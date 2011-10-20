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İşte yeni Tegra 3'lü ASUS tableti : Transformer Prime

7 yıl
4,9b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen ve firma tarafından da piyasaya sürüleceği doğrulanan ASUS'un 4 çekirdekli yeni tableti, Hong Kong'da devam eden AllThingsD : AsiaD konferansında yönetim kurulu başkanı Jonney Shih tarafından basına tanıtıldı.

Yeni tabletin adı sürpriz bir biçimde Transformer Prime olarak belirlenmiş. Tabletin resmi tanıtımı 9 Kasım tarihinde yapılacak. Şimdilik kısa bilgilerle yetinmek zorundayız.

Jonney yeni tabletin 4 çekirdekli yeni nesil NVIDIA Tegra 3 platformunu taşıyacağını onayladı. 10 inçlik dokunmatik ekran, mini-HDMI girişi, SD kart desteği sunan Transformer Prime 14.5 saatlik kullanım süresi ile oldukça dikkat çekici. 

Dün size aktardığımız videodan da anlaşılacağı gibi kapak tasarımı Zenbook serisinden esinlenerek yapılmış. Sayılan özellikler dock ünitesine bağlıyken mi yoksa bağlı değilken mi geçerli Shih herhangi bir açıklama yapmadı ancak tahminler bir dock desteği ile 14.5 saatlik kullanım süresinin sağlanacağı yönünde.

Transformer Prime piyasaya Android'in tabletler için geliştirdiği Honeycomb sürümü ile çıkacak. Yıl sonunda veya daha önce yeni sürüm Ice Cream Sandwich'e güncellenecek. 
Transformer Prime modelinin inceliği 8.3mm gibi iddialı ölçülerde. Toshiba'nın 7.7mm'lik AT200'ünden daha kalınken Samsung'un 8.6mm'lik Galaxy Tab 10.1 modelinden daha ince. 

Shih merak edilen konular için basın mensuplarını 9 Kasım'daki resmi tanıtım toplantısına davet etti. Bir İngiliz perakende sitesinde ortaya çıkan ilana göre yeni model 1GB RAM, 32GB depolama kapasitesi sunuyordu. 

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StubB 7 yıl en beğenilen ozdemireren
ozdemireren

ilginc bir urun

Resimdeki tipler daha ilginç
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tuntem 7 yıl
arkadaşlar bu makinaya win 8 yükleyebilecekmiyiz.yüklersek hızı falan nasıl olur bir tahmininiz varmı..şu an win 7 li bi tablet almaya kalsanız 400 lira sadece lisans parası..o yüzden pahalı oluyo .android tablet alıp buna windos yüklemeyi düşünüyorum ...
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demircibu 7 yıl
Jonney yeni tabletin 4 çekirdekli yeni nesil NVIDIA Tegra 3 platformunu taşıyacağını onayladı. 10 inçlik dokunmatik ekran, mini-hdMI girişi, SD kart desteği sunan Transformer Prime 14.5 saatlik kullanım süresi ile oldukça dikkat çekici.
gelirse ülkemize 1tane alırım
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antonidas 7 yıl
canavar gibi tablet, tavsiye ederim.işlemcisi ve pil ömrü çok iyi
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
bu kadar erken 4 çekirdeklerin geliyor olması ice cream sandwich in önceliklerini 4 çekirdekli cihazlara yönlendirecektir.. böylece firmalar da abartılmış bir iştahla (eski ürünün piyasada 1 yıl bile tahtta kalmasına izin vermeyen firmalardan ne beklersin ki) yeni ürün sattırmak için en yeni yazılımı ve desteklerini tegra 3 platformuna yönlendirip tegra 2 li ve diğer çift çekirdekli tabletleri öksüz bırakacaklardır.. hal böyle olunca da daha yarım senesini doldurmamış (hatta en meşhur ürün olan galaxy tab 10.1 den bahsedersek neredeyse 3 ayını bile doldurmamış) tabletler eski konumuna düşecekler.. bu, çok gereksiz bir hırs ve bugün nokia yı bulunduğu düşük konuma getiren hareketin aynısı.. nokia da ayda bir yeni model çıkarıp bir sürü telefonunu öksüz bıraktı, şimdi insanlar nokia ya güvenemiyorlar.. aldıkları telefon 6 aydan önce eskiyecek diye korkuyorlar.. eğer bu tablet ve bunun kardeşleri bu kadar erken gelirse ben de bir kaç sene sonra yeni bir arayışa girdiğimde apple tercih edeceğim ... çünkü 6 ayda bir, yılda bir değiştirmemem cihazımı.. binbir güçlükle para biriktirip aldığım şey de "ha bugün eskidi, ha yarın eskiyecek" diye beni korkutsun istemem sürekli...
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scout_616 7 yıl
Slider modeli bulunduğum şehirdeki mağazalara gelsede incelesem hem belki alırım diye düşünürken transformer 2 nin kasımda satılabileceği haberlerini duydum.bugünde bu haber çıktı eee biz neyi alcaz benim tabletim surekli bir üst modeli cikartacaksa neden bu marka alıyım ki.tablet piyasası çok genç olabilir ama tek bir makineyi 3 4 yıl kullanan ben için fazla hızlı...
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khaos 7 yıl
Asus rekabetçi fiyat/seçenek(3g ile beraber wifi)/bir anda gireceği pazarlar faktorlerine dikkat ederse en çok satan android tablet olması çok büyük bir ihtimal
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SS10 7 yıl
tablet almak için bunu bekliyorum
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ozdemireren 7 yıl
ilginc bir urun
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StubB 7 yıl ozdemireren
ozdemireren

ilginc bir urun

Resimdeki tipler daha ilginç
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