İşte yeni Tegra 3'lü ASUS tableti : Transformer Prime

Uzun süredir merakla beklenen ve firma tarafından da piyasaya sürüleceği doğrulanan ASUS'un 4 çekirdekli yeni tableti, Hong Kong'da devam eden AllThingsD : AsiaD konferansında yönetim kurulu başkanı Jonney Shih tarafından basına tanıtıldı.





Yeni tabletin adı sürpriz bir biçimde Transformer Prime olarak belirlenmiş. Tabletin resmi tanıtımı 9 Kasım tarihinde yapılacak. Şimdilik kısa bilgilerle yetinmek zorundayız.





Jonney yeni tabletin 4 çekirdekli yeni nesil NVIDIA Tegra 3 platformunu taşıyacağını onayladı. 10 inçlik dokunmatik ekran, mini-HDMI girişi, SD kart desteği sunan Transformer Prime 14.5 saatlik kullanım süresi ile oldukça dikkat çekici.





Dün size aktardığımız videodan da anlaşılacağı gibi kapak tasarımı Zenbook serisinden esinlenerek yapılmış. Sayılan özellikler dock ünitesine bağlıyken mi yoksa bağlı değilken mi geçerli Shih herhangi bir açıklama yapmadı ancak tahminler bir dock desteği ile 14.5 saatlik kullanım süresinin sağlanacağı yönünde.





Transformer Prime piyasaya Android'in tabletler için geliştirdiği Honeycomb sürümü ile çıkacak. Yıl sonunda veya daha önce yeni sürüm Ice Cream Sandwich'e güncellenecek.

Transformer Prime modelinin inceliği 8.3mm gibi iddialı ölçülerde. Toshiba'nın 7.7mm'lik AT200'ünden daha kalınken Samsung'un 8.6mm'lik Galaxy Tab 10.1 modelinden daha ince.





Shih merak edilen konular için basın mensuplarını 9 Kasım'daki resmi tanıtım toplantısına davet etti. Bir İngiliz perakende sitesinde ortaya çıkan ilana göre yeni model 1GB RAM, 32GB depolama kapasitesi sunuyordu.