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    Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota C-HR, geçtiğimiz ay makyaj operasyonundan geçirilerek yeni teknolojilere kavuşmuştu. Tasarımında da ufak değişiklikler yapılan yeni Toyota C-HR fiyatı belli oldu.
    2 hf.
    9,3b
    1
    53
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    2016’dan bu yana Türkiye’de üretilen Toyota C-HR, makyaj operasyonundan geçirilerek daha teknolojik detaylara kavuştu. Tasarımı da ufak dokunuşlarla güncellenen yeni Toyota C-HR’ın benzinli versiyonu 153 bin 350 TL, hibrit versiyonu ise 186 bin 950 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

    Yeni Toyota C-HR’ın tasarımında büyük değişim yok. Genel tasarım anlayışını sürdüren kompakt crossover’ın far ve stop lambalarının tasarımı değişmiş, LED teknolojisine geçiş yapılmış. Yeni stoplar siyah bir spoyler ile birbirine bağlanarak güzel bir bütünlük yakalanmış. Bunun dışında ön tampon tasarımında da değişikliğe gidilerek sis farlarının yerleri değiştirilmiş. Yeni jantların yanı sıra Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik isimli üç yeni gövde rengine sahip olan Toyota C-HR’a kişiselleştirme seçeneği olarak siyah tavan opsiyonu da eklenmiş.

    Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Toyota C-HR, dış tasarımındaki dokunuşların yanı sıra 8 inç ekrana sahip yeni multimedya sistemine de kavuşmuş. Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuna sahip olan bu sistem, OTA yani şebeke yoluyla harita güncellemesi alarak sürücülerin güncel yol durumundan haberdar olmasını sağlıyor. Ayrıca müşteriler, 8 kanallı, 800-Watt stereo amfi ve dokuz hoparlöre sahip JBL Premium Ses Sistemini de tercih edebiliyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı"

    Yeni Toyota C-HR’ın kaputu altındaki en büyük yenilik, 184 beygirlik 2.0 litre Hybrid Dynamic Force isimli seçeneğin eklenmesi olmuştu. Fakat bu motor Türkiye’de satılan versiyonlar arasında bulunmuyor. Ülkemizde satılan yeni Toyota C-HR’ın motor seçenekleri arasında 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motor ve 116 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli ünite yer alıyor. Benzinli ünite, 6 ileri manuel şanzıman veya CVT otomatik şanzımanla kombine edilebilirken, hibrit versiyonda ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman (e-CVT) kullanılıyor.

    Yeni Toyota C-HR’ın EPS (elektrik kontrollü direksiyon) ve yatılımında iyileştirmeler yapıldığı da verilen bilgiler arasında.

    Yeni Toyota C-HR fiyat listesi

    Benzinli

      Tavsiye Edilen 2019 MY
    Fiyatları (TL)    		 Lansmana Özel Tavsiye
    Edilen 2019 MY Kampanyalı Fiyatları (TL)    		 Tavsiye Edilen 2019 MY
    Hurda Teşvikli Fiyatları (TL)
    1.2 Turbo 4x2 Flame 170.350 165.350 153.350
    1.2 Turbo 4x2 Flame Multidrive S 182.900 177.900 165.900
    1.2 Turbo 4x2 Passion Multidrive S 203.150 196.150 184.150

    Hibrit

      Tavsiye Edilen 2019 MY
    Fiyatları (TL)    		 Tavsiye Edilen 2019 MY
    ÖTV Teşvikli Fiyatları (TL)    		 Lansmana Özel Tavsiye Edilen
    2019 MY ÖTV Teşv. Kamp. Fiyatları (TL)
    Hybrid 4x2 Flame e-CVT 255.350 191.950 186.950
    Hybrid 4x2 Passion e-CVT 295.750 222.300 215.300
    Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT 317.650 238.700 228.700



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 2 hf. en beğenilen
    Adamlar kasayı makyajlıyor bir sürü özellik ekliyor ama aynı fiyatla satışa sunuyor. Almanlar olsaydı zammı yapıştırırdı. Adamsın toyota
    Yanıtla +72
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    REM 2 hf. Bloodin
    atmasına gerek yok adı üzerine makyaj, ne bekliyorsunuz makyajlanan seriden yeni bir araba mı yapsınlar?
    Yanıtla +23
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    aLLyC 2 hf.
    43.500TL Hybrid Farki. Benzin olarak 5lt/100km fark.



