İşte Sony Ericsson PlayStation Phone

Uzun süredir konuşulmakta plan PlayStation Phone nihayet gün ışığına çıktı. Akıllı telefon pazarında bir süredir sıkıntılar yaşayan ancak Android işletim sistemiyle birlikte güçlü cihazlar sunarak toparlanma sinyalleri vermeye başlayan Sony Ericsson, PlayStation Phone kozunu pazara sunmaya hazırlanıyor. Özellikle son birkaç yıldır konuşulan ancak Sony'nin, Ericsson ile olası bir ayrılık durumunda kendisi değerlendirmek istediği için sıcak bakmadığı iddia edilen PlayStation Phone, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Özellikle Çin pazarında, farklı tasarımlara sahip çeşitli klonları olsa da Sony Ericsson'un yeni telefonu, tasarım anlamında Japon firmaya istediğini veremeyen PSP Go'yu esas alıyor.

Oyun kontrol butonlarına yer verilen kızaklı tuş takımına sahip telefonun Gingerbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullandığı belirtiliyor. Sony'nin kendisine ait özelleştirilmiş bir uygulama mağazasını kullanacağı belirtilen PlayStation Phone, donanım anlamında da güçlü bir yapı sergiliyor. Qualcomm'un 800MHz'de çalışan örneği, HTC'nin Desire Z ve T-Mobile için hazırladığı G2 modellerinde kullanan MSM8655 işlemcisinin 1GHz'lik versiyonunda güç alan telefon, 512MB RAM ve 1GB ROM ile geliyor. 3.7-inç ile 4.1-inç aralığında ekran boyutuna sahip olduğu belirtilen, telefon özellikleri için çoklu m dokunmatik ekrana, oyunlar içinse PlayStation kontrolcülerinden alıştığımız geleneksel butonlara sahip. Sony'nin ürettiği cihazlardan farklı olarak Memory Stic yerine microSD kart slotuyla donatılan telefonun tasarım olarak şu an prototip aşamasında olduğunu da hatırlatmalıyız. PSP Go temel alınarak, Xperia X10'un tasarım çizgileri üzerine şekillendirilen PlayStation Phone'un, en iyi ihtimalle yıl sona ermeden ancak daha gerçekçi bir tahminle 2011'de pazara sunulması bekleniyor.