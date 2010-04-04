İşte dünyanın ilk Döner Robotu

Kökeni 1800'lü yıllara, Bursa'daki İskender Efendi'ye dayanan Döner, bulunduğumuz coğrafyanın dünya çapında marka olmayı başaran en popüler lezzetlerinden birisidir. Ancak biz bu haberimizde, dönerin kendisinden öte dönercilerin işini kolaylaştırabilecek yeni bir teknolojik üründen bahsedeceğiz.
Almanya'da yaşayan Kıbrıslı girişimci Ahmet Kalyoncu, dünyanın ilk kebap robotunu, Almanya'da ilk defa düzenlenen Kebap Fuarı'nda tanıttı. Kebap yemek için her yıl yaklaşık 2.5 milyar Avro harcayan Almanlardan yola çıkarak çalışmalaraına başlayan Kalyoncu, Kebap Robotu ile oldukça iddialı.
7/24 çalışmak üzere tasarlanan robot, uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor ve hatalı ya da iri kıyım kesimin önüne geçebilmek adına üst kısmında bir adet kamera bulunuyor. Yabancı basının da dikkatini çeken Ahmet Kalyoncu, Kebap Robotu'nu Almanya'daki 15.500 dönerciye satmayı hedefliyor.
Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.
Kaynak: http://www.newlaunches.com/archives/doner_robotu_the_worlds_first_kebab_robot.php
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Gelse bile kim alacak yav. Hazır usta gibisi var mı
+1 :)
insan ustadan farkı, sıcağa dayanıklı, yorulmuyor, sürekli aynı hız ve hijyenik olması. Almanyada zaten dönerciler döner bıçağı yerine motorlu bir bıçak kullanmak zorundalar, Almanyada ki bir kural bu. Orası hedef alınarak yapılmış elbette. Türkiyede alacak yerler ancak kendin al yerlerinde olacaktır. Döner isteyen kişi bir düğmeye basacak, tabağa konulan döner önünüze gelecek ve kasaya ödeme yapacaksınız. Bana kalırsa Türkiyedeki tek kullanım amacı bu olur ama dediğim gibi amaç Almanyadaki kurallara uygun kesim yapmayı garanti altına almaya çalışan lokantalar.
Bu alete ne gerek var demek geliyor içimden açıkcası. Çünkü kesme cihazı zaten vardı. Çoğu dönercide gördüm bıçak yerine bunu kullanıyorlar artık, hızlı hızlı kesiyorlar makinedende daha hızlı üstelik. Ama bunlar seri üretim yapan yer gibi çalışan fast food tarzı ekmek arası dönerciler.
Gerçek bir İskenderci'de bunu kullanmak acayip abes kaçar. Döner bıçağı diye bu yemekle özleşleşmiş bir bıçak varken böyle makineyle kesim çok sıradan gelecektir.