Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte dünyanın ilk Döner Robotu

9 yıl
26,8b
1
59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kökeni 1800'lü yıllara, Bursa'daki İskender Efendi'ye dayanan Döner, bulunduğumuz coğrafyanın dünya çapında marka olmayı başaran en popüler lezzetlerinden birisidir. Ancak biz bu haberimizde, dönerin kendisinden öte dönercilerin işini kolaylaştırabilecek yeni bir teknolojik üründen bahsedeceğiz.

Almanya'da yaşayan Kıbrıslı girişimci Ahmet Kalyoncu, dünyanın ilk kebap robotunu, Almanya'da ilk defa düzenlenen Kebap Fuarı'nda tanıttı. Kebap yemek için her yıl yaklaşık 2.5 milyar Avro harcayan Almanlardan yola çıkarak çalışmalaraına başlayan Kalyoncu, Kebap Robotu ile oldukça iddialı.

7/24 çalışmak üzere tasarlanan robot, uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor ve hatalı ya da iri kıyım kesimin önüne geçebilmek adına üst kısmında bir adet kamera bulunuyor. Yabancı basının da dikkatini çeken Ahmet Kalyoncu, Kebap Robotu'nu Almanya'daki 15.500 dönerciye satmayı hedefliyor.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: http://www.newlaunches.com/archives/doner_robotu_the_worlds_first_kebab_robot.php


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yusufavci153 3 yıl
Bunun fabrikası izmir'de. www.korkmazmekatronik.com.tr ve www.donerrobotlari.com sitesinde her şey ayrıntılı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
çok komik yazılar gördüm şu ilk okul mezunu nedir biri açıklasın o robotu üreten şirketin sahibide bir ilk okul mezunu ama 10 tane muhendis ve 10 larcada işçi çalışıyor makinada almanyada deil izmird e üretildi ülkeye döviz getireniniz varmı içinizde bitmiş bir ürün nasıl yapılır nasıl satılır patenti nasıl korunur bir bilginiz var dır umarım kalın kesiyor diyen arkadaşlar :)) biraz araştırın da yazın..istediğiniz bir kalınlıkta kese biliyor ve standart olarak bende bir ilk okul mezunuyum o her ne ise:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schneeflocke 9 yıl
Batırır la adamı o robot kalın kesiyor evet arkadaşların dedigi gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eren 9 yıl
Türkiye'ye gelmez ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarikanarya567 9 yıl
Bence zaten bu makinelerden kullanılıyordur çünkü bazı markaların(pınar vs.) kesilmiş dönerleri var ,onlar elle kesmiyordur heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exhell 9 yıl
Kalın + yavaş zaten dönercilerin bunu alacaklarını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl

Erén

Türkiye'ye gelmez ya

Gelse bile kim alacak yav. Hazır usta gibisi var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infinity000 9 yıl
tec Ben süperim ya. dünyanın ilk döner robotu başlığına lan daha önce döner robot yokmuydu ne saçma başlık lan bu modunda girdim :D döner robotuymuş meğer :D

+1 :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 9 yıl
Yavas kesiyor ama cihaza taacaginiz 12cm'lik iyi bir fan ve hizasirtma ile cihazin kesim hizi dakikada 40 kesime variyor. Bu ozel inceleme icin donerclock.net/... adresinden urune ait hizasirtma detaylarini ogrenebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V. 9 yıl
1 ay önce tv de çıkmıştı zatenb bu bunu 1 ay sonra vermenizin amacı nedir anlamadım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris195 9 yıl
bu aletten geçen gün bizim 1 tl ye tavuk döneri satan amcanın elinde vardı nasıl oluyo bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Gereksiz ötesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tec 9 yıl
Ben süperim ya. dünyanın ilk döner robotu başlığına lan daha önce döner robot yokmuydu ne saçma başlık lan bu modunda girdim :D döner robotuymuş meğer :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Force 9 yıl
Arkadaşlar,
insan ustadan farkı, sıcağa dayanıklı, yorulmuyor, sürekli aynı hız ve hijyenik olması. Almanyada zaten dönerciler döner bıçağı yerine motorlu bir bıçak kullanmak zorundalar, Almanyada ki bir kural bu. Orası hedef alınarak yapılmış elbette. Türkiyede alacak yerler ancak kendin al yerlerinde olacaktır. Döner isteyen kişi bir düğmeye basacak, tabağa konulan döner önünüze gelecek ve kasaya ödeme yapacaksınız. Bana kalırsa Türkiyedeki tek kullanım amacı bu olur ama dediğim gibi amaç Almanyadaki kurallara uygun kesim yapmayı garanti altına almaya çalışan lokantalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 9 yıl
Laptop yeni seri HP DV6



Bu alete ne gerek var demek geliyor içimden açıkcası. Çünkü kesme cihazı zaten vardı. Çoğu dönercide gördüm bıçak yerine bunu kullanıyorlar artık, hızlı hızlı kesiyorlar makinedende daha hızlı üstelik. Ama bunlar seri üretim yapan yer gibi çalışan fast food tarzı ekmek arası dönerciler.

Gerçek bir İskenderci'de bunu kullanmak acayip abes kaçar. Döner bıçağı diye bu yemekle özleşleşmiş bir bıçak varken böyle makineyle kesim çok sıradan gelecektir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lTriviuml 9 yıl
makinadan cok döner ilgimi cekti :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yatırım, robot ve
2 etiket daha teknoloji kamera
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim