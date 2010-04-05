İşte dünyanın en genç iPad uygulama geliştiricisi

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Apple'ın uzunca bir süredir merakla beklenen tablet bilgisayarı iPad, Cumartesi günü satışa sunuldu. İlk gün itibariyle 700.000 adet satılmış olabileceği tahmin edilen iPad, AppStore'un lanse edilmesinden sonra piyasaya çıkan hemen her yeni Apple ürününde olduğu gibi tasarımı ve donanımı kadar sahip olduğu yazılım çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

Görece kısa bir geçmişi olmasına rağmen iTunes gibi ciddi başarı elde eden AppStore'da bugüne kadar binlerce farklı uygulama milyonlarca farklı kullanıcı tarafından milyarlarca kez indirildi. AppStore'un bu başarısında Apple'ın uygulama geliştirilciler için sağladığı kolaylıkların payı da yadsınamaz zira bunun en güzel örneklerinden biri olarak dünyanın en genç iPad uygulama geliştiricisi gösteriliyor. Saygın ekonomi yayınlarından Forbes'un röportaj yaptığı 14 yaşındaki Pierce Freeman, dünyanın en genç iPad uygulama geliştiricisi olarak gösteriliyor.

Geliştirime aşamasında hem Apple hem de Adobe uygulamalarını kullandığı CardShare isimli iPad yazılımı Apple tarafından onay gören Freeman, bu uygulama ile kullanıcıların sosyal bilgilerini de içeren sanal kartvizitlerini, birbirleriyle paylaşabileceklerini belirtiyor. 11.000 satır koddan oluştuğu belirtilen uygulamasıyla dikkat çeken Pierce Freeman'ın Forbes röportajına buradan ulaşabilirsiniz.