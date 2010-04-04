İşte dünyanın ilk Döner Robotu

Kökeni 1800'lü yıllara, Bursa'daki İskender Efendi'ye dayanan Döner, bulunduğumuz coğrafyanın dünya çapında marka olmayı başaran en popüler lezzetlerinden birisidir. Ancak biz bu haberimizde, dönerin kendisinden öte dönercilerin işini kolaylaştırabilecek yeni bir teknolojik üründen bahsedeceğiz.

Almanya'da yaşayan Kıbrıslı girişimci Ahmet Kalyoncu, dünyanın ilk kebap robotunu, Almanya'da ilk defa düzenlenen Kebap Fuarı'nda tanıttı. Kebap yemek için her yıl yaklaşık 2.5 milyar Avro harcayan Almanlardan yola çıkarak çalışmalaraına başlayan Kalyoncu, Kebap Robotu ile oldukça iddialı.

7/24 çalışmak üzere tasarlanan robot, uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor ve hatalı ya da iri kıyım kesimin önüne geçebilmek adına üst kısmında bir adet kamera bulunuyor. Yabancı basının da dikkatini çeken Ahmet Kalyoncu, Kebap Robotu'nu Almanya'daki 15.500 dönerciye satmayı hedefliyor.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: http://www.newlaunches.com/archives/doner_robotu_the_worlds_first_kebab_robot.php