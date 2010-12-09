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İşte MSI'ın yeni amiral gemisi: P67 çipsetli Big Bang Marshall

8 yıl
12,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle birlikte anakart üreticileri arasındaki rekabette de yeni bir sayfa açılacak. Intel, soket değişikliğine giderek LGA1155 formuna geçiş yaptığı Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemeyi ve 2011 sonu itibariyle güncel işlemci gamınının büyük bir kısmında Sandy Bridge kod adlı ikinci jenerasyon Core işlemci modelleriy sunmayı hedefliyor. Intel'in bu planı doğrultusunda anakart üreticileri de, yeni oluşacak Sandy Bridge pazarından en büyük payı kapmaya çalışacaklar. Sektörün iddialı isimlerinden MSI da oyuncuları hedef alan, güçlü özelliklere sahip anakartlarıyla pastadaki en büyük dilimlerden bir tanesini almaya çalışacak.

İşte MSI'ın yeni amiral gemisi: P67 çipsetli Big Bang Marshall
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Ocak ayında yapılacak Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak P67 çipsetli LGA1155 anakartlartını pazara sunmaya başlayacak MSI'ın amiral gemisi ise Big Bang serisi altında sunacağı Marshall isimli model olacak. Fotoğraflardan da görülebileceği üzere kaslı bir yapıya sahip olan Big Bang Marshall, Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Sandy Bridge işlemci ailesinin tüm modelleriyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2GHz'in üzerinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor. Lucid Hydra teknolojisini ilk kullanan üretici olarak bu teknolojiye yatırımlarını sürdüren MSI, Marshall modeline de Hydra teknolojisini kullanıyor. AMD ve Nvidia ekran kartlarının birlikte kullanılmasına olanak tanıyan bu teknoloji ile birlikte MSI, Marshall modelinde tam 8 adet PCIe x16 slotuna yer veriyor.

İşte MSI'ın yeni amiral gemisi: P67 çipsetli Big Bang Marshall
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Hem AMD hem de Nvidia cephesinde mümkün olan tüm çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunan Big Bang Marshall, hız aşırtmacılara yönelik çok sayıda özel teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. OC Genie gibi yeni nesil MSI anakartlarda görmeye alışık olduğumuz tek tuşla hız aşırtma özelliğine de sahip olan anakart, kart üst gü, reset ve cmos clear butonlarına da sahip. MSI detaylı özelliklerini şu an için gizli tutsa da Big Bang Marshall, firmanın hız aşırtmacılar için hazırladığı en güçlü anakartlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Yeni nesil teknolojilerin desteklendiği anakart üzerinde birden fazla NEC kontrolcüsü bulunuyor ve bu sayede ikiden daha fazla sayıda USB 3.0 konnektörünün kullanımı mümkün kılınıyor. Sadece iki adet SATA-III portunu desteklene P67 çipsetine ek olarak MSI, üçüncü parti kontrolcü ile SATA-III port sayısını da arttırma yoluna gitmiş.

Ocak ayında satışa sunulacak MSI Big Bang Marshall için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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No Way Out 8 yıl
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Angry006 8 yıl
şu msi kadar boş iş yapan firma görmedim kim alır abi bunu şimdi yaptıgı anakartların oc kapasitesi cok ztn cok dusuk bu kadar özellige sahip bir anakartda ztn overclock yapmak zor olur bütcelerini böyle sacma anakart yaparak harcar
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ozkan_tpc 8 yıl
çok az kullanıcıya hitap ediyor
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hacı.basat 8 yıl
MSI ürünlerini çokca kullandım ama son 2 yıldır çıkardığı ürünlerde özellikle AMD tabanlı sistemler için aradığım çeşitliliği bulamıyorum, Mini-ITX ve Via platformlarında bu sene ciddi gelişmeler bekliyorum, umarım bu platformlarda da MSI'ın güzel ürünleri olur.
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UzmaN345 8 yıl
Valla dostum GTX580SLI 3DMark Vantage'de adam performans testtinde 53 220 kare çivarı aldı ve genelde 65 ile 120 kare civarı idi son kullanıcı ne yapıcak bu anakartı ve alan kişi karici bir ses kartı aldı nereye takıcak bana sorarsanız sade rekor kırmak için yoksa normal bir kullanıcı için gereksiz bir ürün
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peters 8 yıl
Tek slot tasarımlı kartlardan 9xxx üretilirse sekiztane koyarsın ram ve işlemciyi yüksek tutup yanınada ssd koyarsın rüya gibi bilgisayar olur:)
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pckopatx 8 yıl
"Lucid Hydra" benim bildiğim suanki teknoloji ile gerksizdi.Verim alınamıyordu.Ne kadar geliştirdiler merak ettim şimdi. Destek verdiklerine göre ya geliştirdiler ya da sadece fazladan özellikle olsun diye koymuslardır 8 pcı ex gibi
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oltanoltan 8 yıl
ZENGİN olsam tam benlik
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dhsacit 8 yıl
bazıları sadece 3dmark rekoru için sistem topluyo alan olur bence
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Batuist 8 yıl
son kullanıcı için biraz abartı bir kart..!!
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Nevfel 8 yıl
MSI'dan bir arkadaş dedi ki üretim hatası olmuş herhalde ard arda 8 tane pci-ex çıkmış, durdurmasalar 15-20 tane Pci-ex olacakmış; o sırada biride fotolayıp nete vermiş:)
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