    6.5×5=32.5tl/100km 133.847km sonra amortisman.(MTV farki haric, yilda 20.000KM yapan birisi icin 6 yilda 18.000KM fark da oradan)



    Garanti sonrası Batarya değişimi 1500$ civari =10.000TL

    31.000km sonra batarya amortismani...



    2013TL/YIL MTV farki hesaplamaya dahil edilmemistir. ( 300-310LT yakit ile 1.2T ile Yilda 3.500KM fark'da buradan gelir.)



    Kisacasi Hybrid kulaga hos gelir, Devlet destegi olmadan tiris tiris gider..

    43.500TL Hybrid Farki. Benzin olarak 5lt/100km fark. 6.5×5=32.5tl/100km 133.847km sonra amortisman.(MTV farki haric, yilda 20.000KM yapan birisi...
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    5 Yanıt Yanıtla +22
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu araçlara neden sunroof gelmiyor acaba. Corollaya koyuyor buna koymuyor
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    distortionn 1 hf.
    Makyajlı 1.2 chr almak istiyorum elimde 130000 var.Krediyle taviye edeceğim.İlk defa 0 otomobil alacağım o nedenle işin adabını bilmmiyorum.baz paket chr hurda teşvik fiyatı 153000 try yazıyor(hurda teşvikli).
    1. soru:153.000 son fiyatmıdır yoksa pazarlık payı varmıdır.Yani daha da aşşşağı çekebilirmiyim fiyatı.
    2. soru:Hurda teşvikini bayi mi buluyor yoksa benden mi istiyolar.
    3. soru:Bayiyi gidip fiyat alan var mı yakın zamanda||
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    kreat 2 hf.
    Eskiden sıradan vatandaş arabanın yarı parasını biriktirip kalan yarısını kredi çekip sıfır araba alınırdı. Şimdi nasıl sıfır araba alsın vatandaş?
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    hadjimurat 2 hf.
    Ablamda diamond 4*2 1.2 motorlu otomatik versiyonu var guzel araba ama arkada oturan sabir imtihani yasar o derece dar
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    drjacob 2 hf.
    2020 kasa SUV araç ama cam tavan yok , ya toyota ne boş firmasın sen
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    yabancı34 2 hf.
    kapitalizm iyi niyet adi altinda insanlari soguslemektir...
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    superegoid 2 hf.
    Kapitalizm nedir..



    Kapitalizm az yakan motor geliştirip, normal motorun 10 yılda yakacağını peşin peşin almaktır..



    İnsanları da "az yakan araç kullanıyorum" diye mutlu etmektir..
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    1.8 litre 98 bg lik efsanevi verimli motoru, 1.85kwh lık devasa bataryasi, 3893 tl mtvsi ile, ışıklarda beklerken 2200 devirde jikle çekmiş gibi çalışan dizellerden sesli motoruyla tam ideal araç.
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    erci501 2 hf.
    1.6 hibrit olmadığı sürece ülkemizdeki şansı az
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    Kuantum34 2 hf. erci501
    1.6 olmasının bir önemi yok ki. Toyota 1.8 hibrit motor için devletten destek almış bir alt dilimde vergilendiriliyor. Yani vergilendirme olarak 1.6 motordan bir farkı yok.
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    ALPEREN A. 2 hf.
    Bu hibrit olayını bile anlayamadık ülke olarak... yazık bu vergilere...
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf. ALPEREN A.
    Hibrid olayı bu değil hocam zaten.😀😀

    Audi q7 etron, bmw nin 40e serilerine bakabilirsin hybrid ariyorsan.
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