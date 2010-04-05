İşte dünyanın en genç iPad uygulama geliştiricisi

Apple'ın uzunca bir süredir merakla beklenen tablet bilgisayarı iPad, Cumartesi günü satışa sunuldu. İlk gün itibariyle 700.000 adet satılmış olabileceği tahmin edilen iPad, AppStore'un lanse edilmesinden sonra piyasaya çıkan hemen her yeni Apple ürününde olduğu gibi tasarımı ve donanımı kadar sahip olduğu yazılım çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.
Görece kısa bir geçmişi olmasına rağmen iTunes gibi ciddi başarı elde eden AppStore'da bugüne kadar binlerce farklı uygulama milyonlarca farklı kullanıcı tarafından milyarlarca kez indirildi. AppStore'un bu başarısında Apple'ın uygulama geliştirilciler için sağladığı kolaylıkların payı da yadsınamaz zira bunun en güzel örneklerinden biri olarak dünyanın en genç iPad uygulama geliştiricisi gösteriliyor. Saygın ekonomi yayınlarından Forbes'un röportaj yaptığı 14 yaşındaki Pierce Freeman, dünyanın en genç iPad uygulama geliştiricisi olarak gösteriliyor.
Geliştirime aşamasında hem Apple hem de Adobe uygulamalarını kullandığı CardShare isimli iPad yazılımı Apple tarafından onay gören Freeman, bu uygulama ile kullanıcıların sosyal bilgilerini de içeren sanal kartvizitlerini, birbirleriyle paylaşabileceklerini belirtiyor. 11.000 satır koddan oluştuğu belirtilen uygulamasıyla dikkat çeken Pierce Freeman'ın Forbes röportajına buradan ulaşabilirsiniz.
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Sevgiler,
Gökçen. gokcen@sevenice.com
Sen zenginsin:D
Yazdığın programlar mevcut sitelerin mobil sürümlerini açmaktan başka birşey yapıyormu ki?
1995 doğumlu olmandan kaynaklanıyor bence yaptığın işin doğru olduğunu biliyorsan o işin eksik veya yanlış çıkma ihtimali yok.Bunu aşman lazım sadece 100$ önemli değil omlet yapmak için yumurtaları kırman gerek kırmassan aç kalırsın :)
kuray paraya kıy ve gir bu işe naz yapma [>:]
yüzümüzü ağırt eğer onaylanır ve uygulamaların beğenilirse harika olur
Öyle bir şey olamaz ya. Ne demek eksik veya yanlış belge diye 100$ ın üstüne yatmak. Çok çok başvurunu kabul etmezler ve paranı iade ederler.
Küçük düşünenler kazanamaz. Madem 2 adet uygulamana çok güveniyorsun bu 100$ lık riski almalısın. 100$ insanı ne zengin eder ne de fakir. Uygulamaların tutmazsa edeceğin zarar maksimum 100$ dır. Ama tutarsa kazanacağın paranın sonu ancak hayal gücün ile sınırlı.
Bence yanlış yapıyorsun...
Olay uygulamanin tutmasinda degil, Benim kafaya taktigim hesabin onaylanmasi. Turkye'den alindiginda cok inceliyorlar, Amerikaya Fax gondermek falan gerek... En ufak bi yanlis bilgide mesala $100 alip onaylamiyorlar
Ayrica Bende 95 Dogumluyum ve XCode ile uygulama tasarlayabiliyorum. AppStore un $100 Riskini almak istemedigim icin ugrasmiyorum. Yoksa Suan Hali hazirda Developer Kaydim onaylandiktan sonra 5 Tane App Yayinlanmaya hazir. Hicbiri Turkiye'de olmayan Appler ve %99.9 Tutacagina Inaniyorum 2 sinin.