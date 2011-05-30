İşte dünyanın ilk Android 3.0 işletim sistemli 7-inç tablet bilgisayarı; ViewSonic ViewPad 7x

Tablet bilgisayar pazarında pek çok telefon üreticisinden daha agresif bir strateji izleyen ViewSonic, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle kullanıcıların hafızasında arasında daha çok "monitör üreticisi" olarak yer edinen marka kimliğinin değiştirmeyi ve tüketici elektroniği alanında söz sahibi firmalardan birisi olmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan firma bir ilki gerçekleştirdi ve Google'ın Android 3.0 işletim sistemini kullanan dünyanın ilk 7-inç tablet bilgisayarını resmi olarak duyurdu.

ViewPad 7x adı verilen tablet bilgisayar, 380 gram ağırlığında ince yapılı kasa tasarımıyla şık bir görünüm sergiliyor. 7-inç boyutundaki çoklu dokunmatik kapasitif ekranında 1024 x 600 piksel doğal çözünürlük desteği sunan tablet bilgisayara, Nvidia'nın ARM Cortex-A9 mimarisini kullanan çift çekirdekli Tegra 2 platformu güç veriyor. Android 3.0.1 (3.1 değil) işletim sistemini kulalnan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında çift kamera (önde ve arkada), 802.11n WiFi, HSPA+ ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.

ViewSonic tarafından Computex 2011 Fuarı'nı takiben Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ViewPad 7x'in fiyatı ise açıklanmadı.