeni Toyota C-HR fiyat listesi

Benzinli

Tavsiye Edilen 2019 MY

Fiyatları (TL) Lansmana Özel Tavsiye

Edilen 2019 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2019 MY

Hurda Teşvikli Fiyatları (TL) 1.2 Turbo 4x2 Flame 170.350 165.350 153.350 1.2 Turbo 4x2 Flame Multidrive S 182.900 177.900 165.900 1.2 Turbo 4x2 Passion Multidrive S 203.150 196.150 184.150

Hibrit

Tavsiye Edilen 2019 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2019 MY

ÖTV Teşvikli Fiyatları (TL) Lansmana Özel Tavsiye Edilen

2019 MY ÖTV Teşv. Kamp. Fiyatları (TL) Hybrid 4x2 Flame e-CVT 255.350 191.950 186.950 Hybrid 4x2 Passion e-CVT 295.750 222.300 215.300 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT 317.650 238.700 228.700