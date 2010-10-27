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İşte Sony Ericsson PlayStation Phone

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
53,3b
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72
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir konuşulmakta plan PlayStation Phone nihayet gün ışığına çıktı. Akıllı telefon pazarında bir süredir sıkıntılar yaşayan ancak Android işletim sistemiyle birlikte güçlü cihazlar sunarak toparlanma sinyalleri vermeye başlayan Sony Ericsson, PlayStation Phone kozunu pazara sunmaya hazırlanıyor. Özellikle son birkaç yıldır konuşulan ancak Sony'nin, Ericsson ile olası bir ayrılık durumunda kendisi değerlendirmek istediği için sıcak bakmadığı iddia edilen PlayStation Phone, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Özellikle Çin pazarında, farklı tasarımlara sahip çeşitli klonları olsa da Sony Ericsson'un yeni telefonu, tasarım anlamında Japon firmaya istediğini veremeyen PSP Go'yu esas alıyor.

Oyun kontrol butonlarına yer verilen kızaklı tuş takımına sahip telefonun Gingerbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullandığı belirtiliyor. Sony'nin kendisine ait özelleştirilmiş bir uygulama mağazasını kullanacağı belirtilen PlayStation Phone, donanım anlamında da güçlü bir yapı sergiliyor. Qualcomm'un 800MHz'de çalışan örneği, HTC'nin Desire Z ve T-Mobile için hazırladığı G2 modellerinde kullanan MSM8655 işlemcisinin 1GHz'lik versiyonunda güç alan telefon, 512MB RAM ve 1GB ROM ile geliyor. 3.7-inç ile 4.1-inç aralığında ekran boyutuna sahip olduğu belirtilen, telefon özellikleri için çoklu m dokunmatik ekrana, oyunlar içinse PlayStation kontrolcülerinden alıştığımız geleneksel butonlara sahip. Sony'nin ürettiği cihazlardan farklı olarak Memory Stic yerine microSD kart slotuyla donatılan telefonun tasarım olarak şu an prototip aşamasında olduğunu da hatırlatmalıyız. PSP Go temel alınarak, Xperia X10'un tasarım çizgileri üzerine şekillendirilen PlayStation Phone'un, en iyi ihtimalle yıl sona ermeden ancak daha gerçekçi bir tahminle 2011'de pazara sunulması bekleniyor.


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9 yıl
Telefon değiştireceğim zaman bunu alırım.Ben değiştirene kadar daha da geliştirilir zaten.
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Shaqshuqa 9 yıl
Fake den ziyade hadi çıktı diyelim pil sorununu nasıl çözücekler kalın bir alet olur bence vesw nokia oyun telefonu gibi ellerinde patlaya bilir.
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DH Misafiri 9 yıl
Tabiki Böyle Şaçma bir görünüm yapmaz bu deneme cihazı olduğu için böyle olabilir.
Fakat Çıktığında daha güzel bir görünüm yapar
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ekmelburak 9 yıl
bence de fake .. hatta dokunmatikli üst kısım x12 olarak piyasaya çıkacak telefona benziyor.. alt taraf çakma..
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berkaylive 9 yıl
okadarda aşşalık durmuyo abartmayın bence şahsen ben iphone oyunlarındansa bunu tercih ederim
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_leylandi_ 9 yıl
sony gibi kalite ve tasarım uzmanı bir firmanın,çin ürünlerine benzeyen bu aleti piyasaya süreceğini zannetmiyorum.fake olması güçlü ihtimal.
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Rainbow6 9 yıl
fake olabilirmi acaba telefon tasarimi olarak hic sony e uygun degil ... cinliler hep telefon klonluyolar bu telefon cikarsa bunuda klonlar mi acaba ucuza almis oluruz :)
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BERK BEY 9 yıl
iğrenç psp goya benziyo
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hekimoglu19 9 yıl
Bence kesin fake. Üst taraf iyi de alt taraf çok ilginç, garip, değişik bişey olmuş
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RaiTaR0 9 yıl
psp 2 ıcın ınternette bı vıdeo ızlemıstım bulamadım sımdı Ipad tarzı buyukce ekranın sag ve solunda kontroller var dokunmatık falan psptab olarakda gecıyodu vıdeo tamamen anımasyon seklındeydı gercekcılıgı yoktu belkıde cıdden psptab dıye bısey cıkartır ps-tab saha mantıklı oluyo heralde
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Chidori 9 yıl
Analog eksik sanırım.
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CyberDiamond 9 yıl
Bu sony gerçekten akılsız. PSP GO ana vatanında bile satmıo. PSP 3004 GO ya göre 10 katı fazla satıyo. Sen kalkıyorsun GO yu temel alan bir telefon yapıyorsun ilginç..
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MrKhAn o7 9 yıl
Tahmini fiyatı kaç TL olur. almayı düşünüyorum da ..
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Daxteroy 9 yıl
Sony hala tasarım üzerinde çalışıyormuş arkadaşlar. Şuan ki en büyük söylenti: HD büyük ekran üzerinde duruyormuş Sony. Ve şunu da eklemek isterim: Yabancı kaynaklara göre Sony çok ciddi bir çalışma yapıyormuş ki piyasayı domine etme gibi planları olduğu konuşuluyor.
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RaiTaR0 9 yıl
Dokunmatık oldugu ıcın donanımsal klavyeye gerek kalmaz ekranda buyuk ama o analogun olması lazımdı bana hala gercek degıl gıbı gelıyo ama DH haberini yaptıgı ıcın ınandırıcılık payı koyuyorum eger bu cıkacaksa psp phone diye bence dandık olmus tasarım daha seksi biseyler beklerdim yakıstıramadım. sony cıkartamıyosa HTC cıkartsın barı :D
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